Windows 11 scapă de aplicațiile inutile preinstalate cu Tiny11. Noua aplicație simplifică totul, fără PowerShell

Tiny11 Builder nu mai depinde de PowerShell

Cea mai evidentă noutate este aplicația desktop propriu-zisă. Proiectul folosește acum o interfață WinUI 3 și un nou motor de construire scris în C#, în loc să fie doar un strat grafic peste vechile scripturi PowerShell. Scripturile originale rămân disponibile, dar aplicația nouă poate gestiona procesul separat.

Practic, poți selecta o imagine ISO oficială Windows 11 sau chiar o poți descărca prin aplicație, alegi ediția dorită și stabilești ce componente vrei să dispară. Tiny11 Builder este compatibil cu Windows 11 începând de la versiunea 22H2 și include suport pentru ediții mai noi, inclusiv 26H2. Proiectul funcționează atât cu imagini x64, cât și ARM64.

Ideea este atractivă mai ales dacă te deranjează multitudinea de aplicații și servicii incluse implicit în sistem. Windows 11 vine cu numeroase aplicații și recomandări preinstalate, iar unele pot utiliza spațiu, memorie sau pot rula în fundal chiar dacă nu le folosești.

Noul Tiny11 Builder oferă trei moduri principale: Tiny11, Tiny11 Core și Custom. Diferența dintre primele două este însă mult mai mare decât ar putea sugera numele.

Tiny11 păstrează actualizările și antivirusul, Tiny11 Core merge mult mai departe

Varianta standard Tiny11 elimină aplicații preinstalate și mai multe componente considerate inutile, dar păstrează elementele esențiale pentru utilizarea normală. Windows Update continuă să funcționeze, Microsoft Defender rămâne disponibil, iar mediul de recuperare Windows, WinRE, nu este eliminat. Microsoft Store și componentele comune de care depind alte programe sunt, de asemenea, păstrate.

Pentru majoritatea utilizatorilor interesați de un Windows mai simplu, aceasta este varianta mai puțin riscantă. Efectul urmărit este același ca atunci când elimini manual aplicațiile care consumă inutil resurse în Windows 11, doar că modificările sunt făcute direct în imaginea de instalare înainte ca sistemul să ajungă pe PC.

Tiny11 Core este cu totul altceva. Modul elimină componente din WinSxS, scoate mediul Windows Recovery Environment și dezactivează Windows Update și Microsoft Defender. Unele dintre aceste modificări sunt ireversibile, iar dezvoltatorul avertizează explicit că Tiny11 Core ar trebui folosit doar în mașini virtuale de test.