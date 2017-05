După ce a confirmat lansarea lui Far Cry 5 pentru începutul anului viitor, Ubisoft a lansat și primul trailer pentru următorul joc din serie, săptămâna trecută. La momentul respectiv am aflat că acțiunea jocului va fi setată în mediul rural din Statele Unite ale Americii, respectiv în Montana. Compania a mai dat publicității câteva detalii despre mult așteptatul joc astăzi, când am aflat că vom avea parte de o poveste construită într-un mod mai special.

Directorul creativ al Ubisoft, Dan Hay, a confirmat într-un interviu video pe un canal de YouTube că povestea în jurul căreia Far Cry 5 va fi centrat nu va fi una liniară, precum cele din titlurile precedente din franciză, ci dinamică. Fără să dea foarte multe detalii, acesta a spus că harta va fi una foarte mare și că jucătorii vor avea posibilitatea să altereze firul narativ într-un mod dinamic, luând anumite decizii. Asta înseamnă că vom avea mici elemente de RPG, ceea ce până acum nu s-a mai întâmplat în titlurile din seria Far Cry.

Far Cry 5 le va permite jucătorilor să își creeze propria experiență de gameplay, într-un mod prin care pot petrece foarte mult timp într-o anumită regiune de pe hartă, sau alături de un anume personaj. Ei vor alege cum să se muleze pe experiența dinamică oferită. De asemenea, și AI-ul care controlează personajele din joc va fi unul mult mai dezvoltat, acestea fiind capabile să se adapteze la modul tău de a juca. Astfel că, dacă ești un jucător mai experimentat, NPC-urile peste care vei da vor încerca să îți dibuiască strategia și s-o contracareze, notează Ubergizmo.

Pe lângă aceste noutăți mai știm că Far Cry 5 va însemna revenirea francizei la vremea actuală, după scurta incursiune în presitorie care a însemnat Far Cry Primal. Mult mai multe lucruri despre noul titlu din serie vom afla în următoarele săptămâni. Data de lansare este confirmată pe 27 februarie 2018 pentru Xbox One, PlayStation 4 și PC.