Marvel nu stă degeaba nicio clipă: lista completă a filmelor și serialelor MCU, din următoarea perioadă

Pe lângă o mulțime de filme noi, viitorul Marvel, după Thor: Love and Thunder, sună bine de tot și se mândrește cu o listă lungă de noi seriale Disney+.

Se pare că Marvel a pregătit o mulțime de filme și seriale pentru Faza 4 a MCU și nu numai. Cea mai recentă aventură a lui Thor, în care eroul îl confruntă pe Gorr the God Butcher, este al șaptelea film MCU lansat, de la sfârșitul Fazei 3.

Din cauza pandemiei de COVID-19, Faza 4 a început, din păcate, destul de lent. De fapt, 2020 a fost văduvit de orice conținut nou MCU. Următorii doi ani au fost, însă, cu totul altă poveste. Numai în 2021 au fost lansate cinci seriale MCU, ceea ce a fost, evident, un început frumos pentru Disney+, în relația sa cu Marvel.

Iată ce te așteaptă în viitor, dacă ești fan al producțiilor Marvel.

I Am Groot – 10 august 2022

Marvel pare să vrea să ia o direcție diferită față de ceea ce a promovat pe Disney+, până acum. I am Groot este o serie animată de scurtmetraje, destinată copiilor. Constând din cinci episoade, serialul se va întoarce cu câțiva ani înainte de Avengers: Infinity War, într-o perioadă în care personajul era încă Baby Groot. Încă o dată, Vin Diesel va oferi vocea personajului preferat de fani.

She-Hulk – 17 august 2022

Următorul serial live-action care va sosi, imediat după terminarea Miss Marvel, este She-Hulk: Attorney At Law, care este programat să aibă premiera pe 17 august. În formatul unei comedii de o jumătate de oră, noul serial va spune povestea lui Jennifer Walters, un avocat care devine senzaționala She-Hulk, în Marvel Comics. O ajută în călătoria ei Bruce Banner, interpretat de Mark Ruffalo, care a apărut ultima oară în scena post-credite din Shang-Chi și Legenda Celor Zece Inele. Cel mai mare dușman al ei, din benzile desenate, este Titania, personaj care va fi interpretat de Jameela Jamil. În plus, serialul va prezenta revenirea lui Tim Roth în rolul lui Abomination.

Werewolf By Night – 2022

Eroul vârcolac de la Marvel este în drum spre Disney+ sub forma unei ediții speciale de Halloween. În filmul special, care nu are un titlu oficial momentan, Gael Garcia Bernal ar putea să îl interpreteze pe Jack Russell, versiunea originală a lui Werewolf by Night, un vagabond a cărui familie poartă blestemul vârcolacului, din Marvel Comics. Deoarece filmările sunt în curs de desfășurare, este puțin probabil ca Marvel să intenționeze să lanseze Werewolf by Night chiar de Halloween, adică la sfârșitul lunii octombrie.

What If…? Sezonul 2 – 2022

What If…? este programat pentru un al doilea sezon în 2022. După ce pus la bătaie o sumedenie de scenarii din categoria „ce-ar fi dacă”, despre mai multe evenimente majore MCU, serialul va reveni pentru un alt lot de nouă episoade, cel puțin unele dintre ele fiind legate de lansările Fazei 4. Marvel nu a lansat încă un trailer și nici nu a confirmat detalii despre poveste. Cu toate acestea, a fost confirmat un lucru: căpitanul Carter, interpretat de Hayley Atwell, se va întoarce.

Guardians Of The Galaxy: Holiday Special – sfârșitul anului 2022

Înainte de a reveni pe marele ecran în Guardians of the Galaxy Volumul 3, echipa lui Star-Lord își va continua aventurile din Thor: Love and Thunder în filmul special de vacanță al lui James Gunn, Guardians of the Galaxy. În ceea ce va fi, cel mai probabil, ultima lansare Marvel din 2022, „specialul” de vacanță va include pe cineva pe care Gunn l-a numit „unul dintre cele mai mari personaje MCU din toate timpurile”. Potrivit regizorului, doar unii dintre Gardieni își vor face apariția, deși nu este clar ce înseamnă exact acest lucru.

Secret Invasion – Early 2023

Nick Fury, interpretat de Samuel L. Jackson, va avea șansa de a deveni eroul poveștii atunci când Marvel va lansa Secret Invasion, peliculă care se așteaptă să aibă premiera la începutul anului 2023. Cu o acțiune amplasată înainte ca Răzbunătorii să invadeze lumea lui Thanos, seria de șase episoade este una dintre cele mai așteptate și pare să adapteze evenimente din benzile desenate cu același nume, care s-au centrat pe o încercare a lui Skrulls de a se infiltra în comunitatea de supereroi și în diferite organizații guvernamentale. Versiunea live-action a poveștii va include apariții ale mai multor personaje MCU care revin pe ecrane, inclusiv Everett Ross, War Machine, Talos și Maria Hill.

Echo – 2023

Maya Lopez, cunoscută pentru Hawkeye, va avea propriul spin-off în 2023. Probabil că serialul va explora continuarea poveștii personajului interpretat de Alaqua Cox, după confruntarea cu Kingpin (Vincent D’Onofrio), la finalul lui Hawkeye. Se pare că Daredevil, interpretat de Charlie Cox, care s-a întors oficial în MCU în Spider-May: No Way Home, dar și Kingpin, vor juca roluri majore în Echo.

Loki Sezonul 2 – 2023

După cum sugerează sfârșitul sezonului 1 din Loki, povestea lui God of Mischief nu s-a încheiat. Sezonul 2 din Loki, care este, în prezent, în plină producție, va aborda cu siguranță soarta TVA, care a fost schimbată radical de decizia lui Sylvie de a-l ucide pe Cel care Rămâne, determinând, astfel, o nouă variantă a lui Kang the Conqueror să folosească călătoria în timp pentru a prelua organizația. Deoarece Kang pare obsedat să amenințe MCU în Ant-Man and the Wasp: Quantumania, există posibilitatea ca cele două povești să se suprapună în câteva moduri interesante. Data de lansare nu a fost anunțată, dar bănuim că se va întâmpla cândva în 2024.

Ironheart

Ce-i drept, Ironheart încă nu are o distribuție oficială, dar este unul dintre cele două seriale pregătite de Marvel pentru a explora moștenirea lui Iron Man, în Faza 4. În Marvel Comics, Ironheart este un super-erou adolescent care proiectează o armură în stil Iron Man. Serialul ar putea fi un spin-off Black Panther: Wakanda Forever, se bănuiește. După ce a luat parte la conflictul dintre Wakanda și Namor, Riri Williams ar putea avea un cuvânt important de spus și în Ironheart.

Armor Wars

În paginile benzilor desenate cu Iron Man, din anii 1980, Marvel a relatat o poveste numită „Armor Wars”, care ni-l arăta pe Tony Stark plecând într-o cruciadă pentru a-și recupera tehnologia furată. În urma morții lui Iron Man, MCU „clocește” propria interpretare pentru Armor Wars. Având în vedere că filmările vor începe foarte curând, Armor Wars ar putea fi lansat pe Disney+ la sfârșitul anului 2023.

De asemenea, lista este continuată de Daredevil, Agatha: The House of Harkness, Nova, Wonder Man, Okoye, Spider-Man: The Freshman Year și Marvel Zombies.