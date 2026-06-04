Ce salariu va avea un profesor cu 23 de ani vechime după noua lege a salarizării. Diferența față de venitul actual este uriașă

Cum și-a calculat profesorul veniturile

Cadrul didactic spune că înainte de greva din 2023 încasa aproximativ 4.200 de lei net. În urma majorărilor acordate în ultimii ani, salariul său a ajuns la circa 6.900 de lei net.

Totuși, profesorul atrage atenția că această creștere trebuie analizată și prin prisma inflației, care în ultimii trei ani a depășit 25%.

Conform calculelor realizate de acesta:

salariul net înainte de greva din 2023 era de aproximativ 4.200 de lei;

salariul actual este de circa 6.900 de lei;

valoarea reală a salariului actual, ajustată cu inflația, ar fi de aproximativ 5.175 de lei;

după aplicarea noilor măsuri, venitul său ar putea coborî la aproximativ 4.000 de lei net.

În aceste condiții, profesorul estimează o diminuare de aproape 2.900 de lei față de salariul actual și o scădere importantă raportată la puterea de cumpărare din prezent.

„Este o bătaie de joc”, afirmă cadrul didactic, care consideră că măsurile anunțate afectează direct personalul din educație.

Critici la adresa autorităților

Profesorul susține că problemele financiare ale statului nu ar trebui rezolvate prin diminuarea veniturilor din sistemul de învățământ.

„Acesta este respectul arătat Educației și viitorului acestei țări. Ei au creat problemele, iar acum noi suntem cei care plătim”, spune acesta.

Nemulțumirea sa vizează și diferența dintre măsurile cerute populației și beneficiile de care, în opinia sa, continuă să se bucure clasa politică.

Totodată, cadrul didactic contestă argumentul potrivit căruia modificările sunt necesare pentru respectarea unor angajamente asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).