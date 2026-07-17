Zoe Saldaña pornește din nou la război. Trailerul „Lioness” sezonul 3 anunță cea mai periculoasă misiune de până acum

Joe se pregătește pentru cel mai personal război

Trailerul începe cu o declarație simplă, dar puternică. Joe le explică propriilor copii cine este cu adevărat. „Sunt soldat. Iar treaba unui soldat este să lupte”, spune personajul interpretat de Zoe Saldaña. Momentul arată că granița dintre misiune și familie aproape a dispărut.

Imaginile devin rapid violente. Apar explozii, confruntări armate și operațiuni militare. Joe pare trimisă într-o misiune mai periculoasă decât orice a întâlnit până acum. În același timp, trebuie să protejeze oamenii apropiați. Aceștia pot deveni ținte într-un conflict pe care nu îl înțeleg complet.

Noua poveste aduce rețele ascunse, agenți străini și trădări personale. Numele dispar din evidențe. Tiparele se schimbă. Drumurile personajelor sunt manipulate de forțe care operează din umbră. Joe trebuie să descopere cine controlează jocul înainte să fie prea târziu.

„Lioness” rămâne una dintre cele mai importante reveniri anunțate de SkyShowtime. Serialul combină scenele de acțiune cu dramele personale. Presiunea operațiunilor secrete afectează fiecare relație din viața personajului principal.

Nicole Kidman lansează avertismentul care schimbă totul

Kaitlyn Meade, interpretată de Nicole Kidman, îi transmite lui Joe un mesaj dur. Ea trebuie să presupună că adversarii îi controlează telefonul. Trebuie să creadă că aceștia au acces la toate informațiile sale. Nu mai există un spațiu sigur.

Avertismentul sugerează că noul inamic nu acționează doar pe câmpul de luptă. Atacul este și digital. Datele personale, comunicațiile și legăturile de familie pot fi folosite împotriva agenților. Kaitlyn îi cere lui Joe să fie pregătită pentru ce urmează.

În paralel, securitatea națională a Statelor Unite pare compromisă. Secretarul de stat Edwin Mullins, jucat de Morgan Freeman, discută situația cu Byron Westfield, interpretat de Michael Kelly. Cei doi înțeleg că amenințarea a pătruns adânc în sistem.