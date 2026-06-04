De ce se aburesc geamurile imediat după ce pornești căldura și când problema nu e de la vreme
Geamurile aburite sunt o problemă banală doar până în momentul în care îți afectează vizibilitatea. Iarna, toamna sau în zilele ploioase, este normal ca parbrizul și geamurile laterale să se aburească mai ușor, mai ales când intri în mașină cu haine ude, încălțăminte plină de apă sau mai mulți pasageri. Aerul cald expirat în habitaclu conține multă umiditate, iar când atinge suprafețele reci ale geamurilor, vaporii se condensează.
Totuși, dacă geamurile se aburesc agresiv imediat după ce pornești căldura, dacă dezaburirea durează neobișnuit de mult sau dacă fenomenul apare chiar și în condiții care nu ar trebui să creeze probleme, cauza poate fi în mașină, nu în vreme. Sistemul de ventilație, filtrul de habitaclu, recircularea, infiltrațiile de apă sau chiar radiatorul de încălzire pot transforma o situație normală într-un simptom care merită investigat.
Când aburirea este normală și cum o controlezi
Aburirea apare când aerul umed din interior întâlnește geamuri reci. De aceea, primele minute după pornire sunt cele mai dificile. Motorul este rece, instalația nu produce încă suficientă căldură, iar habitaclul are deja umiditate acumulată. Dacă pornești căldura pe parbriz, dar lași recircularea activă, situația se poate agrava, pentru că sistemul plimbă același aer umed prin interior.
Ordinea corectă este simplă: dezactivează recircularea, direcționează aerul spre parbriz, pornește ventilatorul pe o treaptă mai mare și activează aerul condiționat, chiar și iarna, dacă mașina permite. AC-ul nu este util doar pentru răcire, ci și pentru uscarea aerului. Aerul mai uscat elimină condensul mult mai repede decât aerul cald și umed.
Este important să nu pornești recircularea imediat în zilele umede. Recircularea ajută uneori la încălzirea mai rapidă a habitaclului sau la evitarea mirosurilor din trafic, dar pentru dezaburire este, de cele mai multe ori, o idee proastă. Dacă geamurile se aburesc brusc după ce o activezi, acesta este primul lucru pe care trebuie să-l corectezi.
Covorașele ude sunt o altă cauză frecventă. Iarna, zăpada și apa se adună în mașină, iar umezeala rămâne acolo ore sau zile. Dacă folosești covorașe textile, acestea pot reține multă apă. Covorașele din cauciuc sunt mai ușor de golit și curățat, dar și ele pot păstra bălți mici care cresc umiditatea din habitaclu.
Când problema nu mai este de la vreme
Dacă geamurile se aburesc excesiv de fiecare dată, indiferent de vreme, verifică filtrul de habitaclu. Un filtru murdar sau îmbibat cu umezeală reduce debitul de aer și poate păstra mirosuri neplăcute. Când aerul nu circulă corect prin sistem, dezaburirea devine lentă, iar parbrizul pare să se curețe doar parțial. Schimbarea filtrului este o operațiune relativ ieftină și ar trebui făcută periodic.
Infiltrațiile de apă sunt mai serioase. Dacă ai mochetă umedă, miros de umezeală, condens persistent sau geamuri aburite dimineața chiar și după o zi uscată, caută apă în interior. Cauzele pot fi chedere îmbătrânite, scurgeri înfundate la parbriz, drenaje blocate la uși, trapă neetanșă sau infiltrații în zona portbagajului. Umezeala ascunsă sub mochetă poate întreține aburirea permanent.
Un simptom care trebuie tratat cu atenție este pelicula grasă pe parbriz, însoțită de miros dulceag. Aceasta poate indica o pierdere la radiatorul de încălzire din habitaclu, prin care antigelul ajunge în sistemul de ventilație. În astfel de cazuri, aburirea nu este doar apă condensată, iar geamul se curăță greu, lăsând urme. Verifică nivelul lichidului de răcire și mergi la service dacă scade fără explicație.
Dacă aerul nu ajunge corect pe parbriz, pot exista și probleme la clapetele HVAC. Apeși dezaburire, dar aerul iese mai mult pe la picioare sau pe gurile frontale. În acest caz, chiar dacă sistemul produce aer cald, fluxul nu este direcționat unde trebuie. Cauza poate fi un actuator defect, o clapetă blocată sau o problemă de comandă.
În final, geamurile aburite nu trebuie tratate doar ca un inconvenient de sezon. Dacă dispar rapid cu AC pornit și recirculare oprită, probabil vorbim despre umiditate normală. Dacă revin constant, se curăță greu sau sunt însoțite de mirosuri, umezeală în mochetă ori pierderi de antigel, problema este în mașină și trebuie verificată.