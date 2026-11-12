De ce a devenit CON un nume interzis în MS-DOS

Povestea începe înainte ca Windows să devină sistemul de operare cunoscut astăzi. Microsoft a fost fondată în 1975, iar unul dintre primele sale produse importante a fost o versiune a limbajului de programare BASIC, creată pentru Altair 8800, un microcomputer construit de compania MITS.

În 1980, IBM a contactat Microsoft pentru a furniza un sistem de operare destinat viitorului său calculator personal. Compania a obținut licența pentru QDOS, cunoscut ulterior drept 86-DOS, de la Seattle Computer Products. Microsoft a adaptat software-ul pentru calculatorul IBM, iar sistemul a fost lansat în 1981 sub numele PC-DOS. Ulterior, compania a folosit denumirea MS-DOS pentru versiunile comercializate către alți producători.

Tot în această perioadă a apărut și regula care interzice folosirea numelui „CON”. În MS-DOS, acesta era prescurtarea de la „Console” și desemna consola calculatorului, adică tastatura și ecranul.

Sistemul trata anumite dispozitive hardware ca pe niște fișiere speciale. Astfel, atunci când un program încerca să citească sau să scrie date folosind numele CON, comenzile erau direcționate către consolă. În practică, datele puteau fi afișate pe ecran sau puteau proveni de la tastatură.

Dacă sistemul ar fi permis crearea unui fișier obișnuit cu aceeași denumire, programele nu ar mai fi putut distinge în mod sigur între fișier și dispozitiv. De aceea, CON a fost rezervat, iar regula a devenit parte a modului în care DOS gestiona numele.

De ce era mai importantă această restricție în anii 1980

Calculatoarele din perioada MS-DOS aveau o structură mult mai simplă decât sistemele moderne. Interacțiunea se realiza în principal prin comenzi introduse într-un terminal, fără interfața grafică familiară de astăzi. În plus, numele fișierelor erau limitate la formatul 8.3: maximum opt caractere pentru nume și trei pentru extensie.

În primele versiuni DOS nu existau nici directoare și subdirectoare. Fișierele și dispozitivele erau gestionate într-o singură locație, ceea ce făcea ca denumirile scurte să aibă o importanță mai mare. Un nume precum CON putea apărea ușor într-un program sau într-o comandă, iar rezervarea lui prevenea conflictele cu dispozitivul consolei.