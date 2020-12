Laptele artificial făcut în laborator e identic cu cel adevărat. Cum a fost posibil?

A mulge este o tehnică tradițională care înseamnă a extrage lapte de la o vacă sau alt animal, fie manual, fie mecanic. Mai nou, există și o altă modalitate de a produce laptele, fără a folosi metoda clasică.

Remilk înseamnă fabricarea brânzei, a laptelui și a altor produse lactate într-un laborator, folosind un proces brevetat care reproduce proprietățile proteinelor lactate fără a fi nevoie de vaci sau alte animale.

Majoritatea oamenilor sunt, până acum, familiarizați cu conceptul „cărnii curate” celulare – ideea de a produce carne de animal care nu necesită uciderea efectivă a unui animal. Acest startup are aceeași misiune ca și companii precum Impossible Foods (producătorii de hamburgeri vegetarieni) sau startup-ul care produce „creveți” din alge roșii bioinginerate.

Acestea sunt companii care produc totul, de la friptură la foie gras, care sunt identice din punct de vedere funcțional cu cele reale. Singura diferență? Niciun animal nu trebuie să fie rănit pentru a le face (sau, mai degrabă, pentru a le crește).

O companie israeliană de alimente celulare a investit 11,3 milioane de dolari în finanțarea acestei tehnici

Remilk promite același lucru. Numai că în loc să creeze carne, produce lactate cultivate în laborator, îndeplinind în esență cealaltă funcție principală a unei ferme de vite. Dacă va fi la înălțimea cerințelor, ar putea fi „un schimbător de jocuri”, a spus CEO-ul și cofondatorul Aviv Wolff, pentru industria tradițională a laptelui.

„Trebuie să puneți la bătaie multe resurse și energie pentru a crea un animal de 900 de kilograme”, conform Remilk.

Chiar dacă renunți la întrebarea morală dacă este corect să crești vaci pentru sacrificare sau pentru muls, industria laptelui pune probleme în acest sens. Vacile costă bani și resurse pentru a se reproduce și a crește până la maturitate. De asemenea, produc emisii de gaze cu efect de seră și gunoi, care pot degrada resursele locale de apă. Agricultura lor poate avea, de asemenea, un impact negativ asupra zonelor umede și a preriilor locale. Cu toate acestea, oamenii continuă să cumpere produse lactate.

În curând, la un magazin din apropierea ta, laptele creat în laborator

Remilk își propune să producă diverse produse lactate, de la brânzeturi la iaurt până la laptele fluid în sine. „Avem o demonstrație completă a întregului proces la scară mică”, a spus Wolff. „Avem un laborator impresionant aici, în Israel, unde producem proteinele și le reformulăm în diferite produse lactate. Până acum am creat mai mult de o duzină de produse lactate diferite și le-am testat. Am efectuat teste ale acestor produse și am dovedit că nu se disting de produsele lactate tradiționale”.

Compania își propune să aibă primul său produs, o brânză mozzarella, pe rafturi până la sfârșitul anului viitor, la un preț comparabil cu cele pe care le-ai găsi în magazine acum.