VIDEO Loki se întoarce: Disney+ a confirmat sezonul doi din producția Marvel

Loki este una dintre cele mai impresionante și apreciate seriale din Universul Cinematografic Marvel și tocmai a fost confirmat că se va bucura de un al doilea sezon. În mod previzibil, va ajunge tot pe Disney+.

Tom Hiddleston își va relua rolul de God of Mischief (Zeu al Zburdălniciilor) în sezonul al doilea din Loki. Show-ul tocmai a încheiat primul sezon din doar șase episoade și a fost foarte apreciat de către critici. Pe lângă povestea cât se poate de fascinantă, distribuția pare să nu fi fost deloc un ieftină. Pe lângă Hiddleston în rolul principal, Owen Wilson (Wedding Crashers, Starsky & Hutch) și Gugu Mbatha-Raw (Belle, Miss Sloane) au făcut o treabă foarte bună în a te transpune într-o poveste SF pe care nu ai mai auzit-o.

Deși se vehicula de mult timp că Loki ar putea avea partea de o continuare în sezonul doi, confirmarea oficială a venit în ultimele clipe ale ultimului episod din prima serie. Cum ne-au obișnuit cei de la Marvel, anunțul cât se poate de important a fost strecurat la mijlocul genericului de final. În acele câteva secunde de film, dosarul lui Loki poate fi văzut în prim-plan cu un mesaj cât se poate de simplu și de concludent. ”Loki se va întoarce în sezonul 2”.

Decizia, cel mai probabil, nu a implicat un efort intelectual deosebit din partea producătorilor. Nu de alta, dar primul episod din Loki a reprezentat cea mai vizionată premieră de pe serviciul de streaming din cei câțiva ani de activitate. Acum, ca o altă premieră, este primul show realizat în colaborare cu Marvel, de pe Disney+, care se bucură de un al doilea sezon.

În ceea ce privește destinul WandaVision și The Falcon and Winter Soldier, lucrurile nu sunt la fel de clare, chiar dacă primul dintre cele două se bucură de 23 de nominalizări la premiile Emmy, iar al doilea are cinci nominalizări.