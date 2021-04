VIDEO Noul serial Marvel ți-l arată pe Loki cum nu l-ai mai văzut: călătoriile în timp, la ordinea zilei

Chiar dacă a trecut mai bine de un an de când un lung metraj Marvel a ajuns pe marile ecrane, când vine vorba de seriale, noile producții precum Loki sunt impresionante.

Disney+ face investiții fabuloase în seriale noi din universul cinematografic Marvel și Star Wars. După Mandalorian, WandaVision ne-a ținut legați de micile ecrane. Acum, a venit momentul ca The Falcon and the Winter Soldier să facă valuri la TV. Începând cu 11 iunie 2021, va veni rândul lui Loki să ilustreze bugetul aparent nelimitat pe care îl au americanii pentru seriale cu super eroi.

Ca referință, Loki este fratele lui Thor și, deși nu l-ai văzut în fiecare dintre lung metrajele Avengers, a jucat un rol foarte important în producțiile Marvel Studios. Acesta este și motivul pentru care nu pare deloc ciudat faptul că un personaj atât de fascinant se bucură de propriul serial.

Din nou, rolul lui Loki va fi jucat de Tom Hiddleston, pe care l-ai văzut pentru prima oară în Thor. Ultima sa aventură a fost surprinsă în Avengers: Infinity War și, tot atunci, părea să-și fi pierdut viața pentru totdeauna. Thanos a fost atât de explicit pe marginea acestui subiect încât i-a spus cât se poate de explicit că ”nicio înviere de data asta”.

Motivul pentru care există acest serial, iar povestea pare să fie una cât se poate de plauzibilă în contextul universului Marvel, are legătură că ce s-a întâmplat în Avengers: Endgame.

Dincolo de acest detalii, serialul Loki pare să-și desfășoare acțiunea într-un univers alternativ, în care personajul principal a folosit Tesseract-ul pentru a scăpa de echipa Avengers. Partea interesantă și la care s-ar putea să nu te aștepți dacă nu ești un fan al benzilor desenate este că există o autoritatea care-i interzice lui Loki să sară liber dintr-un univers în altul, în timpuri diferite. În orice caz, pare promițător, iar personajul Mobius M. Mobius interpretat de Owen Wilson pare cât se poate de inspirat.