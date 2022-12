Loki revine și are trailer: când vei putea vedea sezonul al doilea din serialul Marvel

Starul din Loki, Gugu Mbatha-Raw, oferă o privire intrigantă despre sezonul 2, dezvăluind că personajul ei, Ravonna Renslayer, va ieși în sfârșit din (Time Variance Authority) TVA.

Vedeta din sezonul 2 din Loki, Gugu Mbatha-Raw, ne arată ceea ce urmează pentru personajul ei, Ravonna Renslayer. În prezent, singurul serial live-action Marvel Disney+ care are un sezon 2, Loki urmează să revină vara viitoare. Se va baza pe saga-ul multivers în continuă creștere a MCU, pe măsură ce reia povestea de unde a rămas primul sezon.

Loki, sezonul doi, vara viitoare

După ce l-a descoperit pe creatorul Time Variance Authority, He Who Remains (Jonathan Majors), Tom Hiddleston nu a reușit să oprească varianta lui Sylvie (Sophie Di Martino) să ucidă ființa omnipotentă. Ca urmare a morții lui He Who Remains, multiversul a fost larg deschis, lăsând-ul pe Loki blocat într-un TVA pe care nu-l recunoaște.

Sezonul 2 din Loki va prezenta revenirea celor mai mulți membri ai distribuției din serial, inclusiv Mbatha-Raw. Actrița o interpretează pe judecătorul TVA Ravonna Renslayer, care, în finalul sezonului 1, s-a dezvăluit a fi o variantă, la fel ca toți ceilalți din organizație. Vorbind cu ET Online, Mbatha-Raw vorbește despre un sezon 2 „mai îndrăzneț și mai suprarealist” și îl numește „foarte interesant”. În ceea ce privește ceea ce Loki are pentru Renslayer, Mbatha-Raw spune asta: