Piața imobiliară din România după creșterea TVA la apartamentele și casele noi. Cine are de câștigat, cine pierde

Creșterea TVA-ului pentru locuințele noi, introdusă prin Legea 141/2025, a declanșat o serie de reacții în lanț pe piața imobiliară românească. De la scumpirea imediată a apartamentelor și caselor noi, până la posibile efecte pe termen lung asupra investițiilor și veniturilor la buget, schimbarea fiscală ridică numeroase semne de întrebare. Dacă pentru unii actori măsura înseamnă pierderi semnificative, există și opinii care sugerează că această modificare ar putea aduce o maturizare a pieței.

În mod concret, cota de TVA pentru locuințele noi care anterior beneficiau de regimul redus a urcat de la 9% la 21%, în timp ce pentru celelalte locuințe noi a crescut de la 19% la 21%. Diferența poate părea mică la prima vedere, dar impactul este major, în special asupra segmentului de cumpărători tineri și a familiilor aflate la început de drum.

Cumpărătorii, primele victime ale creșterii TVA

Potrivit Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari din România, o majorare de TVA de la 9% la 21% echivalează cu o scumpire directă a locuințelor de aproximativ 12%. Practic, o garsonieră sau un apartament de două camere care înainte putea fi achiziționat la un preț de 90.000 de euro va costa acum peste 100.000 de euro. Pentru o familie cu venituri medii, diferența este greu de acoperit, mai ales în contextul în care ratele la credite ipotecare au crescut în ultimii ani.

Această povară fiscală suplimentară are șanse să împingă mulți cumpărători spre piața locuințelor vechi, unde TVA nu este aplicat în același mod. În plus, programul guvernamental Noua Casă devine și el mai puțin atractiv, pentru că plafonul maxim de finanțare rămâne neschimbat. Astfel, multe locuințe noi care se încadrau anterior în acest program nu mai sunt eligibile după scumpire.

Dezvoltatorii și investitorii, presați de cererea în scădere

Efectul direct al creșterii TVA este scăderea cererii pentru apartamente și case noi. Dezvoltatorii se confruntă deja cu o încetinire a vânzărilor, iar unii au ales să suporte temporar diferența de TVA pentru a atrage clienți în perioada de tranziție. Totuși, această strategie nu poate fi sustenabilă pe termen lung.

Pentru investitorii străini, instabilitatea fiscală reprezintă un semnal de alarmă. În ultimii ani, politica privind TVA-ul pentru locuințele noi s-a schimbat de mai multe ori, ceea ce face dificilă planificarea unor proiecte pe termen mediu și lung. În lipsa predictibilității, România riscă să piardă capital important în favoarea altor piețe mai stabile din regiune.

Posibile avantaje și o piață mai matură

Chiar dacă majorarea TVA aduce numeroase probleme imediate, unii specialiști văd și o oportunitate de maturizare a pieței imobiliare. În loc să se concentreze exclusiv pe preț, cumpărătorii ar putea începe să acorde mai multă atenție calității construcțiilor, sustenabilității și facilităților integrate. Dezvoltatorii care vor miza pe aceste aspecte pot rămâne competitivi, chiar și într-un context fiscal mai dur.

Un alt efect posibil este o reechilibrare între piața locuințelor noi și cea a locuințelor vechi. Dacă cererea pentru apartamente noi scade, prețurile din segmentul locuințelor deja construite ar putea crește, echilibrând într-o oarecare măsură piața.

Cine câștigă și cine pierde

Cei mai afectați de schimbare sunt cumpărătorii tineri și familiile care căutau să își achiziționeze prima locuință prin programul Noua Casă. Dezvoltatorii mici și medii sunt la rândul lor vulnerabili, pentru că depind de un volum mare de vânzări. Statul, deși pe termen scurt încasează mai mult prin TVA, ar putea pierde bani pe termen lung din cauza reducerii numărului de tranzacții și a încetinirii investițiilor în construcții.

De partea cealaltă, dezvoltatorii mari, care oferă ansambluri rezidențiale de calitate, cu facilități moderne, au șanse să atragă în continuare clienți dispuși să plătească mai mult pentru un pachet complet. Totodată, piața locuințelor vechi devine mai atractivă, iar proprietarii care vor să vândă ar putea profita de contextul creat de scumpirea apartamentelor noi.