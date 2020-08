VIDEO Prototipul SpaceX care ar putea împlini planul lui Elon Musk de-a ajunge la Marte

SpaceX a lansat cu succes prototipul său masiv SN5 Starship pe terenurile sale de testare din Boca Chica, Texas, până la o înălțime planificată de 150 de metri.

O transmisiune live a arătat gigantica structură cilindrică din oțel inoxidabil plutind în aer, lăsând în urmă un nor masiv de praf. Apoi a realizat fără probleme călătoria de întoarcere.

Under the power of Raptor SN27, SN5 has conducted what looks like a successful flight!

Este o etapă importantă în eforturile SpaceX de a construi o rachetă capabilă să ducă până la 100 de pasageri (sau 100 de tone de marfă) pe Lună și chiar pe Marte.

Rezervorul masiv de combustibil, cel de-al șaselea prototip de testare la scară completă al companiei, s-a ridicat de la sol, cu unul dintre motoarele de rachetă Raptor de nouă generație ale companiei.

Just so we’re clear, SpaceX built a Mars rocket out of rolls of steel, in tents, in South Texas, in weeks. And the first time they flew it, it made a smooth launch, a controlled flight, and safely landed. This is truly remarkable.

— Eric Berger (@SciGuySpace) August 5, 2020