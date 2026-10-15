Windows 11 scapă de aplicațiile inutile preinstalate cu Tiny11. Noua aplicație simplifică totul, fără PowerShell
Tiny11 Builder, unul dintre cele mai cunoscute instrumente pentru cei care vor un Windows 11 mai „curat”, primește o schimbare importantă: o aplicație desktop cu interfață grafică, prin care poți crea o imagine de instalare simplificată fără să mai lucrezi direct cu scripturi PowerShell. Potrivit The Register, noua versiune este construită în WinUI 3 și încearcă să transforme un proces rezervat până acum mai degrabă utilizatorilor tehnici într-unul mult mai accesibil.
Instrumentul nu este însă o versiune alternativă de Windows și nici nu îți oferă sistemul de operare gratuit. Tiny11 Builder pornește de la o imagine oficială Windows 11 și elimină din aceasta aplicații și componente pe care nu le vrei. Ai nevoie în continuare de o licență validă Microsoft, iar imaginile rezultate nu sunt oficial suportate de companie. Tocmai de aceea, diferența dintre o curățare moderată și una agresivă poate fi foarte importantă.
Tiny11 Builder nu mai depinde de PowerShell
Cea mai evidentă noutate este aplicația desktop propriu-zisă. Proiectul folosește acum o interfață WinUI 3 și un nou motor de construire scris în C#, în loc să fie doar un strat grafic peste vechile scripturi PowerShell. Scripturile originale rămân disponibile, dar aplicația nouă poate gestiona procesul separat.
Practic, poți selecta o imagine ISO oficială Windows 11 sau chiar o poți descărca prin aplicație, alegi ediția dorită și stabilești ce componente vrei să dispară. Tiny11 Builder este compatibil cu Windows 11 începând de la versiunea 22H2 și include suport pentru ediții mai noi, inclusiv 26H2. Proiectul funcționează atât cu imagini x64, cât și ARM64.
Ideea este atractivă mai ales dacă te deranjează multitudinea de aplicații și servicii incluse implicit în sistem. Windows 11 vine cu numeroase aplicații și recomandări preinstalate, iar unele pot utiliza spațiu, memorie sau pot rula în fundal chiar dacă nu le folosești.
Noul Tiny11 Builder oferă trei moduri principale: Tiny11, Tiny11 Core și Custom. Diferența dintre primele două este însă mult mai mare decât ar putea sugera numele.
Tiny11 păstrează actualizările și antivirusul, Tiny11 Core merge mult mai departe
Varianta standard Tiny11 elimină aplicații preinstalate și mai multe componente considerate inutile, dar păstrează elementele esențiale pentru utilizarea normală. Windows Update continuă să funcționeze, Microsoft Defender rămâne disponibil, iar mediul de recuperare Windows, WinRE, nu este eliminat. Microsoft Store și componentele comune de care depind alte programe sunt, de asemenea, păstrate.
Pentru majoritatea utilizatorilor interesați de un Windows mai simplu, aceasta este varianta mai puțin riscantă. Efectul urmărit este același ca atunci când elimini manual aplicațiile care consumă inutil resurse în Windows 11, doar că modificările sunt făcute direct în imaginea de instalare înainte ca sistemul să ajungă pe PC.
Tiny11 Core este cu totul altceva. Modul elimină componente din WinSxS, scoate mediul Windows Recovery Environment și dezactivează Windows Update și Microsoft Defender. Unele dintre aceste modificări sunt ireversibile, iar dezvoltatorul avertizează explicit că Tiny11 Core ar trebui folosit doar în mașini virtuale de test.
Fără Windows Update și Defender, un sistem folosit zilnic ar putea ajunge rapid într-o situație problematică din punct de vedere al securității. Eliminarea agresivă a componentelor poate împiedica și instalarea ulterioară a unor funcții, pachete lingvistice sau actualizări. Un PC mai „slab” ca dimensiune nu înseamnă automat un PC mai bun.
Modul Custom te lasă să alegi exact ce dispare
A treia opțiune, Custom, oferă cel mai mare control. Poți selecta individual aplicații, funcții opționale, servicii, drivere, pachete CBS, capabilități lingvistice și chiar componente din WinSxS. Unele elemente pot fi doar dezactivate, în loc să fie eliminate definitiv.
Flexibilitatea vine însă cu riscuri. Dezvoltatorul Tiny11 avertizează că eliminarea componentelor protejate poate împiedica Windows să pornească sau poate deteriora anumite funcții. Din acest motiv, aplicația afișează avertismente suplimentare atunci când alegi operațiuni considerate periculoase și recomandă testarea imaginilor personalizate într-o mașină virtuală înainte de instalarea pe un calculator important.
Dacă obiectivul este doar să recuperezi spațiu pe un sistem deja instalat, o astfel de soluție radicală nici nu este obligatorie. Windows are deja instrumente integrate pentru curățarea PC-ului, iar funcții precum Storage Sense și gestionarea aplicațiilor pot rezolva multe dintre probleme fără modificarea imaginii sistemului de operare.
Tiny11 nu garantează că ocolește cerințele Microsoft
Tiny11 este cunoscut și pentru posibilitatea de a reduce unele dintre restricțiile asociate instalării Windows 11, însă dezvoltatorul avertizează să nu te bazezi pe noua aplicație pentru a ocoli permanent cerințele Microsoft.
Setările pentru cont local și verificările hardware sunt descrise drept soluții „best effort”. Cu alte cuvinte, pot funcționa pe anumite versiuni Windows, dar Microsoft le poate modifica sau bloca în versiunile noi. Tiny11 Builder nu garantează nici eliminarea obligației de autentificare cu un cont Microsoft, nici instalarea pe orice PC care nu îndeplinește cerințele oficiale.
La fel de important, instrumentul nu elimină activarea Windows. „Nicio modificare nu ocolește licențierea sau activarea Windows”, precizează documentația proiectului. Ai nevoie în continuare de o licență pentru sistemul de operare.
Tiny11 rămâne astfel mai degrabă un instrument pentru pasionații care vor control suplimentar asupra sistemului decât o soluție universală pentru orice PC. Dacă urmărești doar să câștigi spațiu, există metode mai sigure, inclusiv ajustarea unor funcții Windows care pot ocupa zeci de GB pe SSD fără să fie nevoie să construiești o versiune modificată a întregului sistem de operare.