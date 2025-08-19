Piața imobiliară din România și spălarea banilor – la ce riscuri se expun vânzătorii de apartamente, dar dezvoltatorii

Piața imobiliară din România a cunoscut o creștere spectaculoasă în ultimii ani, însă această expansiune nu vine doar cu oportunități, ci și cu riscuri semnificative. Conform Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), sectorul imobiliar este printre cele mai vulnerabile domenii la mecanisme de spălare a banilor, atât din cauza valorii mari a tranzacțiilor, cât și a complexității modului în care se derulează acestea. Atât vânzătorii de apartamente, cât și dezvoltatorii imobiliari trebuie să fie conștienți de aceste riscuri și să ia măsuri de prevenție.

Principalele metode prin care piața imobiliară poate fi folosită pentru spălarea banilor

Unul dintre riscurile majore îl reprezintă dificultatea identificării beneficiarului real. În multe cazuri, proprietățile sunt cumpărate prin intermediul unor companii offshore sau persoane interpuse, ceea ce face dificilă stabilirea legăturii dintre bun și proveniența reală a fondurilor.

Plățile în numerar rămân, de asemenea, un punct vulnerabil. Deși legislația limitează astfel de plăți la echivalentul a 10.000 de euro, există tranzacții care ocolesc regulile, inclusiv prin mecanisme precum plata unui avans și apoi rezilierea contractului, banii reintrând aparent curat în circuitul legal. Totodată, manipularea valorii declarate a imobilelor – fie prin supraevaluare, fie prin subevaluare – este folosită pentru justificarea unor surse neclare de finanțare.

Nu în ultimul rând, anumite proiecte imobiliare pot fi folosite ca vehicule pentru integrarea fondurilor ilicite: lucrări începute și nefinalizate, facturi fictive pentru materiale inexistente sau finanțarea construcțiilor cu bani proveniți din surse obscure.

Riscurile pentru vânzători și dezvoltatori

Vânzătorii individuali de apartamente se pot expune fără să-și dea seama unor tranzacții suspecte dacă nu verifică sursa fondurilor cumpărătorului. Acceptarea unor sume mari în numerar sau lipsa de transparență în privința documentelor justificative pot atrage atenția autorităților. În plus, dacă tranzacția este asociată cu activități ilegale, vânzătorul poate fi implicat într-o anchetă fără să aibă nicio vină directă.

Pentru dezvoltatori, riscurile sunt și mai mari. Pe lângă valoarea ridicată a proiectelor, aceștia pot intra în relație cu investitori din jurisdicții opace, cu fonduri greu de verificat. Utilizarea criptomonedelor sau a conturilor offshore în tranzacții adaugă un strat suplimentar de complexitate, reducând trasabilitatea banilor. De asemenea, tranzacțiile circulare, prin care aceleași imobile sunt vândute succesiv între companii controlate de aceiași actori, pot ascunde operațiuni de spălare a banilor.

Ce măsuri pot fi luate pentru a reduce vulnerabilitățile

Legea 129/2019 obligă agențiile și dezvoltatorii imobiliari să implementeze proceduri clare de cunoaștere a clientelei și de raportare a tranzacțiilor suspecte. În practică, asta înseamnă verificarea beneficiarului real, solicitarea documentelor care să justifice proveniența fondurilor și raportarea către ONPCSB atunci când apar semne de întrebare.

Pe termen scurt, este esențială instruirea personalului din agenții și companii pentru a recunoaște indiciile de spălare a banilor. Pe termen lung, investiția în soluții digitale de verificare și monitorizare a tranzacțiilor poate face diferența. Totodată, menținerea unui dialog constant cu autoritățile și respectarea standardelor internaționale AML (anti-money laundering) sunt pași necesari pentru protejarea sectorului imobiliar românesc.

Concluzie

Piața imobiliară nu este doar un motor economic, ci și un teren sensibil pentru cei care încearcă să ascundă proveniența ilicită a banilor. Fie că ești vânzător de apartamente sau dezvoltator, riscurile de a deveni parte, chiar și involuntar, într-o schemă de spălare a banilor sunt reale. Înțelegerea acestor riscuri și implementarea măsurilor corecte de prevenție sunt pași esențiali pentru protejarea afacerilor și a reputației pe termen lung.