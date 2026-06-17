The Agency revine pe SkyShowtime cu un sezon 2 care transformă spionajul într-un joc murdar al iubirii și trădării
Sezonul 2 din „The Agency” / „Agenția” ajunge pe SkyShowtime pe 22 iunie, iar primele două episoade, la care am avut acces în avanpremieră, confirmă că serialul rămâne una dintre cele mai elegante și tensionate producții de spionaj ale momentului. Nu este un thriller construit pe explozii, urmăriri spectaculoase și răsturnări de situație zgomotoase, ci un serial rece, calculat, apăsător, în care adevăratul pericol vine din deciziile luate în șoaptă.
Primele trei episoade ale noului sezon vor fi disponibile pe SkyShowtime din 22 iunie, iar restul vor apărea săptămânal, până la completarea celor 10 episoade. Este o alegere bună pentru un serial care nu funcționează neapărat prin consum rapid, ci prin acumulare. „The Agency” are nevoie de timp, atenție și răbdare, pentru că miza nu este doar ce se întâmplă, ci mai ales ce ascund personajele atunci când par că spun adevărul.
Michael Fassbender rămâne centrul gravitațional al serialului
Michael Fassbender revine în rolul lui Martian, agent CIA prins într-o existență care nu mai are granițe clare între misiune, identitate și viață personală. Personajul trăiește sub acoperire chiar și atunci când ar trebui să fie el însuși, iar acesta rămâne unul dintre cele mai interesante lucruri ale serialului. Martian nu este un spion seducător în stil clasic, ci un om obosit, calculat, mereu în defensivă, care pare să își piardă treptat capacitatea de a separa iubirea de manipulare.
Fassbender joacă impecabil această tensiune interioară. Nu are nevoie de gesturi mari pentru a transmite presiunea sub care se află personajul. O privire, o pauză prea lungă, un răspuns spus prea controlat sunt suficiente pentru a arăta că Martian este tot timpul la un pas de o alegere greșită. În primele două episoade din sezonul 2, actorul păstrează același magnetism rece din primul sezon, dar adaugă o vulnerabilitate mai vizibilă, fără să transforme personajul într-un erou romantic convențional.
Miza emoțională este legată de Samia, interpretată de Jodie Turner-Smith, femeia pe care Martian o iubește și care este deținută politic în Sudan. Fără să intre în melodramă, serialul folosește această relație ca pe o bombă cu ceas. Martian este dispus să facă orice pentru a o salva, inclusiv să se apropie periculos de linia trădării. Iar în universul din „The Agency”, trădarea nu este niciodată simplă. Poate fi morală, profesională, personală sau toate trei în același timp.
Un thriller de spionaj care mizează pe atmosferă, nu pe artificii
„The Agency” este creat de Jez Butterworth și John-Henry Butterworth, fiind bazat pe celebrul serial francez „Le Bureau des Légendes”. Această origine se simte în ADN-ul producției. Serialul nu tratează spionajul ca pe un spectacol glam, ci ca pe o profesie toxică, birocratică, paranoică și profund dezumanizantă. În lumea lui Martian, fiecare conversație poate fi o operațiune, fiecare apropiere poate fi o vulnerabilitate, iar fiecare promisiune are un cost.
Jeffrey Wright revine în rolul lui Henry Ogletree și aduce serialului exact tipul de autoritate calmă, dar amenințătoare, de care are nevoie. Personajul lui nu trebuie să ridice vocea pentru a impune tensiune. Wright joacă foarte bine acest tip de putere instituțională, rece și sofisticată, în care empatia pare mereu filtrată prin interes strategic.
Richard Gere, în rolul lui Bosko, continuă să fie una dintre prezențele care dau serialului greutate. Are acel aer de om care a văzut prea multe operațiuni, prea multe compromisuri și prea multe vieți distruse pentru a mai crede în versiuni curate ale adevărului. În jurul lor, distribuția este completată de Katherine Waterston, John Magaro, Harriet Sansom Harris, Saura Lightfoot-Leon, India Fowler, Alex Reznik și alți actori care mențin senzația de rețea densă, în care fiecare personaj poate ascunde o agendă proprie.
Din punct de vedere vizual, serialul păstrează o eleganță rece. Printre regizorii asociați producției se numără Joe Wright, Philip Martin, Zetna Fuentes, Grant Heslov și Neil Burger, iar rezultatul are acel aer de thriller politic premium, filmat cu atenție la spații, tăceri și tensiuni invizibile. Birourile, camerele de hotel, coridoarele și sălile de întâlnire nu sunt simple decoruri, ci locuri în care se simte permanent presiunea supravegherii.
Micul defect al sezonului: intră greu în priză
Primele două episoade sunt bune, dar nu sunt neapărat ușoare. Acesta este și micul defect al sezonului, cel puțin la început: „The Agency” cere destul de mult de la spectator. Dacă nu ai văzut primul sezon sau dacă nu îți amintești foarte clar firele narative, s-ar putea să ai nevoie de puțin timp pentru a reintra în joc. Serialul nu face concesii majore și nu își explică obsesiv personajele, ceea ce este admirabil, dar poate deveni și o barieră pentru publicul mai puțin răbdător.
Ritmul este lent, deliberat, iar tensiunea se construiește mai mult din conversații decât din acțiune. Pentru mine, acesta este un avantaj, pentru că diferențiază serialul de thrillerele de spionaj fabricate pe pilot automat. Totuși, pentru cei care caută adrenalină imediată, primele episoade pot părea prea reținute. „The Agency” nu te apucă de guler din primul minut. Te lasă să intri într-o cameră, să asculți o discuție aparent calmă și abia apoi îți arată că totul era, de fapt, o capcană.
Partea bună este că această răbdare este răsplătită. Sezonul 2 pare să știe exact ce vrea să facă: să împingă personajul lui Fassbender într-o zonă în care iubirea devine risc operațional, iar loialitatea nu mai poate fi separată de supraviețuire. Este un sezon despre cât de departe poți merge pentru cineva fără să pierzi tot ce pretinzi că aperi.
„The Agency” revine pe SkyShowtime cu un sezon 2 dens, elegant și tensionat, care nu aleargă după efecte spectaculoase, ci după un tip de neliniște mai greu de scuturat. Primele două episoade promit o continuare matură, bine jucată și suficient de complicată cât să îți amintească de ce spionajul bun nu are nevoie de zgomot. Uneori, cea mai periculoasă armă rămâne o conversație purtată pe un ton calm.