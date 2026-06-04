De ce se aburesc geamurile imediat după ce pornești căldura și când problema nu e de la vreme

Când aburirea este normală și cum o controlezi

Aburirea apare când aerul umed din interior întâlnește geamuri reci. De aceea, primele minute după pornire sunt cele mai dificile. Motorul este rece, instalația nu produce încă suficientă căldură, iar habitaclul are deja umiditate acumulată. Dacă pornești căldura pe parbriz, dar lași recircularea activă, situația se poate agrava, pentru că sistemul plimbă același aer umed prin interior.

Ordinea corectă este simplă: dezactivează recircularea, direcționează aerul spre parbriz, pornește ventilatorul pe o treaptă mai mare și activează aerul condiționat, chiar și iarna, dacă mașina permite. AC-ul nu este util doar pentru răcire, ci și pentru uscarea aerului. Aerul mai uscat elimină condensul mult mai repede decât aerul cald și umed.

Este important să nu pornești recircularea imediat în zilele umede. Recircularea ajută uneori la încălzirea mai rapidă a habitaclului sau la evitarea mirosurilor din trafic, dar pentru dezaburire este, de cele mai multe ori, o idee proastă. Dacă geamurile se aburesc brusc după ce o activezi, acesta este primul lucru pe care trebuie să-l corectezi.

Covorașele ude sunt o altă cauză frecventă. Iarna, zăpada și apa se adună în mașină, iar umezeala rămâne acolo ore sau zile. Dacă folosești covorașe textile, acestea pot reține multă apă. Covorașele din cauciuc sunt mai ușor de golit și curățat, dar și ele pot păstra bălți mici care cresc umiditatea din habitaclu.

Când problema nu mai este de la vreme

Dacă geamurile se aburesc excesiv de fiecare dată, indiferent de vreme, verifică filtrul de habitaclu. Un filtru murdar sau îmbibat cu umezeală reduce debitul de aer și poate păstra mirosuri neplăcute. Când aerul nu circulă corect prin sistem, dezaburirea devine lentă, iar parbrizul pare să se curețe doar parțial. Schimbarea filtrului este o operațiune relativ ieftină și ar trebui făcută periodic.

Infiltrațiile de apă sunt mai serioase. Dacă ai mochetă umedă, miros de umezeală, condens persistent sau geamuri aburite dimineața chiar și după o zi uscată, caută apă în interior. Cauzele pot fi chedere îmbătrânite, scurgeri înfundate la parbriz, drenaje blocate la uși, trapă neetanșă sau infiltrații în zona portbagajului. Umezeala ascunsă sub mochetă poate întreține aburirea permanent.

Un simptom care trebuie tratat cu atenție este pelicula grasă pe parbriz, însoțită de miros dulceag. Aceasta poate indica o pierdere la radiatorul de încălzire din habitaclu, prin care antigelul ajunge în sistemul de ventilație. În astfel de cazuri, aburirea nu este doar apă condensată, iar geamul se curăță greu, lăsând urme. Verifică nivelul lichidului de răcire și mergi la service dacă scade fără explicație.