Carnea crescută în laborator: știința, psihologia și viitorul alternativelor la mâncarea noastră

Cererea pentru alternative la carnea obişnuită este în creştere, pe fondul îngrijorărilor consumatorilor cu privire la starea de sănătate, bunăstarea animalelor şi mediul înconjurător. Mai multe opţiuni de carne produsă din proteine pe bază de plante au fost promovate de numeroase companii. Așadar, în continuare voi face o scurtă trecere în revistă a companiilor care se ocupă cu carnea crescută în laborator, dar voi puncta și știința, psihologia și viitorul alternativelor la mâncarea noastră cea de toate zilele.

Cum imiți carnea? Aruncăm o privire asupra științei din spatele cărnii pe bază de plante și cultivate în laborator. Unde ar putea duce această industrie? Ar fi posibil ca, într-un viitor nu foarte îndepărtat, să nu mai mâncăm carnea așa cum o consumăm acum?

Companiile comercializează alternative de carne, cum ar fi burgeri de soia sau fasole, pentru vegetarieni și vegani, încă din anii 1970. Dar, în ultimii ani, o serie de companii, printre care Beyond Meat și Impossible Foods, au schimbat jocul, lansând produse pe bază de plante care vizează imitarea cărnii reale.

Mariana Lamas, asociată la Centrul de Inovare Culinară de la Institutul de Tehnologie din Alberta de Nord din Edmonton, Canada, spune că astfel de eforturi încearcă să inverseze natura inginerească. Ea vorbește despre unele dintre științele implicate și elementele cheie care fac ca o carne pe bază de plante să imite cu succes carnea adevărată. De la produse pe bază de plante ne îndreptăm spre carne cultivată sau ceea ce unii numesc carne „fără ucidere” sau carne vegană.

Carnea crescută în laborator este viitorul alimentației noastre

Andrew Stout, doctorand în inginerie biomedicală la Universitatea Tufts din Massachusetts, SUA, explică modul în care cultivă carne într-o cutie Petri, într-un laborator. Stout crede că o astfel de tehnologie a liniei celulare, care descompune carnea în celulele sale individuale, aduce un potențial masiv de a adăuga diferite arome, substanțe nutritive și chiar medicamente cărnii cultivate.

„Odată ce ai de-a face cu celule, ți se deschide întreaga lume de posibilități, care nu este deschisă atunci când ai de-a face cu animale întregi”, spune cercetătorul Andrew Stout.

Până în prezent, o singură țară din lume, Singapore, a acordat o licență pentru vânzarea cărnii de cultură. Dar chiar dacă mai multe produse de acest gen încep să ajungă în meniuri și pe culoarele supermarketurilor din alte părți ale lumii, vor mânca oamenii așa ceva?

Matti Wilks, cercetător postdoctoral asociat în psihologie la Universitatea Yale din Connecticut, SUA, a făcut cercetări despre disponibilitatea oamenilor de a mânca carne cultivată în laborator. În timp ce Wilks spune că atitudinile oamenilor sunt, în cea mai mare parte, „cu prudență optimiste”, un procent considerabil este total împotriva ideii. Ea spune că acest lucru se rezumă la un mix de motive, cum ar fi „îngrijorarea cu privire la noutate, naturalețe, dezgust și probabil un fel de necunoscut și frică”.

Un alt brand care merge în această direcție este Nestlé, care tocmai a anunțat că lucrează cu un startup care produce carne cultivată în laborator din culturi de celule. Nestlé explorează alternativele oferite de piața emergentă a cărnii cultivate în laborator, potrivit unui comunicat oficial al companiei. Pentru a înțelege potențialul viitoarelor alternative de carne, Nestlé evaluează tendințele științifice și metodologiile inovatoare care fac posibilă crearea cărnii artificiale, cum ar fi fermentarea celulară sau imprimarea 3D.

Din ce în ce mai multe companii produc produse alternative la carne

„Aceste tehnologii noi pot duce la produse mai ecologice”, a spus compania.

Future Meat Technologies a abordat și a depășit cu succes principala sa provocare, care a fost reducerea costurilor. Astfel, o sută de grame de pui cultivat în laborator au scăzut la patru dolari, preț pe care intenționează să îl înjumătățească până la sfârșitul anului 2022. Startup-ul dorește să înceapă să-și vândă produsele în Statele Unite până la sfârșitul anului 2022, în așteptarea aprobărilor de reglementare.

„De mulți ani investim în expertiza noastră în proteine ​​și în dezvoltarea tehnologiilor brevetate pentru alternative de carne pe bază de plante, permițându-ne să extindem continuu gama noastră largă de produse gustoase și nutritive, cu un impact mai mic asupra mediului”, a declarat Reinhard Behringer, director al Institutului Nestlé pentru Știința Materialelor la Nestlé Research.

El a subliniat că, pe lângă opțiunile de carne pe bază de plante, aceștia caută și alte alternative, cum ar fi versiunile sintetice de carne fabricate în laborator. Nestlé are experiență în dezvoltarea de produse pe bază de plante, sub marca Garden Gourmet. De asemenea, și-a extins portofoliul de alternative la lapte, prin lansarea unei băuturi pe bază de mazăre, în Europa.

Mai mulți giganți din industria cărnii au susținut în ultimii ani astfel de practici în curs de dezvoltare, conform unui raport Bloomberg. Tyson Foods și Cargill au investit în creșterea cărnii în spațiu, în timp ce BRF SA și Mitsubishi Corp. lucrează cu Aleph Farms, a cărei activitate a fost susținută de Thai Union Group și CJ CheilJedang Corp din Coreea de Sud. Aleph Farms a creat prima friptură de carne cultivată în laborator.

De asemenea, Shiok își concentrează energia asupra creveților, o industrie afectată de sclavia umană și de preocupări profunde de mediu. „Singapore face mai multe investiții proprii și este cel mai receptiv, din punct de vedere regulatoriu, până la clarificarea acestei situații pentru a intra pe piață”, a declarat pentru LA Times expertul în carne cultivată Chase Purdy. „Este un restaurant din Singapore care servește acest lucru pentru consumatori, pentru prima dată în istorie”, a adăugat acesta.

Este carnea crescută în laborator soluția salvatoare?

Deși numeroase startup-uri au creat prototipuri de carne cultivate în laborator, acestea au rămas în stadiu de testare. Însă Siok se apropie de rezultatul final și mai mult, nici nu va fi scumpă. Compania intenționează să treacă la homar și crab cultivat în laborator.

Baconul crescut în laborator e un exemplu excelent că trăim deja în viitor. Familia Jetson trăia într-un viitor în care poate ne-ar plăcea tuturor să fim. Până atunci, mâncarea e mai ușor de obținut. De exemplu, bacon artificial, acum. Higher Steaks, un startup de carne alternativ din UK, a reușit să creeze atât bacon, cât și burtă de porc dintr-un amestec de celule cultivate în laborator și produse vegetale diverse, proteine, grăsimi și amidon. Este prima dată când cineva reușește să obțină bacon cultivat în laborator. Deocamdată, compania a produs doar un mic eșantion pentru a demonstra că este posibil. Nu este încă capabil să producă alimente cultivate în laborator la scară largă sau să le vândă clienților, ceea ce este încă o limitare în industria aflată în mișcare. Dar compania raportează o cerere în creștere și diminuarea ofertei globale de carne de porc, ca motiv de a se strădui din ce în ce mai mult să producă astfel de carne în laborator.

Reducerea producției de carne animală cu 50% ar salva 12.000 de specii și 30% din pierderea biodiversității în fiecare an, după cum explică cofondatorul companiei de carne pe bază de plante Heura Bernat Añaños, în raportul Appetite for Destruction. Acest lucru ar fi, de asemenea, echivalent cu economisirea a 4,45 milioane de kilometri pătrați de teren arabil, dimensiunea Indiei și a Mongoliei combinate. Potrivit raportului Appetite for Destruction, 60% din toată pierderea biodiversității se datorează creșterii animalelor.

Potrivit unui studiu realizat de firma de consultanță americană AT Kearney, carnea de cultură și înlocuitorii de carne sunt pe drumul cel bun pentru a „perturba industria cărnii la nivel mondial de miliarde de dolari”. Studiul estimează că aproximativ o treime din oferta mondială de carne se va baza pe alternative în următorii zece ani și că piața cărnii de cultură va avea o rată anuală de creștere de 41% pe an, înlocuind carnea animală până în 2040.

Consumul de carne de pe planetă a ajuns la niveluri record. Fermele sunt supraaglomerate și există temeri că, în viitor, cererea va fi mai mare decât oferta. În aceste condiții, se pune întrebarea: reprezintă carnea artificială, carnea crescută în laborator, soluția salvatoare în această criză?