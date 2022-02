Biblia – ce nu știai despre cea mai citită carte din lume

Cât de bine cunoști Biblia? Dacă ești un creștin practicant, probabil ai spune că știi destul de bine sau, poate, nu atât de bine pe cât ar trebui. Dacă nu ești un practicant, s-ar putea să te lauzi cu mândrie că nu știi deloc asta și ești fericit să te ții de cărțile care îți plac.

Dar adevărul este, fie că vrem să recunoaștem sau nu, Biblia pătrunde în cultura occidentală ca puține alte lucruri pe care le-am produs. În 2007, revista Time a susținut că Biblia „a făcut mai mult pentru a modela literatura, istoria, divertismentul și cultura decât orice carte scrisă vreodată” .

Poveștile noastre, morala noastră, zicalele pe care le folosim și, în multe cazuri, numele pe care ni le spunem unul altuia își au originea în Biblie. Indiferent de credințele tale, probabil că știi multe despre ceea ce conține: povestea creației, a Edenului, a lui Moise și a despărțirii Mării Roșii, a nașterii lui Iisus Hristos. Dar ce știi despre Biblia însăși: despre influența ei, compoziția ei și acele lucruri pe care Biblia nu le spune, dar pe care majoritatea oamenilor cred că le spune?

Biblia este mai mare decât The Beatles

În anii 1960, unele figuri celebre preziceau că Biblia era pe cale de dispariție. „Creștinismul va dispărea”, a spus un tânăr de 25 de ani în 1966. Acel tânăr era John Lennon . „Va dispărea și se va micșora. Nu trebuie să mă cert despre asta; știu că am dreptate și mi se va dovedi că am dreptate. Noi suntem mai populari decât Iisus acum. Nu știu care va dispărea primul – rock and roll sau creștinism”. Comentariul a provocat o reacție enormă în SUA, unde discurile și suvenirurile Beatles au fost arse de creștini revoltați, iar Lennon a fost forțat să-și ceară scuze.

Dar Lennon a greșit. La cincizeci de ani după faimoasa sa gafă, influența religiei a scăzut foarte puțin – așa cum demonstrează popularitatea continuă a Bibliei. Numai în SUA, se estimează că cel puțin 168.000 de copii ale Bibliei sunt vândute sau distribuite în fiecare zi, mai mult decât oricând, conform înregistrărilor Congresului.

Beatles ar putea fi cei mai bine vânduți muzicieni din toate timpurile, dar vânzările lor nici nu se apropie de cele ale Bibliei, despre care Guinness World Records spune că a vândut 5 miliarde de exemplare, făcând-o cea mai populară carte din lume, a cărui popularitate dă puţine semne de scădere.

Biblia: manualul unui scriitor

Este o înțelegere greșită să presupunem că numai scriitorii religioși sunt influențați de Biblie; de fapt, textul sfânt a avut o influență profundă asupra scrierii în limba engleză încă de când a fost tradus, și mai ales după apariția Bibliei King James în 1611.

După cum susține The Washington Times, deși Biblia este, fără îndoială, un text religios, este și unul literar. Ca o antologie a multor cărți scrise în mai multe timpuri și locuri diferite, Biblia vorbește în mai multe voci prin diferite forme literare: scrisori, poezii, dialoguri, narațiuni și multe altele au ajuns împreună să influențeze scriitorii de literatură în sugerarea formelor în care ideile lor pot să locuiască. Mai direct, poveștile biblice au fost exploatate de-a lungul secolelor de scriitori care au dorit să creeze o alegorie intenționată – seria „Cronicile din Narnia” a lui C.S. Lewis este un exemplu notabil – dar și de cei care caută intrigă și structură.

Mulți dintre cei mai respectați scriitori ai lumii au vorbit despre influența Bibliei când vine vorba de poezia scrierii în sine. În „Paris a fost amanta noastră”, un memoriu al zilelor sale ca parte a cercurilor literare europene din anii 1920, Samuel Putnam spune că Ernest Hemingway a pretins că a învățat să scrie „citind Biblia”, în timp ce autorul însuși a remarcat odată într-o scrisoare către F. Scott Fitzgerald că este o mare sursă de titluri pentru opere literare, precum romanul său „The Sun Also Rises”, titlu preluat din Biblie.

Biblia nu menționează cele șapte păcate capitale

Este o credință comună că toată învățătura creștină ne este transmisă din Biblie. De fapt, multe dintre ideile pe care le avem despre morala creștină provin din surse disparate, în special din teologi ale căror interpretări ale Scripturii capătă apoi o viață proprie.

Una dintre acestea este ideea că există „șapte păcate capitale”, care și-au făcut loc în cultura populară ca pilon al credinței creștine, inclusiv în filmul „Seven”, lansat în 1995. Cu toate acestea, potrivit Britannica, această clasificare a păcatelor „de moarte” în șapte grupuri nu apare deloc în Biblie, ci a fost dezvoltată în secolul al IV-lea d.Hr. de John Cassian, un ascet, teolog și stareț care a dezvoltat conceptul celor șapte păcate de moarte prin interpretarea diferitelor pasaje pe care le-a analizat în întreaga Biblie.

Biblia nu menționează Purgatoriu

Un alt concept central al învățăturii catolicismului este cel al purgatoriului, un loc – sau proces – diferit de iad, despre care credincioșii spun că purifică sufletele păcătoșilor care se pocăiesc și, în cele din urmă, le permite să intre în rai, potrivit Britannica. „Catehismul Bisericii Catolice” – o lucrare notabilă a teologiei catolice publicată în 1992 cu aprobarea Papei Ioan Paul al II-lea – descrie purgatoriul ca fiind soarta celor „care mor în harul și prietenia lui Dumnezeu, dar încă imperfect purificați”, care prin purgatoriu suferă „purificare, astfel încât să obțină sfințenia necesară pentru a intra în bucuria cerului”.

Dar, deși purgatoriul a devenit esențial pentru doctrina catolică contemporană, el nu este deloc menționat în mod deschis în Biblie. De fapt, conceptul de purgatoriu ca loc a apărut doar în Evul Mediu prin interpretarea anumitor pasaje din Biblie care descriu „focul purificator” al morții și prin concluzia că un astfel de loc trebuie să existe în lumina milei lui Dumnezeu, că sufletele impure dornice de pocăință nu sunt automat damnate.

Ideea noastră despre iad nu vine din Biblie

Deși imaginea sa înflăcărată este înscrisă în imaginația majorității creștinilor, iadul în iudeo-creștinism s-a transformat enorm de la compilarea Bibliei ebraice sau Vechiul Testament acum mai bine de două milenii.

După cum a spus savantul religios și autorul cărții „Heaven and Hell: A History of the Afterlife” Bart Ehrman pentru NPR, presupunerea că Vechiul Testament conține mai multe referințe la Iad se bazează pe o traducere greșită a cuvântului ebraic „Sheol”, despre care Ehrman susține că este mai aproape de cuvântul literal „mormânt” decât de lumea de apoi. Scriind pentru Time, Ehrman explică că Biblia ebraică „presupune că morții sunt pur și simplu morți”.

Noul Testament este cel care promite o viață veșnică de apoi, deși, așa cum explică Ehrman, imaginea iadului ca groapă de foc este menționată doar pe scurt în Apocalipsa. Imaginea a fost extinsă de texte non-biblice și de artiști precum Dante, al cărui poem epic „Infern” oferă cititorului un tur ghidat al iadului și descrie cele nouă „cercuri” ale sale, fiecare mai oribil decât ultimul, în care păcătoșii sunt găsiți fiind torturat într-o agonie tot mai mare. Între timp, artiști precum Hieronymus Bosch i-au răspuns lui Dante aducând la viață torturile insuportabile ale iadului în detalii terifiante.

Au fost eliminate sistematic cărți din Biblie?

Deși astăzi Biblia este considerată a fi un text fix care conține un anumit număr de cărți, istoria ei este mult mai fluidă. Înainte de existența Bibliei ebraice care precede Vechiul Testament, diverse texte sfinte și religioase au circulat printre savanții antici și oamenii sfinți, de obicei sub formă de pergamente.

Potrivit lui John Barton, un fost profesor de Sfinte Scripturi la Universitatea din Oxford, astfel de pergamente au fost studiate și împărtășite timp de secole, înainte de secolul I î.Hr., când 39 dintre aceste texte au fost adunate „ca o lucrare a iudaismului timpuriu” pentru a forma Biblia ebraică, la care creștinii se referă acum ca Vechiul Testament.

Când vine vorba de formarea Noului Testament în anii care au urmat crucificării lui Iisus Hristos, Academia Britanică explică că există o concepție greșită comună, proeminentă în special din cauza romanului lui Dan Brown „Codul lui Da Vinci” că din cauza grabei de a așeza Evangheliile după linii ortodoxe, diverse scrieri considerate eretice au fost înlăturate de consiliile care căutau să formeze noul canon biblic. Cu toate acestea, sursa susține că, în afară de Evanghelia Sfântului Toma, majoritatea cărților despre care se spune că au fost excluse au fost de fapt scrise mult mai târziu, în timp ce cele incluse au fost considerate a fi doctrină creștină cu mult înainte ca textele scrise să fie întocmite oficial.

În secolele următoare, cărțile au fost uneori excluse din Biblie în momente de mari schimbări, cum ar fi Biblia luterană și chiar Biblia King James, care inițial a exclus 14 cărți. În zilele noastre, majoritatea acestor lucrări sunt incluse în Bibliile moderne ca „Apocrife”.

Șarpele și Diavolul

Povestea spune că a fost Eva a fost tentată să mănânce din Pom, în ciuda faptului că i s-a spus că fructele pomului erau mortale, dar un șarpe i-a spus: „Cu siguranță nu vei muri. Căci Dumnezeu știe că atunci când vei mânca fructele, ochii ți se vor deschide și vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.”

Majoritatea creștinilor moderni consideră acum șarpele ca o manifestare a lui Satan însuși. Totuși, această idee nu apare în „Geneza”, nici măcar în Vechiul Testament; în schimb, este confirmat doar în cartea finală a Noului Testament, „Apocalipsa”, scrisă la aproximativ 1.500 de ani după prima carte a Bibliei. După cum au observat cercetătorii, se crede că până și ideea Diavolului a fost dezvoltată la 900 de ani după ce povestea Grădinii Edenului a fost formulată pentru prima dată.

Deși Apocalipsa oferă într-adevăr o referință biblică târzie pentru identitatea satanică a șarpelui, cea mai influentă combinație a șarpelui și a Diavolului apare într-un text non-biblic: poemul epic al lui John Milton, „Paradisul pierdut”.