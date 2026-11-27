La doar o săptămână după lansarea Grand Theft Auto VI, Rockstar Games se confruntă cu o situație delicată. GitHub, platforma pentru dezvoltatori de software deținută de Microsoft, a stârnit controverse după ce a promovat pe rețelele sociale un proiect neoficial de emulare a consolei PlayStation 5, devenit extrem de popular odată cu apariția jocului.

Potrivit publicației internaționale IGN, GitHub a sărbătorit faptul că proiectul AnyPS5 a depășit 58.000 de aprecieri pe platformă, într-un mesaj publicat pe X și șters ulterior. Postarea este cu atât mai controversată cu cât Microsoft beneficiază direct de succesul comercial al GTA 6 prin intermediul consolelor Xbox.

Incidentul vine într-un moment în care Take-Two Interactive, compania-mamă a Rockstar Games, încearcă să împiedice apariția unor versiuni neautorizate ale jocului pentru PC.

GitHub a sărbătorit succesul unui emulator PS5, apoi a șters postarea

Mesajul publicat de GitHub prezenta lansarea GTA 6 drept unul dintre cele mai importante momente ale anului pentru comunitățile de gaming și dezvoltatorii open-source. Compania a folosit inclusiv expresia „Happy GTA VImas!”, o combinație între numele jocului și urarea tradițională de Crăciun.

Postarea era însoțită de un videoclip care evidenția activitatea dezvoltatorilor AnyPS5 și entuziasmul acestora înaintea lansării producției Rockstar Games.

Deși emularea consolelor nu este în sine echivalentă cu pirateria, distribuirea neautorizată a unui joc protejat prin drepturi de autor reprezintă o problemă distinctă. Asocierea mesajului GitHub cu GTA 6 a făcut ca postarea să fie interpretată drept o posibilă încurajare a dezvoltării unor alternative neoficiale.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât GTA 6 nu este disponibil oficial pe PC, nici măcar prin intermediul serviciului Xbox Cloud Gaming.

GitHub a eliminat mesajul, însă, la momentul publicării materialului IGN, compania nu oferise explicații privind circumstanțele în care acesta fusese aprobat.

Take-Two încearcă să împiedice apariția unei versiuni neoficiale GTA 6 pentru PC

În ultimele zile, mai multe comunități de dezvoltatori independenți au început să lucreze la proiecte care urmăresc să permită rularea GTA 6 pe calculatoare înaintea lansării oficiale.

Potrivit IGN, aceste inițiative s-au intensificat după ce o versiune incompletă a jocului pentru Xbox ar fi ajuns pe internet. Take-Two a început deja demersurile pentru eliminarea unor proiecte găzduite pe GitHub.

Un element care complică situația este utilizarea inteligenței artificiale pentru accelerarea proceselor de inginerie inversă și adaptare a programelor informatice. Astfel, dezvoltatorii independenți pot realiza într-un interval mai scurt operațiuni care, în trecut, necesitau mult mai mult timp și resurse.

Interesul pentru rularea GTA 6 pe PC înaintea lansării oficiale este alimentat inclusiv de limitările tehnice ale versiunilor pentru console. Jocul are o țintă de 30 de cadre pe secundă, în timp ce o eventuală ediție pentru calculatoare ar putea permite atingerea unor performanțe superioare, în funcție de configurația hardware.

Cu toate acestea, așa cum am remarcat și în cadrul materialului hands-on GTA VI realizat pe PlayStation 5 Pro, jocul oferă o experiență vizuală impresionantă chiar și la 30 FPS.

Inteligența artificială schimbă regulile jocului în lupta împotriva pirateriei

Strauss Zelnick, directorul general al Take-Two Interactive, a declarat anterior că amenințările asociate ingineriei inverse asistate de inteligența artificială sunt tratate cu seriozitate.

Executivul consideră că protejarea proprietății intelectuale reprezintă atât o responsabilitate comercială, cât și una creativă. În opinia sa, majoritatea jucătorilor vor prefera experiența oficială, concepută și optimizată de Rockstar Games, în detrimentul unei versiuni neautorizate.

Zelnick a precizat că Take-Two lucrează la consolidarea mecanismelor tehnice de protecție și la intensificarea demersurilor juridice. Acesta a atras atenția și asupra responsabilității companiilor care dezvoltă modele de inteligență artificială, considerând că acestea ar trebui să respecte proprietatea intelectuală a altor organizații.

Obbe Vermeij, fost director tehnic al Rockstar North, consideră că apariția unor proiecte neoficiale dezvoltate cu ajutorul AI ar putea determina studioul să accelereze lansarea ediției pentru PC.

Rockstar Games nu a comunicat încă o dată oficială pentru această versiune. Presiunea comunităților independente ar putea însă complica strategia comercială a companiei, într-un moment în care GTA 6 reprezintă unul dintre cele mai importante produse de divertisment din lume.