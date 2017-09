Prețul pentru iPhone X, specificațiile acestuia și pentru iPhone 8 și alte detalii vor fi comunicate în timpul evenimentului Apple.

Cu câteva luni înaintea evenimentului organizat toamna de Apple încep să apară zvonuri despre noul iPhone. De la prețul pentru iPhone X până la specificațiile noului telefon și detaliile despre iPhone 8 au tot circulat pe internet.

În 2017, s-a discutat mult despre iPhone 8. Recent, am aflat că s-ar putea numi iPhone X, pentru că se împlinesc 10 ani de la primul telefon și pentru că Apple are o plăcere cumva deosebită pentru „X” (10, în engleză). Astfel, ne așteptăm de la evenimentul acesta la un iPhone X, model premium cu ecran OLED, la un iPhone 8 și un iPhone 8 Plus. Cele din urmă ar fi versiunile actualizate ale telefoanelor de anul trecut.

PLAYTECH transmite în format livetext evenimentul Apple. Sunt așteptate iPhone X, iPhone 8, noul Apple Watch, căști AirPods și un nou Apple TV. Desigur, iOS 11, versiunea finală, va fi prezentat și lăudat de Apple. Mai jos găsești câteva informații disponibile până acum despre noile telefoane.

Tot ce știm despre iPhone X: preț și specificații, conform zvonurilor

iPhone X ar avea un preț de pornire de 1.000 de dolari, pentru un spațiu de stocare de 128GB. Cea mai scumpă versiune va fi 1.200 de dolari, cu 512GB de spațiu. Ecranul va fi deosebit: OLED, până în marginea telefonului, iar în partea de sus cu un spațiu dedicat camerei foto și senzorilor de proximitate și luminozitate.

iPhone X ar avea 3GB de memorie RAM, un procesor A11 fusion cu șase nuclee fabricat de TSMC și o funcționalitate nouă, Face ID, care presupune că te poți autentifica doar cu scanare facială, iar senzorul de amprentă ar dispărea. Ecranul ar fi de 5,8 inci (rezoluție de 2.436 x 1.125 pixeli), cu un raport de aspect de 18,5:9, așa cum sunt ultimele telefoane Samsung, iar compania sud-coreeană ar fi singurul furnizor contractat de Apple pentru iPhone X.

Specificațiile iPhone X cuprind și o cameră duală cu senzori de 12 megapixeli, capabilă să filmeze în format 4K la 60 de cadre pe secundă, și full HD la 240 de cadre, iar pe față ar fi o cameră de 7MP. Legat de imagistică, Apple ar fi dezvoltat și software de realitate augmentată, fiind cea mai nouă companie care să investească în domeniul acesta, după Google, Lenovo sau Sony. Rămâne de văzut dacă aceste zvonuri se confirmă și cum va funcționa sistemul.

Tot ce știm despre iPhone 8 și iPhone 8 Plus: preț și specificații, conform zvonurilor

iPhone 8 ar fi o actualizare a iPhone 7, iar Apple ar renunța la denumirea cu „S”. Memoria RAM ar fi de 2GB, procesorul ar fi un A10 Fusion mai bun (același fiind folosit și anul trecut; are patru nuclee), iar camera foto rămâne de 12 megapixeli pe spate și una de 5MP sau 7MP pe față. De așteptat să fie păstrat și senzorul de amprentă. Toate versiunile de iPhone pe care Apple le va prezenta vor veni cu iOS 11, actualizare care va fi disponibilă, după evenimentul oficial, și pentru celelalte telefoane lansate până acum.

Evenimentul a reușit deja să genereze suficient de mult interes, încât oamenii să stea la coadă cu două zile înainte conferinței organizate de Apple. Primii indivizi au fost identificați în fața magazinului Apple din Sydney, Australia. De reținut că telefonul va fi prezentat pe 12 septembrie, dar livrarea s-ar putea să înceapă abia din 22 septembrie.