NASA și SpaceX pun la punct ultimele detalii ale navei spațiale Crew Dragon

NASA și SpaceX finalizează modificările minore ale navei spațiale Crew Dragon pe care se așteaptă să le finalizeze înainte de lansarea primei misiuni operaționale către Stația Spațială Internațională la sfârșitul acestei luni.

În timpul unei serii de conferințe de presă din 29 septembrie despre viitoarea misiune Crew-1 la ISS, oficialii au declarat că încorporează lecțiile învățate din zborul Demo-2 al Crew Dragon din această vară în proiectarea navei spațiale.

O problemă implică scutul termic de pe nava spațială. „Am găsit ceva mai multă eroziune decât am vrut să vedem”, a spus Hans Koenigsmann, vicepreședinte de construcție și fiabilitate al zborului la SpaceX. Problema părea să fie legată de modul în care pătrundea aerul în jurul „legăturilor de tensiune” sau a șuruburilor care leagă capsula de trunchiul navei spațiale. „Am văzut unele fenomene de curgere la care nu ne așteptam cu adevărat și am văzut că eroziunea va fi mai profundă decât am anticipat”, a completat acesta.

Misiunea va începe la sfârșitul lunii octombrie

El a subliniat că eroziunea era limitată la o zonă foarte mică a scutului termic și nu punea echipa Demo-2 în pericol. „Este relativ ușor de remediat”, a spus el, folosind un material mai rezistent la eroziune pentru plăcile din jurul celor patru legături de tensiune. Această schimbare a fost testată la Centrul de Cercetare Ames săptămâna trecută „și a ieșit grozav”.

O a doua problemă a fost legată de desfășurarea parașutelor, care a avut loc în cadrul a ceea ce Koenigsmann a numit „allowable box”, dar puțin mai mică decât se aștepta. SpaceX schimbă un instrument care folosește presiunea barometrică pentru a determina altitudinea, pentru a corecta problema.

Aceste schimbări au fost problemele majore înainte ca NASA să certifice în mod oficial nava spațială Crew Dragon pentru misiuni operaționale. „Marea parte a certificării constă în acele îmbunătățiri”, a spus Kathy Lueders, administrator asociat NASA pentru explorare și operațiuni umane. Alte domenii de concentrare includ noi capacități adăugate misiunii Crew-1, cum ar fi posibilitatea de a andoca cu două porturi diferite pe stație.

Cea mai mare parte a restului activității de certificare este finalizată, a spus ea, inclusiv o revizuire a certificării la nivel de program. „Tocmai suntem în curs de finalizare a ultimelor părți din documentația noastră necesare pentru închiderea planurilor noastre de certificare”, a completat aceasta. O certificare finală va avea loc la examinarea pregătirii zborului pentru misiunea Crew-1, cu aproximativ o săptămână înainte de lansare.

Nava Crew Dragon care va duce misiunea Crew-1 prezintă alte îmbunătățiri, inclusiv capacitatea de a susține patru persoane și de a rămâne pe orbită timp de 210 zile. Nava spațială prezintă, de asemenea, o carcasă îmbunătățită, a declarat Anthony Vareha, directorul principal de zbor NASA pentru misiune. Pentru Demo-2, a spus el, există o singură șansă din șapte de a avea vânturi acceptabile, dar „am reușit chiar la prima încercare”. Pentru Crew-1, acest lucru se va îmbunătăți la unul din patru.

Încă o problemă care pare că s-a rezolvat era o scurgere de aer în stație. Această scurgere nu reprezintă o problemă de siguranță pentru echipaj și Todd a spus că vor fi transportate sticle de aer suplimentare la stație pe o navă spațială de marfă Cygnus. De asemenea, nu ar trebui să afecteze misiunea Crew-1.

Cei patru astronauți care vor zbura în misiunea Crew-1 – astronauții NASA Mike Hopkins, Victor Glover și Shannon Walker și astronautul JAXA Soichi Noguchi – au spus că sunt pregătiți pentru zbor, după ce au terminat toate pregătirile pentru misiune, cu excepția câtorva sesiuni finale de simulator.

„Cred că toți suntem de acord că 2020 a fost cu siguranță un an provocator”, a spus Hopkins. „Numele Resilience pe care l-am dat navei este cu adevărat în onoarea echipelor SpaceX și NASA și, sincer, este în onoarea familiilor noastre, colegilor noștri, concetățenilor noștri, partenerilor internaționali și liderilor, care au arătat cu toții aceeași calitate, în aceste vremuri dificile”, a conchis acesta.