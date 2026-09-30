Windows poate ascunde zeci de GB pe SSD. Funcții care pot elibera mult spațiu
Atunci când spațiul de stocare începe să se umple pe un laptop cu Windows, primele lucruri verificate sunt de obicei aplicațiile instalate și fișierele personale. Totuși, o parte importantă din spațiul ocupat poate proveni chiar de la funcțiile integrate în sistemul de operare.
Patru dintre acestea pot ajunge să consume împreună zeci de gigabytes. Hibernarea, fișierul de paginare, System Restore și Delivery Optimization au roluri diferite, iar unele nu ar trebui dezactivate complet. În schimb, în funcție de modul în care este folosit PC-ul, anumite setări pot fi ajustate pentru a recupera spațiu.
Hibernarea poate ocupa până la zeci de GB
Hibernarea este utilă atunci când este nevoie ca Windows să păstreze starea actuală a sistemului după oprirea laptopului. Pentru a face acest lucru, conținutul din memoria RAM este salvat într-un fișier numit hiberfil.sys.
Dimensiunea acestuia poate ajunge la aproximativ 40-75% din memoria RAM instalată. Pe un sistem cu 24 GB de RAM, de exemplu, fișierul poate ocupa în jur de 10 GB. Pentru un SSD de 512 GB, acesta este un spațiu semnificativ, mai ales dacă hibernarea nu este folosită aproape niciodată.
Cei care preferă Sleep pentru pauzele scurte și închid complet laptopul la finalul zilei pot renunța la funcție. Hibernarea poate fi dezactivată din Command Prompt, deschis cu drepturi de administrator, folosind comanda powercfg /hibernate off. Dezactivarea elimină fișierul hiberfil.sys și eliberează spațiul ocupat de acesta.
Fișierul de paginare poate ajunge la 20 sau chiar 30 GB
Paging file este o componentă importantă a Windows și nu ar trebui dezactivată fără un motiv foarte bun. Funcția permite sistemului să folosească spațiul de stocare drept memorie virtuală atunci când memoria RAM fizică nu mai este suficientă.
Windows stabilește automat dimensiunea acestui fișier în funcție de necesități. Un PC folosit pentru multitasking intens, cu multe taburi deschise, mașini virtuale sau aplicații precum AutoCAD, poate ajunge să aloce un spațiu considerabil pentru memoria virtuală.
Problema este că fișierul poate rămâne mare și după ce necesarul de memorie scade. În anumite situații, acesta poate ocupa 20 GB sau chiar mai mult.
În loc să fie dezactivat, paging file poate fi limitat manual. În meniul Windows Search poate fi căutat „adjust the appearance and performance of Windows”, după care trebuie deschisă secțiunea Advanced din Performance Options. La Virtual memory, butonul Change permite stabilirea unei dimensiuni minime și maxime pentru fișier.
Astfel, Windows păstrează memoria virtuală disponibilă, dar nu îi permite să ocupe mai mult spațiu decât limita stabilită.
System Restore poate fi înlocuit în anumite situații
System Restore permite revenirea Windows la o stare anterioară, fiind util atunci când o actualizare sau o modificare a sistemului provoacă probleme. Punctele de restaurare ocupă însă spațiu pe unitatea de stocare.
Pe Windows 11 26H2 și versiunile ulterioare există și funcția Point-in-time restore, care creează automat un punct de restaurare la fiecare 24 de ore. Aceasta oferă o metodă mai recentă de revenire la o stare anterioară a sistemului.
System Restore poate utiliza implicit aproximativ 2% din spațiul disponibil. În funcție de capacitatea SSD-ului, asta poate însemna mai mulți gigabytes. Pe un sistem cu suficient spațiu, diferența poate fi neglijabilă, însă pe un laptop aproape plin fiecare gigabyte contează.
Pentru dezactivarea System Restore, în Windows Search poate fi căutat „create a restore point”. În fereastra System Properties, butonul Configure permite selectarea opțiunii Disable system protection.
Totuși, dezactivarea protecției sistemului trebuie făcută ținând cont de metodele alternative de recuperare disponibile pe PC. Dacă este preferată funcția clasică System Restore, poate fi dezactivată în schimb opțiunea Point-in-time restore.
Delivery Optimization poate păstra aproape 20 GB de date
Delivery Optimization este o funcție Windows concepută pentru distribuirea mai eficientă a actualizărilor. Sistemul poate păstra anumite fișiere de update și le poate transmite altor PC-uri din rețeaua locală sau chiar prin internet.
În schimbul acestui mecanism, PC-ul poate descărca la rândul său fișiere de actualizare care există deja pe alte sisteme. Pentru cei care au puțin spațiu disponibil, cache-ul creat de Delivery Optimization poate deveni însă problematic.
În cazul analizat de MakeUseOf, fișierele asociate funcției ocupau aproape 20 GB. Spațiul poate fi eliberat prin Disk Cleanup, fără să fie nevoie să fie modificată imediat configurația Windows.
Cei care nu doresc ca PC-ul să descarce sau să distribuie fișiere de actualizare de la alte dispozitive pot merge la Settings – Windows Update – Delivery Optimization și pot dezactiva Allow downloads from other devices.
Cele patru funcții nu sunt simple fișiere inutile care pot fi șterse fără consecințe. Hibernarea poate fi eliminată dacă nu este folosită, fișierul de paginare poate fi limitat, System Restore poate fi ajustat în funcție de opțiunile de recuperare disponibile, iar Delivery Optimization poate fi curățată sau dezactivată. Pentru un laptop cu spațiu limitat, verificarea acestor componente poate recupera rapid o cantitate surprinzător de mare de stocare.