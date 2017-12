A Way Out îți arată cum e să fii un deținut care vrea să evadeze

La câțiva ani după ce Prison Break a făcut valuri pe ecranele televizoarelor, A Way Out încearcă să-ți ofere o experiență similară pe PC și console.

A Way Out este un joc în care trebuie să evadezi din închisoare împreună cu un prieten. Întreaga experiență a titlului a fost gândită în jurul unei experiențe co-operative. Ideal ar fi ca ambii jucători să se afle pe o canapea, dar rețeta funcționează la fel de bine când cei doi se află în colțuri diferite ale lumii. Inițial, titlul a fost anunțat într-o conferință în cadrul târgului de gaming E3 2017.

Când am aflat prima oară despre A Way Out de la oficialii EA Games, nu eram foarte siguri când va ajunge pe piață. Din câte se pare, va ajunge la jucători pe 23 marite 2018, iar bonusul va fi unul surprinzător. În momentul achiziției, vei avea acces la o versiune gratuită trial pentru un prieten. Cu respectiva versiune, un amic de-al tău poate să termine jocul împreună cu tine, atâta timp cât vă jucați amândoi în același timp. Conceptul este unul nemaiîntâlnit în industrie. Dacă reduci jocul la campania single player, e ca și cum ai cumpăra un titlu și-l primești în dublu exemplar.

Acest detaliu a fost făcut făcut public pe blogul EA Originals, de către dezvoltatorul Hazelight. În același context, am aflat că jocul nu poate fi jucat de unul singur, sub nici o formă. Aceasta a fost și logica din spatele gestului foarte generos de a-ți da șansa să oferi unui prieten o variantă a titlui.

Singura problemă este că, fiind vorba de o experiență online, cei care vor dori să se joace A Way Out pe console pe calea internetului, trebuie să fie abonați la Xbox Live Gold sau PlayStation Plus. Pe PC, va fi suficient să ai instalat utilitarul gratuit EA Origin.