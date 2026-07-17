Zoe Saldaña pornește din nou la război. Trailerul „Lioness” sezonul 3 anunță cea mai periculoasă misiune de până acum
Zoe Saldaña revine în mijlocul unei operațiuni care poate schimba totul. Primul trailer pentru sezonul 3 din „Lioness” promite mai multă acțiune, conspirații și trădări. Pericolul nu mai vine doar din exterior. Ajunge direct în viața agenților CIA. Potrivit publicației internaționale Deadline, noul sezon va avea premiera pe 2 august 2026, pe Paramount+, în piețele în care serviciul este disponibil.
În România, producția face parte din portofoliul SkyShowtime, unde poți vedea primele 2 sezoane. Platforma a confirmat anterior revenirea serialului în cadrul listei sale de premiere. Noul capitol îi aduce din nou împreună pe Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman și Michael Kelly.
Joe se pregătește pentru cel mai personal război
Trailerul începe cu o declarație simplă, dar puternică. Joe le explică propriilor copii cine este cu adevărat. „Sunt soldat. Iar treaba unui soldat este să lupte”, spune personajul interpretat de Zoe Saldaña. Momentul arată că granița dintre misiune și familie aproape a dispărut.
Imaginile devin rapid violente. Apar explozii, confruntări armate și operațiuni militare. Joe pare trimisă într-o misiune mai periculoasă decât orice a întâlnit până acum. În același timp, trebuie să protejeze oamenii apropiați. Aceștia pot deveni ținte într-un conflict pe care nu îl înțeleg complet.
Noua poveste aduce rețele ascunse, agenți străini și trădări personale. Numele dispar din evidențe. Tiparele se schimbă. Drumurile personajelor sunt manipulate de forțe care operează din umbră. Joe trebuie să descopere cine controlează jocul înainte să fie prea târziu.
„Lioness” rămâne una dintre cele mai importante reveniri anunțate de SkyShowtime. Serialul combină scenele de acțiune cu dramele personale. Presiunea operațiunilor secrete afectează fiecare relație din viața personajului principal.
Nicole Kidman lansează avertismentul care schimbă totul
Kaitlyn Meade, interpretată de Nicole Kidman, îi transmite lui Joe un mesaj dur. Ea trebuie să presupună că adversarii îi controlează telefonul. Trebuie să creadă că aceștia au acces la toate informațiile sale. Nu mai există un spațiu sigur.
Avertismentul sugerează că noul inamic nu acționează doar pe câmpul de luptă. Atacul este și digital. Datele personale, comunicațiile și legăturile de familie pot fi folosite împotriva agenților. Kaitlyn îi cere lui Joe să fie pregătită pentru ce urmează.
În paralel, securitatea națională a Statelor Unite pare compromisă. Secretarul de stat Edwin Mullins, jucat de Morgan Freeman, discută situația cu Byron Westfield, interpretat de Michael Kelly. Cei doi înțeleg că amenințarea a pătruns adânc în sistem.
Replica finală a lui Morgan Freeman accentuează gravitatea momentului. Personajul său spune că lucrurile vor fi lăsate să-și urmeze cursul. Apoi cere mila lui Dumnezeu. Este un final sumbru. Acesta arată că până și liderii operațiunii se tem de consecințe.
Creatorul serialului, Taylor Sheridan, continuă astfel să își extindă portofoliul de producții. Sheridan este cunoscut pentru personaje dure și conflicte morale. În „Lioness”, acestea sunt mutate în lumea serviciilor secrete.
Când apare Lioness sezonul 3 și cine revine în distribuție
Sezonul 3 din „Lioness” debutează pe 2 august 2026 pe Paramount+. Noul capitol va avea opt episoade. Acestea vor fi lansate săptămânal. Finalul sezonului este programat pentru 20 septembrie.
Data disponibilității din România este 3 august, prin SkyShowtime. Primele două sezoane sunt deja prezente pe platformă. Astfel, poți recupera povestea înainte de debutul noilor episoade.
Zoe Saldaña și Nicole Kidman revin atât în distribuție, cât și în rolurile de producători executivi. Lor li se alătură Morgan Freeman și Michael Kelly. Distribuția îi mai include pe Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett și James Jordan.
Revin și Genesis Rodriguez, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill, Hannah Love Lanier și Ian Bohen. Sezonul promite o distribuție numeroasă. Fiecare personaj poate deveni o piesă importantă într-o conspirație tot mai complicată.
Pentru cei care preferă thrillerele de spionaj, sezonul 3 din „Lioness” se anunță unul dintre titlurile importante ale verii. Trailerul arată acțiune intensă. Totuși, adevărata miză pare să fie costul personal al războiului purtat de Joe.