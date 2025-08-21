Vânzări record în imobiliare: explozie de tranzacții înainte de majorarea TVA

Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 10:07
de Andrei Simion

Cum se schimbă tendințele în imobiliare / Foto: Playtech

În iulie, românii s-au grăbit să cumpere apartamente pentru a beneficia de cota redusă de TVA. Bucureștiul și Cluj-Napoca au atins niveluri istorice de vânzări, dar specialiștii avertizează că ritmul nu va putea fi menținut.

Piața rezidențială din România a cunoscut un vârf spectaculos în luna iulie 2025. Graba cumpărătorilor a fost alimentată de eliminarea cotei reduse de TVA și creșterea TVA standard de la 19% la 21%, intrată în vigoare la 1 august.

București și Cluj, lideri ai tranzacțiilor

În Capitală s-au vândut peste 5.000 de apartamente, a treia cea mai bună performanță din ultimii doi ani și jumătate. Zonele cele mai active au fost Sectoarele 3 și 6, confirmate drept principale centre de dezvoltare rezidențială.

Cluj-Napoca a bifat peste 1.000 de tranzacții, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate, consolidându-și reputația de piață dinamică și atractivă.

Potrivit unei analize Colliers, situația este diferită între marile orașe: Bucureștiul și Timișoara au scăderi de câteva procente față de 2024, Iașiul se află în declin accentuat (-25%), în timp ce Clujul înregistrează o creștere solidă de 14%. La nivel național, piața rămâne relativ stabilă.

Cumpărătorii au vrut să prindă ultima șansă la TVA redus

Mulți români au semnat precontracte înainte de 1 august, blocând accesul la cota redusă de TVA, cu condiția livrării locuinței până la 1 august 2026.

„Această schimbare fiscală a creat o fereastră de oportunitate, accelerând negocierile și încheierea acordurilor. Piața a reacționat prompt, adaptându-se la noile reguli”, explică Gabriel Blăniță, director asociat la Colliers România, potrivit Adevărul.

Majoritatea cumpărătorilor au fost persoane care și-au achiziționat prima locuință pentru uz propriu. Din 2023, legea permite aplicarea cotei reduse de TVA doar la o singură proprietate, ceea ce a temperat apetitul investitorilor.

Ce urmează pentru piața rezidențială

Consultanții imobiliari avertizează că noul TVA standard va pune presiune pe prețuri, însă impactul final va depinde de echilibrul dintre cerere și ofertă.

Unii dezvoltatori au anunțat că vor suporta parțial sau integral costul suplimentar, cel puțin până la sfârșitul anului, pentru a stimula vânzările. Totuși, experții atrag atenția că vârful din iulie ar putea fi ultimul pe termen scurt, în contextul noilor taxe, al impozitelor mai mari și al încetinirii economiei.

În acest climat, decizia de cumpărare va fi influențată nu doar de prețul apartamentului, ci și de costurile totale de întreținere, de la facturile la energie până la taxele pe proprietate. Mulți români ar putea amâna achiziția și să se orienteze spre închiriere, cel puțin temporar.

