Windows 11 poate consuma inutil RAM din cauza acestor 5 aplicații

MSN Weather poate ajunge la peste 1 GB de RAM

Aplicația meteo inclusă în Windows 11 este probabil unul dintre cele mai surprinzătoare exemple. Pentru o funcție atât de simplă, te-ai aștepta ca aplicația să aibă un consum modest de memorie. În realitate, au fost raportate situații în care MSN Weather ajunge să folosească peste 1 GB de RAM la doar câteva secunde după ce este deschisă.

Poate părea o problemă minoră dacă o deschizi doar câteva secunde dimineața, verifici temperatura și o închizi. Lucrurile se schimbă dacă o lași deschisă pentru a urmări prognoza pe parcursul zilei. Memoria rămâne ocupată, deși aplicația face o treabă care poate fi rezolvată foarte simplu și din browser.

Unul dintre motive este tehnologia WebView2 folosită de MSN Weather. Practic, aplicația se bazează pe componente care permit afișarea conținutului web în interiorul ei, ceea ce înseamnă că în spatele unei aplicații aparent simple funcționează, într-o anumită măsură, un mini-browser.

O situație asemănătoare apare în cazul Widgets Board, panoul pe care îl poți deschide din bara de activități sau cu combinația Windows + W. Acesta afișează știri, rezultate sportive, informații despre bursă, vreme și alte tipuri de conținut, iar în funcție de ceea ce încarcă poate ocupa câteva sute de MB de RAM.

Dacă folosești Widgets Board în fiecare zi, consumul poate fi un compromis acceptabil. Dacă însă îl deschizi rar sau ajungi acolo din greșeală, îl poți dezactiva și recupera resurse care pot fi folosite de alte programe.

Outlook, Edge și OneDrive pot continua să lucreze în fundal

Outlook este un alt exemplu interesant, mai ales dacă ai impresia că o aplicație de email ar trebui să fie relativ ușoară. Și noul Outlook se bazează pe WebView2, astfel că din punctul de vedere al consumului de memorie seamănă mai mult cu o pagină web complexă decât cu aplicațiile de email de acum câteva decenii.

Mai mult, închiderea ferestrei nu înseamnă neapărat că Outlook a încetat să funcționeze. Aplicația poate rămâne activă pentru sincronizare și notificări, continuând să ocupe sute de MB de RAM în fundal.