SkyShowtime pregătește un an plin de seriale mari, reveniri spectaculoase și blockbustere de Hollywood. Ce titluri noi ajung pe platformă
SkyShowtime își consolidează poziția pe piața de streaming cu un line-up amplu de seriale noi, sezoane mult așteptate și filme de Hollywood care vor ajunge în exclusivitate pe platformă în perioada următoare. Oferta anunțată include thrillere juridice, drame de familie, documentare sportive, comedii, horror-uri populare, producții semnate de Taylor Sheridan și reveniri importante pentru francize iubite de public.
Platforma mizează pe o combinație care a devenit tot mai importantă în lupta dintre serviciile de streaming: titluri premium cu staruri mari, continuări pentru serialele care au deja public fidel și producții originale locale. În același timp, SkyShowtime aduce în prim-plan filme remarcate în sezonul premiilor, documentare muzicale și noi capitole din francize horror cu notorietate globală.
Seriale noi cu distribuții puternice și nume mari în spate
Printre cele mai importante noutăți anunțate de SkyShowtime se află WAR, o dramă juridică de la George Kay, creatorul serialelor Lupin și Hijack. Producția îi are în rolurile principale pe Dominic West și Sienna Miller și urmărește rivalitatea dintre două firme prestigioase de avocatură din Londra, Cathcarts și Taylor & Byrne, prinse în ceea ce este descris drept „cazul secolului”.
Un alt titlu major este Frisco King, spin-off al universului Tulsa King, realizat de Taylor Sheridan și Sylvester Stallone. Serialul îl are în rol principal pe Samuel L. Jackson, care interpretează personajul Russell Lee Washington Jr., introdus anterior în sezonul trei din Tulsa King. Pentru fanii lui Sheridan, acesta este unul dintre cele mai interesante proiecte noi, mai ales pentru că extinde o franciză deja populară.
SkyShowtime va aduce și The Five Star Weekend, adaptare după bestsellerul semnat de Elin Hilderbrand, cu Jennifer Garner, D’Arcy Carden, Gemma Chan, Regina Hall, Chloë Sevigny, Harlow Jane și Timothy Olyphant. Serialul urmărește povestea unei influencerițe culinare care, după o tragedie personală, organizează un weekend la casa ei din Nantucket, unde relațiile, secretele și fragilitățile ies la suprafață.
Pentru fanii sportului, Aces: The ATP No.1 Club promite o incursiune exclusivă în lumea celor 29 de jucători care au ajuns pe locul 1 mondial în tenis. Documentarul îi aduce în discuție pe Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Björn Borg, Pete Sampras, Andre Agassi, John McEnroe, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, într-o poveste despre presiune, talent și sacrificiu.
Reveniri importante: Dexter, MobLand, Lioness și universul Yellowstone
Line-up-ul SkyShowtime este puternic și pe zona de seriale care revin cu sezoane noi. MobLand, serialul despre crima organizată cu Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren, va continua cu sezonul doi, după succesul primului capitol. Thrillerul de spionaj The Agency revine și el cu Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Richard Gere și Jodie Turner-Smith.
Un alt titlu important este The Day of the Jackal, producție SkyShowtime Original cu Eddie Redmayne în rolul unui asasin greu de prins. Serialul revine cu sezonul doi, după ce primul sezon a construit o urmărire tensionată prin Europa. În zona thrillerelor cu miză mare, revine și Lioness, cu sezonul trei, creat de Taylor Sheridan și cu Zoë Saldaña și Nicole Kidman în rolurile principale.
Pentru fanii Dexter, Michael C. Hall se întoarce în sezonul doi din Dexter: Resurrection. Noul capitol îl găsește pe Dexter Morgan prins între doi criminali și confruntat cu o criză personală profundă. Distribuția include și nume precum Uma Thurman, Dan Stevens, Bokeem Woodbine și Brian Cox.
Universul Yellowstone continuă să fie unul dintre pilonii importanți ai platformei. Tulsa King ajunge la sezonul patru, cu Sylvester Stallone în rol principal, Landman continuă cu sezonul trei, iar Marshals: A Yellowstone Story revine cu Luke Grimes în rolul lui Kayce Dutton. The Madison, cu Michelle Pfeiffer și Kurt Russell, a fost reînnoit pentru sezoanele doi și trei.
Blockbustere, horror și documentare muzicale
SkyShowtime pregătește și o selecție solidă de filme. Printre cele mai importante titluri se află Song Sung Blue: Un vis în doi, cu Hugh Jackman și Kate Hudson, inspirat de o poveste reală despre doi muzicieni care formează o trupă tribut Neil Diamond și descoperă că nu este niciodată prea târziu să îți urmezi visul.
Un alt titlu de urmărit este EPiC: Elvis Presley in Concert, primul documentar realizat de Baz Luhrmann, regizorul filmului Elvis. Producția promite imagini nemaivăzute din perioada rezidenței legendare a lui Elvis Presley în Las Vegas, în anii ’70, și se anunță ca un eveniment pentru fanii Regelui Rock’n’Roll.
Pentru iubitorii de horror, platforma aduce Scream 7, Five Nights at Freddy’s 2 și Instinct Primar. În Scream 7, Ghostface revine cu un plan de răzbunare care o vizează din nou pe Sidney Prescott, interpretată de Neve Campbell. Five Nights at Freddy’s 2 continuă povestea animatronicelor terifiante, iar Instinct Primar propune o poveste tensionată pe o insulă tropicală transformată în capcană.
SkyShowtime mizează și pe producții locale
Pe lângă titlurile americane și britanice, SkyShowtime continuă să investească în producții originale locale. Deadly Ties revine cu sezonul doi, Where the Sun Always Shines continuă povestea din Mallorca, iar National Homicide Unit, thriller suedez inspirat din proceduri reale de poliție, promite o abordare autentică a investigațiilor criminalistice.
Această direcție este importantă pentru că diferențiază platforma într-o piață dominată de conținut globalizat. SkyShowtime încearcă să combine forța brandurilor de la Hollywood cu povești europene, seriale locale și producții care pot atrage publicuri diferite din piețele în care serviciul este disponibil.
Cu seriale noi precum WAR, Frisco King și The Five Star Weekend, reveniri importante ca Dexter: Resurrection, MobLand, Lioness și The Day of the Jackal, plus filme precum Scream 7, Five Nights at Freddy’s 2 și Song Sung Blue, SkyShowtime pregătește unul dintre cele mai consistente pachete de conținut ale sale de până acum.
Pentru abonați, mesajul este clar: platforma vrea să devină o destinație principală pentru seriale premium, francize populare, thrillere, horror, documentare și producții originale europene. Iar dacă toate aceste titluri vor livra la nivelul distribuțiilor și promisiunilor anunțate, SkyShowtime ar putea avea un an foarte puternic în streaming.