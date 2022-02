„Podul Londrei s-a prăbușit”: cum se pregătește guvernul Angliei pentru cea mai fatidică zi din istoria contemporană

Prezența în public a reginei Marii Britanii este tot mai rară, lucru care îi pune atât pe oameni cât și pe oficiali pe gânduri. Astfel, „podul Londrei s-a prăbușit” este un nume de cod pentru ziua neagră a Marii Britanii. Află ce arată documentele secrete despre acest cod și cum se pregătește guvernul Angliei.

„Trăiască regina” a fost proclamația făcută după urcarea ei pe tron, dar de la moartea soțului ei supușii ei încep să înțeleagă că viața ei are un sfârșit. În momentul în care Palatul începe să-și transfere mai multe sarcini către restul familiei regale, iar Marea Britanie trebuie să înceapă să gândească la ceea ce este de neconceput: la viața fără ea.

Mult timp învăluite în secret, documentele obținute în septembrie de Politico, au dezvăluit planurile guvernului pentru zilele morții Reginei. Cu numele de cod „Podul Londrei s-a prăbușit”, aceștia prezintă „întreaga amploare a pregătirilor întreprinse de Familia Regală și de Secretariatul BRIDGES al Biroului Cabinetului” în „detaliu granular”, oferind cea mai cuprinzătoare relatare de până acum despre modul în care țara va răspunde la decesul celui mai longeviv monarh al său.

Planurile pentru ceea ce se întâmplă în cazul morții Reginei au fost puse în aplicare încă din anii 1960, dar au fost rafinate la începutul secolului. Prima perspectivă reală asupra pregătirilor a venit în 2017, când The Guardian a publicat o investigație lungă asupra „planului secret pentru zilele de după moartea Reginei”.

Potrivit Politico, decesul Reginei va declanșa o „cascada de apeluri” în care „prim-ministrul, secretarul de cabinet (funcționarul public de rang înalt al Marii Britanii) și un număr dintre cei mai înalți miniștri și oficiali” vor fi informați imediat. Prim-ministrul „va fi informat de secretarul privat al Reginei, care va spune și Biroului Consiliului Privat, care coordonează activitatea guvernamentală în numele monarhului”.

The Guardian a explicat că „ultima dată când a murit un monarh britanic, acum 65 de ani, decesul lui George al VI-lea a fost transmisă printr-un cuvânt cod, „Hyde Park Corner””. De data aceasta, prim-ministrului i se va spune că „Podul Londrei s-a prăbușit”. „Tocmai am fost informați despre moartea Majestății Sale Regina”, le vor spune membrilor cabinetului, adăugând că „este nevoie de discreție”.

În ziua menționată în documente drept „Ziua Z”, casa regală va lansa apoi o „notificare oficială”, informând publicul despre moartea Reginei, a raportat Politico, în timp ce un „script de apel” a fost pregătit pentru secretarii permanenți, cel mai înalt funcționar public al unui minister, să-și informeze miniștrii.

Centrul de răspuns global al Ministerului de Externe va alerta cele 15 guverne din afara Marii Britanii, unde Regina este, de asemenea, șeful statului, și celelalte 36 de națiuni ale Commonwealth-ului pentru care a servit simbolic.

Conform tradiției, odată ce vestea morții ei a fost anunțată oficial, un lacheu în rochie de doliu va fixa pe porțile Palatului Buckingham un anunț cu margini negre, care detaliază o perioadă de doliu de zece zile. Simultan, site-ul palatului va posta un mesaj similar pe o singură pagină de pornire neagră.

Timp de mulți ani, BBC era postul unde erau anunțate decesele regale prima dată, „dar monopolul său asupra difuzării a dispărut acum”, a spus The Guardian în 2017. În schimb, anunțul va fi difuzat într-un flash de știri pentru agenția de știri Press Association și restul mass-media din lume deodată.

Aproape fiecare organizație de știri majoră are filme, articole și segmente de știri preînregistrate gata de difuzare. Se crede că The Times are 11 zile de acoperire, în timp ce Sky News și ITN, care practică de ani de zile înlocuind numele „Mr Robinson”, au semnat deja contracte cu experți regali.

Posturile de radio comerciale vor fi alertate printr-o rețea de lumini albastre care ar trebui să se aprindă în caz de urgență națională. Acest lucru îi anunță pe DJ că vor trece la un buletin special de știri.

„Podul Londrei s-a prăbușit” este un plan pus la punct de zeci de ani

Familia Regală „va anunța planurile pentru înmormântarea Reginei, care se așteaptă să aibă loc la zece zile după moartea ei”, a spus Politico. În ziua morții sale, „va avea loc o slujbă de pomenire la Catedrala Sf. Paul” la care vor participa „prim-ministrul și un număr mic de miniștri de rang înalt”. Potrivit documentelor scurse, serviciul va fi planificat să arate „spontan”.

Dacă regina moare la Balmoral, Scoția, „Operațiunea Unicorn” va însemna că este „dusă la Londra cu trenul regal, dacă este posibil”, a adăugat site-ul. Dacă acest lucru este imposibil, va fi declanșată „Operațiunea Overstudy, ceea ce înseamnă că sicriul va fi transferat cu avionul”.

Înmormântările pentru membrii seniori ai Familiei Regale sunt organizate cu ani în avans și au fost supravegheate de Ducele de Norfolk din 1672. „Sunt stabilite planuri detaliate pentru înmormântarea Reginei și pentru succesiunea evenimentelor, atât în ​​Marea Britanie, cât și în celelalte 15 tărâmuri, prin care noul rege este arătat oamenilor”, potrivit The Telegraph.

În calitate de monarh, Reginei i se acordă automat o înmormântare de stat, iar băncile și Bursa de Valori din Londra vor fi închise în acea zi. Slujba va fi condusă de Arhiepiscopul de Canterbury și va fi prezentă de Familia Regală, politicieni și șefi de stat din întreaga lume.

În planurile cu numele de cod „Operațiunea Feather”, sicriul Reginei „va rămâne la Palatul Westminster timp de trei zile” între „Ziua D+6” și „Ziua Z+9”, potrivit Politico. „Va fi așezat pe o cutie ridicată cunoscută sub numele de catafalc în mijlocul Westminster Hall” și va fi „deschis publicului 23 de ore pe zi”.

În „Ziua Z+6, va avea loc o repetiție pentru cortegiul funerar de stat”. Ziua înmormântării va fi marcată de „două minute de reculegere în toată țara la prânz”. Diverse departamente Whitehall sunt implicate în planificare, Ministerul de Externe „aranjează sosirile șefilor de stat și VIP-uri din străinătate”, iar Ministerul de Interne „responsabil cu aranjamentele de securitate”, a adăugat site-ul.

Departamentul pentru Transport a „exprimat îngrijorarea că numărul de persoane care ar putea dori să călătorească la Londra ar putea cauza probleme majore rețelei de transport și poate duce la supraaglomerare”.

În 2017, The Guardian a remarcat că „Regina va fi primul monarh britanic care va avea înmormântarea ei în mănăstire din 1760”, adăugând că la slujbă vor fi prezenți în jur de „2.000 de invitați”. După înmormântarea de la Westminster, va avea loc o „slujbă în Capela Sf. George de la Castelul Windsor, iar regina va fi înmormântată în Capela Memorială Regele George VI a castelului”.

După moartea Reginei, Prințul de Wales va deveni automat rege. În „Ziua Z”, premierul va „ține o audiență cu noul rege, iar la ora 18, regele Carol va transmite o emisiune națiunii”, dezvăluie documentele apărute în media.

A doua zi, „Consiliul de Aderare, care include personalități guvernamentale de rang înalt, se întrunește la Palatul St. James pentru a-l proclama pe noul suveran”. Cu toate acestea, el nu va fi neapărat numit Regele Charles, deoarece membrii regali pot alege dintre oricare dintre numele lor date, ceea ce înseamnă că ar putea deveni Regele Filip, Arthur sau George.

În „Ziua Z+3”, Charles va „primi moțiunea de condoleanțe la Westminster Hall” înainte de a pleca într-un „tur al Regatului Unit, începând cu o vizită la parlamentul scoțian și o slujbă la Catedrala St. Giles din Edinburgh” .

Aceasta va fi urmată de o vizită în Irlanda de Nord în „Ziua Z+4”, unde va primi „o altă moțiune de condoleanțe la Castelul Hillsborough și va participa la o slujbă la Catedrala Sf. Ana din Belfast”. El va ajunge în Țara Galilor în „Ziua Z+7” pentru o „moțiune de condoleanțe la parlamentul galez și va participa la o slujbă la Catedrala Llandaff din Cardiff”.