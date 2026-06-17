The Agency revine pe SkyShowtime cu un sezon 2 care transformă spionajul într-un joc murdar al iubirii și trădării

Michael Fassbender rămâne centrul gravitațional al serialului

Michael Fassbender revine în rolul lui Martian, agent CIA prins într-o existență care nu mai are granițe clare între misiune, identitate și viață personală. Personajul trăiește sub acoperire chiar și atunci când ar trebui să fie el însuși, iar acesta rămâne unul dintre cele mai interesante lucruri ale serialului. Martian nu este un spion seducător în stil clasic, ci un om obosit, calculat, mereu în defensivă, care pare să își piardă treptat capacitatea de a separa iubirea de manipulare.

Fassbender joacă impecabil această tensiune interioară. Nu are nevoie de gesturi mari pentru a transmite presiunea sub care se află personajul. O privire, o pauză prea lungă, un răspuns spus prea controlat sunt suficiente pentru a arăta că Martian este tot timpul la un pas de o alegere greșită. În primele două episoade din sezonul 2, actorul păstrează același magnetism rece din primul sezon, dar adaugă o vulnerabilitate mai vizibilă, fără să transforme personajul într-un erou romantic convențional.

Miza emoțională este legată de Samia, interpretată de Jodie Turner-Smith, femeia pe care Martian o iubește și care este deținută politic în Sudan. Fără să intre în melodramă, serialul folosește această relație ca pe o bombă cu ceas. Martian este dispus să facă orice pentru a o salva, inclusiv să se apropie periculos de linia trădării. Iar în universul din „The Agency”, trădarea nu este niciodată simplă. Poate fi morală, profesională, personală sau toate trei în același timp.

Un thriller de spionaj care mizează pe atmosferă, nu pe artificii

„The Agency” este creat de Jez Butterworth și John-Henry Butterworth, fiind bazat pe celebrul serial francez „Le Bureau des Légendes”. Această origine se simte în ADN-ul producției. Serialul nu tratează spionajul ca pe un spectacol glam, ci ca pe o profesie toxică, birocratică, paranoică și profund dezumanizantă. În lumea lui Martian, fiecare conversație poate fi o operațiune, fiecare apropiere poate fi o vulnerabilitate, iar fiecare promisiune are un cost.

Jeffrey Wright revine în rolul lui Henry Ogletree și aduce serialului exact tipul de autoritate calmă, dar amenințătoare, de care are nevoie. Personajul lui nu trebuie să ridice vocea pentru a impune tensiune. Wright joacă foarte bine acest tip de putere instituțională, rece și sofisticată, în care empatia pare mereu filtrată prin interes strategic.

Richard Gere, în rolul lui Bosko, continuă să fie una dintre prezențele care dau serialului greutate. Are acel aer de om care a văzut prea multe operațiuni, prea multe compromisuri și prea multe vieți distruse pentru a mai crede în versiuni curate ale adevărului. În jurul lor, distribuția este completată de Katherine Waterston, John Magaro, Harriet Sansom Harris, Saura Lightfoot-Leon, India Fowler, Alex Reznik și alți actori care mențin senzația de rețea densă, în care fiecare personaj poate ascunde o agendă proprie.