Prețul iPhone 8 și iPhone 8 Plus în România și cele mai bune poze cu ele

Prețul iPhone 8 în România va fi la un nivel similar celor din Europa de Vest, iar acesta va fi disponibil puțin mai târziu decât în țările principale. Te poți bucura, până atunci, de aceste poze cu un telefon deloc rău.

iPhone 8 și iPhone 8 Plus vor fi la precomandă din 15 septembrie în 25 de țări, iar din 22 septembrie va fi oficial în magazine și vor începe livrările. Prețul pentru iPhone 8 și iPhone 8 Plus va fi la un nivel similar modelelor de anul trecut și aproape de cel al modelelor de vârf lansate de Samsung.

Ca design, iPhone 8 și iPhone 8 Plus seamănă cu iPhone 7, doar că spatele este din sticlă și modulul camerelor foto a fost regândit puțin. Fiecare model păstrează butonul Home, implicit și Touch ID pentru autentificare cu amprentă, dar în interiorul iPhone 8 și iPhone 8 Plus găsești procesorul A11 Bionic, același de pe iPhone X.

Apple a mizat cu iPhone 8 și iPhone 8 Plus pe capabilitățile de imagistică și pe opțiunile de realitate augmentată. Deși ambele au camere de 12 megapixeli, și modul dual camera pe iPhone 8 Plus, compania a furnizat deja un set de unelte pentru dezvoltatori, astfel încât să creeze aplicații de AR. Ambele telefoane au ecran LCD Retina HD de 4,7 inci, respectiv 5,5 inci, difuzoare stereo (o noutate, într-adevăr) și sunt rezistente la apă și praf. Un plus e că pe iPhone 8 Plus, dat fiind că are două camere, poți să beneficiezi de opțiunea Portrait Lighting, care-ți permite să-ți iluminezi subiectul portretului în mai multe moduri.

Prețul iPhone 8 și iPhone 8 Plus și disponibilitatea în România

Atât iPhone 8, cât și iPhone 8 Plus beneficiază de încărcare wireless cu standard Qi, iar Apple propune AirPower, un gadget pe care poți încărca orice dispozitiv. Va fi disponibil însă din 2018. Ambele telefoane vin în două versiuni: cu 64GB de spațiu sau cu 256GB.

Prețul iPhone 8 în România va fi de aproximativ 3.600 de lei (în SUA e de 700 de dolari). Prețul iPhone 8 Plus în România va fi de peste 4.100 de lei (în SUA e de 800 de dolari). Rămâne de văzut la ce prețuri vor fi aduse atât de operatorii, cât și de magazinele partenere. Prețul iPhone X în România îl poți vedea aici. Când vine vorba de versiunile cu spațiu de stocare de 256GB, te poți aștepta ca iPhone 8 să coste aproape 4.500 de lei și iPhone 8 Plus să fie la 5.000 de lei. Vor fi disponibile, oficiale, din 29 septembrie.

Mai jos vezi fotografiile oficiale publicate de Apple cu iPhone 8 și iPhone 8 Plus.