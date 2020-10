Rușii îl supără pe Elon Musk: totul pornește de la această rachetă spațială

Corporația spațială rusească Roscosmos a dezvăluit planurile pentru „racheta Amur” reutilizabilă – care împrumută multe caracteristici tehnice de la SpaceX Falcon 9, așa cum a subliniat Eric Berger, reporter al Ars Technica, într-un tweet.

Russia has clearly decided that if you can’t beat ‘em, join ‘em with its new design for a reusable booster. Alas, no flights until at least 2026 means it will be at least 15 years behind the Falcon 9. Russia is lucky SpaceX doesn’t innovate, hah.

https://t.co/868cMPa3aO pic.twitter.com/NTWQSyfXRp

— Eric Berger (@SciGuySpace) October 5, 2020