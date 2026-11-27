Banii reprezintă una dintre principalele preocupări ale jucătorilor din Grand Theft Auto VI, mai ales în primele ore ale aventurii. De la achiziționarea armelor și personalizarea mașinilor până la explorarea statului fictiv Leonida, numeroase activități presupun cheltuieli. Din fericire, există și modalități de a strânge o sumă considerabilă fără să participi la schimburi de focuri sau să petreci ore întregi îndeplinind misiuni.

În special la începutul celui de-al doilea capitol al poveștii, Jason și Lucia se confruntă cu dificultăți financiare. Combinând două metode de a obține bani, ai putea strânge între 15.000 și 20.000 de dolari virtuali, potrivit unui ghid publicat de Mashable pe 26 noiembrie 2026.

Cele două metode sunt descrise în ghidul realizat de jurnalistul Alex Perry pentru Mashable și au fost testate în joc. Nu necesită utilizarea unor coduri sau exploatarea unor erori de programare. Atenție însă, următoarele informații conțin spoilere minore despre începutul capitolului al doilea.

Unde găsești depozitul abandonat care îți poate aduce până la 14.000 de dolari

Prima metodă presupune vizitarea unui depozit abandonat aflat în apropierea localității Hamlet. Poți ajunge în această zonă încă din primul capitol, însă este recomandat să aștepți până la începutul celui de-al doilea, deoarece Jason pierde banii acumulați în urma evenimentelor care încheie primul capitol.

Pentru a identifica depozitul, caută o clădire industrială care are în exterior o inscripție cu numele Apollo. În apropierea acesteia se găsesc mai multe vehicule și utilaje de construcții. În interior vei descoperi cadavre și numeroase bunuri de contrabandă, fără să fii nevoit să te confrunți cu inamici.

Colectează obiectele valoroase, depozitează-le în portbagajul mașinii și transportă-le la un comerciant de bunuri furate, identificat în joc prin denumirea Fence. În funcție de obiectele recuperate, poți obține între 10.000 și 14.000 de dolari virtuali.

Înainte de a merge la depozit, finalizează câteva dintre misiunile de la începutul capitolului al doilea pentru a debloca accesul la un asemenea comerciant. Transportul obiectelor este mai ușor atunci când îi ai la dispoziție atât pe Jason, cât și pe Lucia.

În comunitatea jucătorilor au fost descoperite inclusiv trucuri care îți pot aduce 10.000 de dolari în GTA 6 la fiecare zece minute, bazate pe reapariția obiectelor după reîncărcarea jocului.

Cum recuperezi cei 5.000 de dolari ascunși în vechea casă a lui Jason

A doua metodă este disponibilă exclusiv după începerea capitolului al doilea. Jason are o rezervă de urgență de 5.000 de dolari, ascunsă în dormitorul fostei sale locuințe.

Problema este că, în urma evenimentelor din poveste, casa a fost grav avariată, iar cartierul este supravegheat de poliție. Zona este marcată pe hartă drept una periculoasă, în care autoritățile îi caută pe cei doi protagoniști.

Condu până în apropierea cartierului sau folosește unul dintre mijloacele de transport rapid disponibile în GTA 6. Continuă deplasarea pe jos, evită patrulele și încearcă să ajungi în partea din spate a locuinței.

Folosește poziția ghemuită pentru a te deplasa discret și intră în fostul dormitor al lui Jason. Acolo vei găsi ascunzătoarea cu cei 5.000 de dolari. Înainte de a pleca, recuperează și fotografiile vechi din locuință, dacă vrei să îmbunătățești nivelul relației dintre Jason și Lucia.

Poți strânge până la 19.000 de dolari în aproximativ 30 de minute

Combinarea celor două metode îți poate aduce până la 19.000 de dolari virtuali în aproximativ o jumătate de oră, potrivit testelor realizate de jurnalistul american. Suma este suficient de importantă pentru a face progresul din capitolul al doilea considerabil mai ușor.

Spre deosebire de utilizarea codurilor sau a unor erori de programare, aceste metode presupun descoperirea unor resurse pe care dezvoltatorii le-au ascuns în lumea jocului.

Așa cum am remarcat și în cadrul materialului hands-on GTA VI realizat pe PlayStation 5 Pro, Rockstar Games a construit un univers care recompensează curiozitatea și explorarea.

Prin urmare, înainte să te grăbești să finalizezi misiunile principale, explorează clădirile abandonate și verifică locațiile pe care le-ai vizitat anterior. Uneori, cele mai profitabile activități din GTA 6 sunt tocmai cele pe care jocul nu ți le indică explicit.