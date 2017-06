Lansarea God of War 4 a fost confirmată la E3 2017 cu un nou trailer

Mulți au sperat că viitorul God of War va fi lansat în 2017, dar în cadrul conferinței Sony de la E3 2017 s-a confirmat că mai avem de așteptat până la începutul anului viitor.

Deși pare greu de crezut, God of War 4 a fost deja dezvăluit de un an. Primul clip impresionant ce ilustra acțiunea din noul joc a fost făcut public la E3 2016. Un an mai târziu însă, chiar dacă suntem răsfățați cu un nou clip de gameplay, nu se știe momentul exact în care posesorii de PlayStation 4 vor putea pune mâna pe el.

Viitorul God of War este unul dintre cele mai așteptate titluri exclusive pentru consolele Sony. Având în vedere numeroasele premii primite de jocurile anterioare din serie, dezvoltatorii au toate motivele să se străduiască să realizeze un joc perfect.

În God of War 4, Kratos este mult mai uman decât l-am văzut în poveștile trecute. Caracterul principal este mai matur decât individul din poveștile anterioare, dar nivelul exacerbat de agresivitate se menține. Disponibil în prima parte a lui 2018, jocul a primit la E3 un nou trailer format exclusiv din secvențe de gameplay. Clipul ilustrează noi detalii despre relația complexă pe care o are caracterul principal cu fiul său, un copil ce pare că i-a intrat doar de curând în custodie.

Dialogul dintre cele două caractere este unul profund și încărcat de substanță. Fiul crede că este perceput ca fiind blestemat și slab de către tatăl său, în timp ce tatăl încearcă să-l convingă că ar fi bine să fie puternic și lipsit de sentimente. Nu toată lumea este rea, ține să-i amintească micuțul lui Kratos.

Față de trailerul de acum un an, rolul fiului pare a fi unul mai important și definitoriu pentru povestea și evoluția lui Kratos. Important este că elementele de gameplay violent nu vor lipsi, iar aventura pare a fi una promițătoare. Vizionare plăcută.