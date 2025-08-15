Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară

Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 10:54
de Andrei Simion

Românii și-au schimbat tendințele în imobiliare / Foto: Playtech

Piața imobiliară din România a înregistrat în prima parte a anului 2025 schimbări importante în comportamentul cumpărătorilor.

Tot mai mulți români aleg să achiziționeze apartamente vechi, cu prețuri mai accesibile, și să finalizeze tranzacțiile prin plata integrală în numerar. Tendința reflectă o reorientare a cererii și așteptările consumatorilor față de costurile de întreținere și accesibilitate.

Cererea se mută către apartamentele vechi și mai mici

Analiza pieței arată că apartamentele mai vechi au început să atragă un număr semnificativ mai mare de cumpărători. Motivele sunt multiple: prețurile mai reduse comparativ cu locuințele noi, poziția centrală a multor blocuri vechi și, nu în ultimul rând, costurile mai mici de întreținere.

De asemenea, locuințele mai mici devin tot mai căutate, în special în rândul tinerilor sau al persoanelor singure, care preferă soluții practice și eficiente din punct de vedere al utilităților și al cheltuielilor lunare, potrivit Agerpres.

Această migrație a cererii către apartamentele vechi are efecte vizibile și asupra ofertelor disponibile pe piață. Dezvoltatorii imobiliari și agențiile au început să reevalueze portofoliile și să adapteze strategiile de marketing pentru a răspunde noilor preferințe ale cumpărătorilor.

În paralel, vânzătorii particulari care dețin apartamente vechi profită de creșterea cererii și reușesc să încheie tranzacții mai rapid, mai ales în marile orașe.

Plata cash devine tot mai frecventă

Un alt trend important este creșterea tranzacțiilor realizate integral prin plata cash. Mulți români preferă să evite finanțarea prin credite ipotecare și să finalizeze achiziția în numerar, ceea ce le oferă o mai mare siguranță și flexibilitate.

Această practică reduce timpul necesar pentru încheierea contractelor și simplifică procesul de cumpărare, eliminând formalitățile și costurile suplimentare asociate creditelor bancare.

Experții imobiliari consideră că această tendință va continua pe termen mediu, alimentată de dorința cumpărătorilor de a evita dobânzile ridicate și de a avea control direct asupra investiției lor.

Totodată, preferința pentru apartamente mai mici și vechi poate fi interpretată ca un semn că românii devin mai pragmatici în alegerile locative, punând accent pe funcționalitate și raport calitate-preț.

În concluzie, piața imobiliară românească în 2025 se caracterizează printr-o schimbare de comportament semnificativă: apartamentele vechi devin alegerea preferată, iar plata cash este tot mai prezentă.

Acest lucru oferă oportunități atât cumpărătorilor, care pot beneficia de locuințe mai accesibile și mai ușor de întreținut, cât și vânzătorilor, care înregistrează tranzacții mai rapide și mai sigure.

