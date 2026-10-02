HBO Max în octombrie 2026: „Crystal Lake”, ultimul sezon „Babylon Berlin” și o avalanșă de filme horror și românești

HBO Max intră în octombrie cu una dintre cele mai aglomerate grile din această toamnă, în care horror-ul are un loc important, dar nu lipsesc thrillerele, producțiile românești, documentarele și sportul live. Printre cele mai importante premiere se numără prequelul „Vineri 13”, „Crystal Lake”, ultimul sezon „Babylon Berlin”, thrillerul „YAGA”, dar și mai multe filme românești. Calendarul pentru România a fost anunțat de Warner Bros. Discovery, care continuă astfel seria de premiere de toamnă pe HBO Max. Informațiile privind programul lunii octombrie provin din comunicarea oficială Warner Bros. Discovery România.

Luna începe chiar pe 2 octombrie cu serialul polițist „Coșmarul” („The Torment”), bazat pe un roman de Robert Małecki, în care jurnalista Kama Kossowska revine în orașul natal și ajunge implicată într-o anchetă privind dispariția unui prieten din adolescență. Tot pe 2 octombrie apare „Poveștile ciudate ale lui Junji Ito”, o colecție de 13 povești horror inspirate de universul celebrului autor japonez.

„Crystal Lake” și „Babylon Berlin”, printre cele mai importante seriale

Pe 4 octombrie este programat „Prindeți-l pe Jiro” („Get Jiro!”), adaptare a romanelor grafice create de Anthony Bourdain și Joel Rose. Acțiunea se desfășoară într-un Los Angeles futurist, unde bucătarul Jiro pornește într-o poveste de răzbunare.

O premieră importantă vine pe 7 octombrie, când „Babylon Berlin” revine cu ultimul sezon. Acțiunea este plasată în 1933, într-o Germanie aflată într-un moment decisiv al istoriei sale, după numirea lui Adolf Hitler în funcția de cancelar. Personajele sunt puse în situația de a alege între conformare, opoziție și fugă, într-o societate care se schimbă rapid.

Pe 9 octombrie debutează sezonul al doilea al producției spaniole „Furie” („Rage/Furia”), iar una dintre cele mai importante premiere horror ale lunii vine pe 15 octombrie, odată cu „Crystal Lake”. Serialul este un prequel al francizei „Vineri 13” și o are în centrul poveștii pe Pam Voorhees, mama lui Jason, care încearcă să trăiască după moartea fiului său.

Povestea începe la aproape un an de la înecul lui Jason, când doi străini apar la ușa lui Pam și încep să-i investigheze trecutul. Evenimentele care urmează îi fac pe locuitorii din Crystal Lake să se întrebe cine este cu adevărat femeia din centrul tragediei.

Un alt serial cu atmosferă întunecată este „YAGA”, programat pentru 23 octombrie. Producția reinterpretează mitul Baba Yaga sub forma unui thriller polițist și este bazată pe piesa dramaturgei Kat Sandler.

Filme românești, thriller și câteva clasice importante

Oferta de filme este la fel de consistentă. Pe 9 octombrie apare „Vânătorul” („Play Dirty”), cu Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield și Rosa Salazar. Filmul urmărește un hoț experimentat care pregătește cel mai mare jaf al carierei și ajunge să se confrunte cu mafia din New York.

Pe 10 octombrie, HBO Max aduce filmul românesc „Dinți de lapte” (interviuri cu actorii aici), plasat în România anului 1989. Maria, o fetiță de zece ani, este ultimul martor al dispariției misterioase a surorii sale și încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat într-o lume care se destramă în jurul ei. Producțiile locale ocupă, de altfel, tot mai mult spațiu în catalogul platformei, după ce în septembrie a intrat pe streaming și filmul românesc „Y”.

Pe 16 octombrie este programat „Nu vorbi de rău” („Speak No Evil”), despre o familie americană care acceptă invitația de a petrece un weekend la casa unei familii britanice cunoscute în vacanță. Situația devine însă din ce în ce mai inconfortabilă și amenințătoare.

O zi mai târziu apare producția românească „De capul nostru”, despre Flavia, o adolescentă de 14 ani rămasă singură în România după ce părinții săi au plecat la muncă în Italia. Pe 23 octombrie intră în catalog și „Agentul secret” („The Secret Agent”), cu o poveste plasată în Brazilia anului 1977.

Lista filmelor adăugate pe parcursul lunii este însă mult mai lungă și include „21 Jump Street”, „22 Jump Street”, „The Social Network”, „The Northman”, „Uncharted”, „M3GAN”, „Tăcerea mieilor”, „Portocala mecanică”, „Strălucirea”, „Cu ochii larg închiși”, „Zodiac” și „Se7en”. Pentru fanii seriei „Jocurile foamei”, platforma va adăuga și cele cinci filme ale francizei.

Catalogul românesc este completat de „Maria, Regina României”, „Câmp de maci”, „Etiologia unei crime”, „Mrs. Buică”, „Dragoste pe muchie de cuțit”, „După 40 de zile” și „Jocul luminii”.

Documentare și sport live în octombrie

Pe partea de documentare, pe 2 octombrie apare „Urme ale aparenței” („Fragments of Belonging”), povestea unei regizoare croate stabilite la Amsterdam care pornește prin Europa în căutarea sentimentului de apartenență. Pe 7 octombrie revine cu sezonul doi „Apel criminal la Urgențe” („911: Did the Killer Call?”), construit în jurul unor cazuri de crimă și al apelurilor făcute la serviciile de urgență.

„Masacrul din Flores” („The Flores Massacre”) are premiera pe 22 octombrie și spune povestea lui Matías Bagnato, singurul supraviețuitor al unui incendiu din Buenos Aires care, în 1994, i-a ucis întreaga familie. Pe 29 octombrie, „Poetul canibal” („Cannibal Poet”) îl urmărește pe jurnalistul Luis Brito în timp ce redeschide cazul unuia dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din Mexic.

Nici sportul nu lipsește din program. Pe 10 octombrie are loc Il Lombardia, ultimul Monument al sezonului de ciclism, pe traseul de 239 de kilometri dintre Bergamo și Como. Warner Bros. Discovery confirmă și începutul sezonului sporturilor de iarnă, cu Marele Premiu de patinaj artistic și Cupa Mondială de schi alpin 2026-2027.

Etapa franceză a Marelui Premiu de patinaj artistic are loc între 23 și 25 octombrie, iar competiția din Canada începe pe 31 octombrie. Cupa Mondială de schi alpin debutează la Sölden, Austria, cu slalomul uriaș feminin pe 24 octombrie și proba masculină pe 25 octombrie.

Pentru copii, pe 5 octombrie debutează „Să-nceapă aventura: Misiuni secundare” („Adventure Time: Side Quests”), iar în catalog vor intra și cele două filme „Stă să plouă cu chiftele”. Astfel, după o lună septembrie deja încărcată cu premiere pe HBO Max, platforma continuă toamna cu un octombrie dominat de horror, thrillere și producții locale.