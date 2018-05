Nouă funcții utile de pe iPhone pe care nu le au alte telefoane

iPhone-ul tău e dotat cu câteva funcții aparent banale, dar fără de care te-ai descurca mai greu cu telefonul.

Nu am fost niciodată utilizator de iPhone, dar apreciez investițiile Apple în funcții care sporesc accesibilitatea telefoanelor pentru clienții săi. În general, toate iPhone-urile sunt dotate cu câteva funcții pe care ți le voi prezenta în rândurile care urmează, funcții fără de care nu ai mai folosi telefonul cu atâta ușurință.

Butonul pentru mute există de la primul iPhone

Chiar dacă aparent nu pare cine știe ce, acest buton te poate scoate din multe încurcături. Cu siguranță ai avut un moment în care notificările telefonului tău nu trebuiau să deranjeze o conferință sau alt eveniment important, dar nu mai știai în ce mod se află telefonul și nici nu puteai să-l scoți să începi să cauți prin setări.

În consecință, butonul Mute poate fi activat direct din buzunar, fără să-ți faci griji că te vede cineva.

iPhone te ajută să revii la pagina inițială cu un simplu gest

E vorba de acea funcție „back to the top of a page” și e mai utilă decât crezi. În special într-un browser web. Poți oricând să apeși bara de sus a browser-ului sau altor aplicații care suportă asta și te duce imediat sus.

Blițul iPhone-ului tău e mai inteligent decât pare

Dacă ai un iPhone 8, un iPhone 8 Plus sau un iPhone X, atunci ești fericitul posesor al unui telefon cu bliț foarte inteligent. Acesta e prevăzut cu funcția Slow Sync Flash, care setează camera foto în funcție de intensitatea luminii din mediul exterior și a intensității blițului necesară pentru a capta o imagine cât mai clară. Acel efect de ochi roșii nu mai e prezent, iar fotografia este mai clară și mai luminoasă, chiar și în condiții cu lumină scăzută.

Transmite rapid fișiere pe iPhone-urile prietenilor

Funcția care-ți permite asta se numește AirDrop și o poți folosi să trimiți imagini, clipuri video și alte tipuri de fișiere pe dispozitivele Apple ale prietenilor.

Este asemănătoare transerului prin Bluetooth, dar AirDrop îl face prin WiFi, deci documentele se vor transmite mult mai rapid, odată ce persoana respectivă acceptă cuplarea cu telefonul tău.

Distribuie parola WiFi doar cui vrei tu, fără să o afle

iOS 11 are această funcție inclusă care ajută alte dispozitive Apple și e cât se poate de utilă atunci când trebuie să dai cuiva accesul la rețeaua proprie WiFi, dar nu vrei să afle parola.

Nu trebuie decât ca numărul de telefon al persoanei respective să fie în lista ta de contacte. După ce-i accepți permisiunea pe telefon să se conecteze la WiFi, telefonul tău se ocupă de restul. Parola nu va fi afișată, dar acea persoană se poate folosi de internet.

Folosește iPhone-ul cu o singură mână

Sunt momente când ai o mână ocupată, dar, cum ecranele devin tot mai mari, îți e greu să navighezi afișajul cu o singură mână. Apple a rezolvat această problemă începând cu iPhone 6 Plus.

Funcția Reachability, pe care o activezi prin dubla apăsare a butonului Home când telefonul e pornit, micșorează cu o treime afișajul. Astfel, îți e mult mai ușor să tastezi doar cu degetul opozabil. iPhone SE e singurul care n-are această funcție, dar nici nu are nevoie, întrucât ecranul e destul de mic.

iPhone îți centrează pozele cu mâncare

Odată cu lansarea iOS 11, Apple a introdus o funcție foarte utilă pentru camera foto: două plusuri, galben și alb, pe care dacă le suprapui înseamnă că vei obține un cadru perfect paralel cu solului.

Live Photos, funcția care dă viață pozelor

Probabil nu ai dat prea multă atenție funcției Live Photos, atunci când ai văzut-o activă, dar ea e mai interesantă decât pare. Odată ce înveți cum să o folosești, poți crea cu ea imagini cu adevărat artistice.

Live Photos presupune realizarea unei fotografii obișnuite, dar la care adaugă și o înregistrare video de trei secunde, captată cu 1,5 secunde înainte ca obturatorul să realizeze fotografia. Dacă fotografiezi o pisică, în acele trei secunde captezi și o mișcare a ei, pe care o vei vedea în acea imagine Live și e mult mai atractivă.

Pe iPhone poți edita mult mai ușor un text

Tastatura de pe iPhone-ul tău poate fi transformată într-un trackpad foarte util atunci când vrei să ștergi sau să adaugi ceva într-un text. Ține apăsat pe tastatură până când afișajul se blurează și rămâne vizibil doar textul. Ține degetul pe ecran până când pui cursorul în dreptul rândului de text pe care vrei să-l editezi.