Top jocuri 2018: care sunt titlurile perfecte pentru PC, Xbox One și PS4

Un top jocuri 2018 este perfect, în cazul în care ai pus mâna pe o consolă de ultimă generație sau un PC de actualitate și vrei să știi ce merită să te joci în acest an.

În fiecare an, avem parte de jocuri din ce în ce mai spectaculoase. Fotorealismul este mai aproape ca niciodată, iar noile titluri încearcă să se adreseze unui public cât mai diversificat.

În continuare, lansările anuale sunt marcate de continuări ale unor francize de renume, dar există și creații complet noi care vor încerca să justifice o investiție semnificativă. Nu de alta, dar jocurile video de top sunt scumpe, iar multe dintre includ achiziții in-app, ca pachetul final să fie și mai costisitor.

Orice titlu din top jocuri 2018 este mai pretențios ca niciodată, în cazul în care vrei să-l experimentezi pe computer. Posesorii de console nu au nici un stres în acest sens, deși utilizatorii de Xbox One X și PS4 Pro au avantajul că noile jocuri se vor încărca mai repede decât pe Xbox One și PS4. În plus, datorită suportului pentru gaming în 4K, pe un TV compatibil, jocurile noi vor arăta spectaculos în ultra HD pe cele mai noi console de la Microsoft și Sony.

Top jocuri 2018: Far Cry 5

Far Cry 5 este cel mai important joc pe care îl va lansa Ubisoft în 2018. Deși continuă o serie începută în urmă cu aproape un deceniu, noul titlu va fi primul a cărui acțiune se va petrece în Statele Unite. Acesta va spune povestea unui cult religios extremist, un subiect de actualitate în contextul socio-politic de peste ocean.

Far Cry 5 va fi lansat în 27 martie 2018 pentru PlayStation 4, Xbox One și Microsoft Windows. Pentru a-l promova, producătorii au făcut numeroase investiții pe partea de marketing, iar dacă te-ai abonat la Amazon Prime Video ai acces și la un scurt metraj menit să te introducă în atmosfera titlului.

Dacă luăm ca referință Assassin’s Creed Origins, ultimul joc al celor de la Ubisoft, Far Cry 5 are toate șansele să fie surprinzător de spectaculos.

Top jocuri 2018: Red Dead Redemption 2

Mai avem aproximativ jumătate de an de așteptat până la lansarea Red Dead Redemption 2, dar având în vedere că vorbim de o producție Rock Star Games, sunt șanse infime să fim dezamăgiți.

De la aceeași echipă de dezvoltatori responsabili de seria Grand Theft Auto, cel de-al treilea joc din seria Red Dead este de fapt un prequel pentru jocul lansat în 2010. Deși puțini își mai aduc aminte de acest detaliu, jocul care a dat startul acestei francize este Red Dead Revolver lansat în 2004 pentru PlayStation 2 și Xbox.

Red Dead Redemption 2 este programat pentru 26 octombrie 2018 și va spune povestea lui Arthur Morgan, un membru al bandei de răufăcători Dutch van der Linde. În final, vorbim de un western open world care te va ține foarte multe ore în fața consolei.

Top jocuri 2018: A Way Out

Pentru fanii Prison Break care nu au fost foarte încântați de cel mai recent sezon al seriei, publisherul Electronic Arts a pregătit A Way Out. Jocul este dezvoltat de Hazelight, o companie mică condusă de Josef Fares.

Tot Fares a produs jocul Brothers: A Tale of Two Sons, un alt titlu menit să pună accent pe o experiență cooperativă dintre doi jucători, la fel ca iminentul A Way Out. Viitorul joc este programat pentru 23 martie 2018 și va fi disponibil atât pe PlayStation 4 sau Xbox One, cât și pentru PC-uri cu Windows.

Dacă nu era evident din titlu, jocul de aventură va spune povestea a doi deținuți – Leo și Vincent, în timp ce încearcă să evadeze din închisoare. Acesta este unul dintre singurele jocuri ce nu poate fi jucat de unul singur, doar în cooperativ, împreună cu un prieten, local sau prin internet.

Top jocuri 2018: Sea of Thieves

Amatorii jocurilor cu pirați și-au pus de mult timp speranța în Sea of Thieves. Jocul ce urmează să fie lansat pe 20 martie 2018 va fi publicat de Microsoft Studios pentru Xbox One și sistemele cu Windows. Aceasta este un titlu de tip acțiune-aventură first person optimizat pentru munca în echipă.

Creat cu ajutorul motorului grafic Unreal Engine, ar trebui să arate foarte bine și are șanse să includă o experiență multiplayer memorabilă. Împreună cu prietenii tăi din lumea reală, în Sea of Thieves veți îndeplini diverse roluri pe un vas de pirați și veți explora un ocean aparent infinit.

Pe lângă misiunile obișnuite menite să te ajute să evoluezi in-game, vei interacționa deseori cu alte echipe de jucători reali, particularitate care îl transformă într-un MMORPG cu o premisă originală. Rămâne să vedem dacă produsul final nu ne va dezamăgi.

Top jocuri 2018: God of War

Jocul pe care îl aștept cel mai mult în 2018 este God of War. Deși continuă o franciză începută în urmă 13 ani, acesta va fi primul joc creat de la zero pentru consolele next-gen de la Sony. Vechile versiuni au fost disponibile pe PlayStation 2, PS3, PSP și PS Vita.

Posesorii de PS 4 nu s-au putut juca decât God of War 3 Remasterd, o variantă lansată inițial pentru PlayStation 3 ce a beneficiat de câteva schimbări vizuale pentru a profita de resursele hardware suplimentare. Intitulat inițial God of War, viitorul joc este promovat ca o reinventare completă a francizei, deși particularități ale mecanicii de joc se vor păstra.

Este pentru prima oară când în God of War te vei putea juca din prisma unui copil, ce pare să fie fiul lui Kratos și poartă numele Atreus. Personajul titular va juca rolul de mentor și protector.

De asemenea, reprezintă o premieră faptul că aventurile din noul titlu se vor baza pe mitologia nordică, în timp ce toate celelalte titluri au avut elemente din mitologia greacă. God of War se lansează doar pentru PS4 și PS4 Pro pe 20 aprilie 2018.