„Secretele” reginei Elisabeta a doua a Angliei. Ce este codul bizar „Podul Londrei a picat”

Actuala stare de sănătate a reginei Elisabeta a II-a a Angliei trezește îngrijorare atât familiei sale cât și britanicilor. Codul bizar „Podul Londrei s-a prăbușit” ar putea fi folosit.

Regina Angliei se află sub supraveghere medicală, astfel că starea sa de sănătate trezește îngrijorări la nivel național și nu numai. Probleme de sănătate ale suveranei în vârstă de 96 de ani au început încă de anul trecut, iar medicii acesteia se arată îngrijorați, recomandându-i să rămână sub supraveghere, după cum se arată într-un anunț al Palatului Buckingham.

Regina Elisabeta a II-a a început să aibă probleme de sănătate încă de anul trecut, cauzându-i dificultăți în a merge și a sta în picioare. Cu o zi în urmă, suverana anula o reuniune a Consiliului său privat, iar Palatul a anunțat că aceasta se simte „confortabil” și că va rămâne la castelul Balmoral din Scoția.

Există și un plan denumit „The Bridge” care prevede un detaliu potrivit căruia, în cazul în care tragicul eveniment va avea loc, atunci codul bizar „London Bridge is Down” va semnala acest lucru. Ulterior va începe o operațiune amplă care include înnegrirea fundalului site-ului familiei regale, iar reporterii de știri care vor transmite informații despre dispariția monarhului vor fi îmbrăcați în negru.

De asemenea, britanicii vor fi obligați să poarte doliu timp de 12 zile, perioadă în care trupul suveranei va fi mutat ede la Palatul Buckingham, iar Arhiepiscolul de Canterbury va fi cel care va oficializa înmormântarea, fiind cel mai important episcop al Angliei și liderul mondial al Bisericii Anglicane.

În acest an, regina Elisabeta a II-a a scris din nou istorie după ce a devenit primul monarh britanic care a domnit vreme de 70 de ani. În afară de acest lucru cunoscut de toți, „secretele” Reginei, mai puțin cunoscute, continuă să surprindă pe toată lumea.

În primii 10 ani din viața ei, Prințesa Elisabeta nu avea dreptul legal de moșternire a tronului, însă totul s-a schimbat după moartea bunicului ei George al V-lea, în anul 1936. Următorul în linia succesiunii regale a fost unchiul Elisabetei, Edward al VIII-lea, care a abdicat la tron la mai puțin de un an după ce l-a preluat pentru a se putea căsători cu Wallis Simpson. Edward nu avea copii la acea vreme, așa că fratele său Albert (tatăl Elisabetei) a urcat pe tron, luând numele George al VI-lea și făcând-o pe Elisabeta, în vârstă de atunci, de 10 ani, prima în linie care a devenit regina.

Elisabeta și Margareta au fost singurii copii ai Reginei Elisabeta Regina Mamă și ai Regelui George al VI-lea, care au spus despre fiicele sale: „Lilibet este mândria mea, Margareta bucuria mea”. „Lilibet”, desigur, este Elizabeth, care și-a câștigat porecla pentru că Margaret, pe care familia o numea cu afecțiune Margot, a pronunțat greșit în mod constant numele surorii ei mai mari.

În ceea ce privește educația sa, Elizabeta a fost îndrumată acasă în timpul sesiunilor de către diferiți profesori, cum ar fi Henry Marten, viceprovost al Colegiului Eton (care este încă doar pentru băieți), și a primit, de asemenea, lecții private de religie de la Arhiepiscopul de Canterbury.

La fel ca majoritatea monarhilor britanici, Elisabeta ajunge să-și sărbătorească ziua de naștere de două ori, iar motivul pentru care se rezumă la fast și circumstanțe potrivite pentru sezon. Ea s-a născut pe 21 aprilie 1926, dar aprilie a fost considerată prea rece și susceptibilă să pice pe vreme nefavorabilă.

Așa că, în schimb, ziua ei de naștere oficială recunoscută de stat are loc într-o sâmbătă de la sfârșitul lunii mai, sau iunie, astfel încât sărbătoarea să poată avea loc în lunile mai calde. Data specifică variază de la an la an în Marea Britanie și, de obicei, coincide cu Trooping the Colour, concursul militar anual al Marii Britanii.

În timpul Trooping the Colour din 1981, regina a condus o procesiune regală călare către Palatul Buckingham, atunci când au răsunat împușcăturile. Un tânăr de 17 ani pe nume Marcus Sarjeant, care era obsedat de asasinarea unor figuri precum John Lennon și John F. Kennedy, a tras către Elizabeth. Sarjeant care a scris în jurnalul său: „Voi uimi și voi încurca întreaga lume cu nimic mai mult decât o armă” nu a putut, din fericire, să cumpere muniție reală în Marea Britanie. A primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare în temeiul Legii privind trădarea din 1848, dar a fost eliberat în octombrie 1984.