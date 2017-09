De ce există iPhone 8, când eu îmi cumpăr iPhone X

Am așteptat lansarea cu sufletul la gură, cu același entuziasm cu care un microbist se uită la o finală de Campionat European cu România în finală. Spre deosebire de microbiști însă, nu am fost dezamăgit de rezultat.

Apple a lansat în cadrul conferinței din Cupertino de pe 12 septembrie trei telefoane noi. Fiecare are rolul său. Fiecare a fost previzibil în mare parte din cauza zvonurilor ajunse online. Fiecare se va vinde ca pâine caldă, dar eu îmi doresc unul singur, iar prețul este irelevant.

De când folosesc un iPhone și de când nu l-am mai schimbat

Am scris despre lansări Apple înainte de primul model de iPhone și am fost pasionat de gadgeturile americanilor când nici măcar nu aveam magazine Apple în România. Din păcate, nu întotdeauna a fost ușor să fiu fan al companiei fondate de Steve Jobs în urmă cu patru decenii. Când vine vorba de meritul inovației din spatele iDevice-urilor, cred că se fac vreo cinci ani de când nu mai am intrat într-o dezbatere aprinsă cu un fan Android. Pe de o parte, nu am crezut că mai merită, iar, din alt punct de vedere, am fost convins că aș pierde „lupta”.

Sunt utilizator de iPhone de la prima generație, gadgetul miraculos supranumit iPhone 2G. Puțini fani adevărați au fost la fel de norocoși ca mine. Primul smartphone Apple a venit în 2007, în urmă cu zece ani. Steve Jobs l-a prezentat pe scena din Cupertino și, cu toate că acel gadget a fost remarcabil din foarte multe puncte de vedere, s-a vândut doar în SUA, printr-un singur operator de telefonie: AT&T. Soluțiile de decodare au fost unele dintre cele mai complexe la acel moment, iar prețul a fost exorbitant.

Poți vedea acest video și pe canalul de YouTube al PLAYTECH.

Nu a contat nimic. M-am dat peste cap, am apelat la rude de peste hotare, la prieteni, amici doar pentru a-l procura.

La momentul respectiv eram utilizator de Nokia E71, după ce avusesem un E61 și fusesem extrem de mulțumit. Clasificam acele aparate ca fiind fără moarte.

Când am pus mâna pe primul iPhone, m-am simțit ”un om mai bun”. Am trăit cu impresia că știu un secret pe care nu-l cunoaște nimic. Era magie la cutie bazată pe tehnologie. Nu a inventat Apple ecranele sensibile la atingere capacitive, cum nu a inventat nici senzorii de amprentă sau camera principală dublă. Partea fascinantă era derivată din lumina de pe fețele oamenilor în momentul în care puneau mâna pe un iPhone și, printr-o mișcare relaxată de deget, navigau prin agendă, iar printr-un gest de pinch cu două degete măreau o fotografie pe ecran. Era altă mâncare de pește, juca în altă ligă și, până la momentul respectiv, nu se inventase superlativul pentru a defini nivelul de inovație hardware și software care au stat la baza acelui aparat.

Am fost consecvent, până la un punct

După iPhone 2G, a urmat iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 și, tot așa, până la iPhone 6. Le-am avut pe toate. Cu eforturi mai mari sau mai mici, la abonament sau la liber și comercializând modelul pe care îl aveam deja, nu am ratat nici un smartphone al companiei până la iPhone 6, inclusiv. Tuturor le-am înțeles rostul și în toate am văzut un strop de magie și funcționalitate care îmi aduceau aminte de prima mea interacțiune cu un telefon Apple.

Când s-a lansat iPhone 6s însă, în sufletul meu s-a produs un declic. Nu am simțit că merită. Marea inovație la acel moment a fost 3D Touch, o funcție care te ajuta să interacționezi cu conținutul de pe ecran similar cu click dreapta pe PC. Nu i-am găsit foarte tare utilitatea și, pentru prima oară, am simțit că nu se justifică investiția într-un upgrade. În plus, iPhone 6 se mișca impecabil la momentul acela și nici acum nu prea mă supără.

Când s-a lansat iPhone 7, m-am simțit furat, înșelat și dezamăgit. Niciodată nu m-am simțit atât de frustrat cu lansarea unui gadget, fapt pe care l-am și detaliat la momentul respectiv într-un articol de opinie scris cu mult mai puțin entuziasm decât cel care se află în spatele acestor rânduri.

Până la iPhone 7, două terminale Apple împărtășeau designul. Era o rețetă începută cu iPhone 3G în 2008. După 3G a venit 3GS, după iPhone 4 a fost lansat 4S, după 5, a urmat 5S, iar după 6, 6S. La inovațiile insignifiante din spatele iPhone 7, cu excepția celor două camere principale de pe 7 Plus, am închis ochii. Cât rebranding poți să faci unui gadget lansat în urmă cu doi ani doar pentru că-i schimbi vopseaua? Pentru o clipă mi-am dorit un iPhone 7 roșu, întotdeauna mi-a plăcut acea culoare, iar nuanța aleasă de Apple pentru al său Product (RED) a fost foarte inspirată.

Din fericire, am reușit să mă abțin, gândindu-mă că mai sunt câteva luni până la ”spectaculosul” iPhone aniversar. Dacă am așteptat trei ani, am decis că nu mai contează câteva luni. Am avut dreptate. Deși nici un iPhone lansat aseară de Apple nu este disponibil pe roșu, iar această culoare probabil că va fi introdusă în varianta din 2018, respectivul detaliu cromatic contează mai puțin acum.

De ce există iPhone 8 și iPhone 8 Plus

Ca orice alt internaut care petrece prea mult timp online, am văzut și eu iPhone-uri cu ecran holografic, cu tastatură proiectată pe orice suprafață, curbate sau dotate cu alte elemente futuriste. Acelea nu s-au materializat și nu se vor materializa prea curând dintr-un singur motiv, iar acela nu are legătură cu limitările tehnologice.

Oamenii sunt conservatori. Cu toții suntem victime ale obișnuinței.

Deși ne încântă să visăm la avioane cu reacție și călătorii pe lună, când suntem puși să alegem, preferăm un bătrân Boeing pentru a ajunge până în Spania. Când Apple a lansat iPhone 6, pentru prima oară în istoria lansărilor de smartphone-uri ieșite din Cupertino au scăzut vânzările. Deși toți pasionații de tehnologie au zis că Apple trebuie să lanseze un telefon cu ecran mai mare pentru a se alinia la trendul din piață, utilizatorii de iPhone cu experiență au fost de altă părere. Acesta este motivul pentru care Apple a lansat pe 31 martie 2016 iPhone SE. Promovat ca fiind „la cererea publicului”, iPhone SE era identic estetic cu iPhone 5S lansat în 2014, dar partea de procesare era de pe iPhone 6s.

Luând în calcul unitățile vândute de iPhone SE, Apple a învațat o lecție importantă. Niciodată nu trebuie să neglijezi conservatorii, indiferent cât de utile, revoluționare sau fascinante sunt inovațiile cu care vii la interval. Pe același principiu, foarte mulți s-au uitat la lansările de aseară, au visat idealist la iPhone X și își vor cumpăra un iPhone 8 sau 8 Plus.

iPhone 8 există pentru conservatori. Pentru cei care au încredere în Apple, dar nu sunt convinși că se vor adapta la eliminare butonului principal. Deblocarea cu Face ID, din nou, pare interesantă pentru acei oameni, dar au mai multă încredere în „bătrâna” amprentă pe care au folosit-o pentru a-și debloca smartphone-ul de câțiva ani. iPhone 8 nu se îndepărtează de o rețetă consacrată și bine face. Iar că are același procesor și două camere principale identice cu cele din iPhone X e pentru că Apple nu vrea să-și supere clienții.

Îmi cumpăr iPhone X, iar motivele sunt prea multe ca să fie enumerate

Este foarte probabil ca iPhone X să fi fost gata și acum un an, și acum doi, iar ideile din spatele aparatului să fi fost conturate în urmă cu cinci ani. Motivul pentre care acest aparat ajunge acum pe piață are legătură în principal cu aniversarea celor zece ani de telefoane Apple. În același timp, are legătură indirect cu lansarea iPhone 8. Tim Cook și echipa sa de directori și-au dat seama că pot aduce pe piață acest „passion project” (proiect de pasiune) pentru că, tot acum, au lansat și ceva pentru conservatori.

iPhone X este futurist din atât de multe puncte de vedere, încât era imposibil să fie singurul iPhone lansat în acest an. Dacă gigantul din Cupertino voia să vând cel puțin la fel de multe unități ca în trecut, un iPhone 8 era obligatoriu.

iPhone X îți fură privirea.

Poți să fii absolut atehnic sau să scrii într-o publicație de tech de la 20 de ani. Joacă în altă ligă și nu are legătură doar cu fața acoperită de ecran sau de marginile aproape inexistente. Nu contează nici măcar spatele acoperit de sticlă ce îți va aduce aminte de ce te încânta atât de mult la atingere un iPhone 4 sau 4S.

Magia stă în combinația elementelor, în software-ul impecabil și în gesturile intuitive pe care inginerii Apple le-au gândit pentru a înlocui omniprezentul buton Home. Chiar dacă acel buton de la baza ecranului este sinonim cu utilizarea unui iPhone încă din 2007, sunt convins că, după 24 de ore cu un iPhone X, te vei întreba de ce a fost implementat vreodată, când te descurci atât de bine fără.

Acum un an, scriam că Apple nu are curaj.

Acum sunt convins că așteptarea a meritat, iar acest smartphone este rezultatul experienței și curajului. Al meu iPhone 6 va fi înlocuit de un iPhone X și prețul este absolut irelevant. Cel mai probabil îl voi achiziționa la abonament, îmi voi vinde telefonul pe care îl am acum și, cel mai important, mă voi bucura de iPhone X vreo doi ani, dacă nu cumva voi fi mândru de el și peste trei. E prea frumos ca să nu te încânte, iar cei care au avut deja ocazia să pună mâna pe el confirmă acest lucru.

P.S.: E drăguț și că se încarcă wireless, dar e un pic enervant că te mai costă 70 de euro ca să te bucuri de gadgetul propus de Apple.