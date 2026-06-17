SkyShowtime pregătește un an plin de seriale mari, reveniri spectaculoase și blockbustere de Hollywood. Ce titluri noi ajung pe platformă

Seriale noi cu distribuții puternice și nume mari în spate

Printre cele mai importante noutăți anunțate de SkyShowtime se află WAR, o dramă juridică de la George Kay, creatorul serialelor Lupin și Hijack. Producția îi are în rolurile principale pe Dominic West și Sienna Miller și urmărește rivalitatea dintre două firme prestigioase de avocatură din Londra, Cathcarts și Taylor & Byrne, prinse în ceea ce este descris drept „cazul secolului”.

Un alt titlu major este Frisco King, spin-off al universului Tulsa King, realizat de Taylor Sheridan și Sylvester Stallone. Serialul îl are în rol principal pe Samuel L. Jackson, care interpretează personajul Russell Lee Washington Jr., introdus anterior în sezonul trei din Tulsa King. Pentru fanii lui Sheridan, acesta este unul dintre cele mai interesante proiecte noi, mai ales pentru că extinde o franciză deja populară.

SkyShowtime va aduce și The Five Star Weekend, adaptare după bestsellerul semnat de Elin Hilderbrand, cu Jennifer Garner, D’Arcy Carden, Gemma Chan, Regina Hall, Chloë Sevigny, Harlow Jane și Timothy Olyphant. Serialul urmărește povestea unei influencerițe culinare care, după o tragedie personală, organizează un weekend la casa ei din Nantucket, unde relațiile, secretele și fragilitățile ies la suprafață.

Pentru fanii sportului, Aces: The ATP No.1 Club promite o incursiune exclusivă în lumea celor 29 de jucători care au ajuns pe locul 1 mondial în tenis. Documentarul îi aduce în discuție pe Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Björn Borg, Pete Sampras, Andre Agassi, John McEnroe, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, într-o poveste despre presiune, talent și sacrificiu.

Reveniri importante: Dexter, MobLand, Lioness și universul Yellowstone

Line-up-ul SkyShowtime este puternic și pe zona de seriale care revin cu sezoane noi. MobLand, serialul despre crima organizată cu Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren, va continua cu sezonul doi, după succesul primului capitol. Thrillerul de spionaj The Agency revine și el cu Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Richard Gere și Jodie Turner-Smith.

Un alt titlu important este The Day of the Jackal, producție SkyShowtime Original cu Eddie Redmayne în rolul unui asasin greu de prins. Serialul revine cu sezonul doi, după ce primul sezon a construit o urmărire tensionată prin Europa. În zona thrillerelor cu miză mare, revine și Lioness, cu sezonul trei, creat de Taylor Sheridan și cu Zoë Saldaña și Nicole Kidman în rolurile principale.