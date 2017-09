Cât te costă să încarci wireless noile iPhone 8 și iPhone X

Pentru prima oară, un iDevice se va încărca wireless. Noile iPhone 8 și iPhone X se pot încărca atât prin Lightning, cât și fără fir.

iPhone 8 și iPhone X au fost subiectul multor speculații în ultimele luni. Cea mai mare parte dintre detaliile care au început să circule pe internet în această perioadă au fost confirmate de oficialii companiei americane în cadrul conferinței desfășurate aseară în Cupertino. iPhone 8 și iPhone 8 Plus continuă tradiția iPhone-urilor din ultimii ani și păstrează liniile de design consacrate. În același timp, iPhone X este complet diferit față de ce am văzut în trecut. Are fața acoperită integral de un ecran de mari dimensiuni, rama este aproape inexistentă și renunță la butonul principal.

Noile iPhone 8 și iPhone X au însă un lucru foarte important în comun, pe lângă procesor și camerele principale. Spatele din sticlă, pe lângă faptul că arată foarte bine, facilitează încărcarea wireless pentru prima oară. Prin utilizarea standardului Qi, foarte popular în industria tech, gigantul din Cupertino s-a aliniat celor de la Nokia, Samsung, Huawei, LG și nu numai.

Un modul de încărcare wireless nu va fi inclus cu noul tău iPhone. În mod implicit, vei folosi în continuare un cablu Lightning. Vor exista însă accesorii certificate de Apple în acest scop și vor avea un preț semnificativ. Dacă vrei să scapi de fire, companii populare precum Belkin și Mophie au anuțat deja baze de încărcare.

Belkin Boost Up costă 70 de euro în Europa dacă vrei să renunți la fire când îți pui seara telefonul la încărcat. Mophie Charging Base are același preț și ambele se pare că vor fi disponibile în culorile alb și negru, în funcție de preferința utilizatorului. În altă ordine de idei, poți încărca un iPhone cu orice altă bază de încărcare wireless, ai însă mari șanse să se încarce mai lent. Aceste încărcătoare de la Mophie și Belkin sunt certificate pentru 7,5W. Majoritatea încărcătoarelor din piață sunt pe 5W.