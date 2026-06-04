Parola puternică nu mai ajunge: ce înseamnă autentificare rezistentă la phishing

Din acest motiv, lumea securității vorbește tot mai des despre autentificare rezistentă la phishing. Nu este doar o parolă mai complicată și nici doar un cod în plus trimis prin SMS. Este o metodă prin care sistemul de autentificare este proiectat astfel încât să nu poată fi păcălit ușor de o pagină falsă. Cu alte cuvinte, chiar dacă tu ai fost atras într-o capcană, atacatorul nu poate folosi credențialele tale pentru a intra în cont.

De ce parola puternică nu mai este suficientă

O parolă puternică rămâne importantă, dar nu mai este suficientă pentru conturile care contează. Dacă folosești aceeași parolă pe mai multe site-uri, riscul este evident: o breșă de securitate la un serviciu mic poate compromite conturi mult mai importante. Dacă parola este slabă, poate fi ghicită sau spartă prin atacuri automate. Dar chiar și dacă folosești un manager de parole și ai parole unice, lungi și imposibil de memorat, phishingul rămâne o amenințare reală.

Atacurile moderne nu se mai bazează doar pe forță brută. Ele exploatează oboseala, graba, rutina și încrederea. Un angajat poate primi un email care pare trimis de superiorul său. Un utilizator obișnuit poate primi o notificare falsă că i-a expirat parola de iCloud. Un client poate primi un SMS care îi cere să confirme o plată. În toate aceste scenarii, atacatorul nu trebuie să spargă parola, ci să creeze o situație în care victima o introduce de bunăvoie.

Autentificarea cu doi factori a fost introdusă tocmai pentru a reduce acest risc. Ideea este simplă: chiar dacă cineva îți află parola, mai are nevoie de un cod sau de o confirmare suplimentară. Numai că nu toate metodele de autentificare în doi pași sunt egale. Codurile prin SMS pot fi interceptate, redirecționate sau furate prin atacuri de tip SIM swap. Codurile din aplicații precum Google Authenticator sau Microsoft Authenticator sunt mai bune, dar pot fi totuși introduse pe o pagină falsă.

Așa apar atacurile de phishing în timp real. Tu introduci parola și codul pe site-ul fals, iar atacatorul le folosește imediat pe site-ul real. Unele platforme frauduloase acționează ca un intermediar invizibil între tine și serviciul autentic. Tu ai impresia că te autentifici normal, dar de fapt îi oferi atacatorului exact ce îi trebuie pentru a intra. În fața unui astfel de atac, parola puternică și codul temporar pot eșua împreună.

De aceea, întrebarea nu mai este doar „am o parolă bună?”, ci „metoda mea de autentificare poate fi folosită pe un site fals?”. Dacă răspunsul este da, atunci contul nu este complet protejat împotriva phishingului, indiferent cât de complexă este parola.

Ce înseamnă autentificare rezistentă la phishing

Autentificarea rezistentă la phishing este o metodă prin care datele necesare accesului nu pot fi reutilizate de atacator pe alt site. Cele mai cunoscute exemple sunt cheile de securitate fizice și passkey-urile bazate pe standarde moderne precum FIDO2 și WebAuthn. În loc să introduci o parolă și un cod care pot fi copiate, dispozitivul tău confirmă criptografic că te autentifici pe domeniul corect.