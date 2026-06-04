Ce salariu va avea un profesor cu 23 de ani vechime după noua lege a salarizării. Diferența față de venitul actual este uriașă
Discuțiile privind noua lege a salarizării continuă să provoace reacții puternice în sistemul de învățământ. Un învățător cu gradul didactic I și o experiență de 23 de ani la catedră susține că modificările pregătite de Guvern i-ar putea reduce semnificativ veniturile, până la un nivel pe care îl consideră inacceptabil.
Potrivit acestuia, după aplicarea noilor măsuri și ținând cont de efectele inflației din ultimii ani, salariul său ar putea ajunge la aproximativ 4.000 de lei net, o sumă mai mică decât valoarea reală a veniturilor pe care le avea înainte de protestele profesorilor din 2023.
Cum și-a calculat profesorul veniturile
Cadrul didactic spune că înainte de greva din 2023 încasa aproximativ 4.200 de lei net. În urma majorărilor acordate în ultimii ani, salariul său a ajuns la circa 6.900 de lei net.
Totuși, profesorul atrage atenția că această creștere trebuie analizată și prin prisma inflației, care în ultimii trei ani a depășit 25%.
Conform calculelor realizate de acesta:
- salariul net înainte de greva din 2023 era de aproximativ 4.200 de lei;
- salariul actual este de circa 6.900 de lei;
- valoarea reală a salariului actual, ajustată cu inflația, ar fi de aproximativ 5.175 de lei;
- după aplicarea noilor măsuri, venitul său ar putea coborî la aproximativ 4.000 de lei net.
În aceste condiții, profesorul estimează o diminuare de aproape 2.900 de lei față de salariul actual și o scădere importantă raportată la puterea de cumpărare din prezent.
„Este o bătaie de joc”, afirmă cadrul didactic, care consideră că măsurile anunțate afectează direct personalul din educație.
Critici la adresa autorităților
Profesorul susține că problemele financiare ale statului nu ar trebui rezolvate prin diminuarea veniturilor din sistemul de învățământ.
„Acesta este respectul arătat Educației și viitorului acestei țări. Ei au creat problemele, iar acum noi suntem cei care plătim”, spune acesta.
Nemulțumirea sa vizează și diferența dintre măsurile cerute populației și beneficiile de care, în opinia sa, continuă să se bucure clasa politică.
Totodată, cadrul didactic contestă argumentul potrivit căruia modificările sunt necesare pentru respectarea unor angajamente asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit acestuia, autoritățile pun accent pe riscul pierderii unor fonduri europene, fără a explica suficient impactul pe care noile măsuri îl pot avea asupra angajaților din educație.
Profesoară din București: „Educația nu este tratată ca o prioritate reală”
O profesoară din Capitală consideră că dezbaterea depășește simpla problemă a salariilor și privește statutul profesiei didactice în societate.
„Ca profesor, mi se pare greu de acceptat că, de fiecare dată când se discută despre salarizare, educația rămâne mai degrabă la nivel de promisiune decât de prioritate reală”, a declarat aceasta pentru Ziare.com.
Potrivit profesoarei, deciziile privind salarizarea sunt luate fără o consultare suficientă a celor care lucrează în școli și cunosc realitățile din sistem.
„Nu este vorba doar despre bani, ci și despre respectul acordat celor care lucrează în învățământ și despre importanța pe care societatea spune că o acordă educației”, a mai afirmat cadrul didactic.