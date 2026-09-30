Windows poate ascunde zeci de GB pe SSD. Funcții care pot elibera mult spațiu

Hibernarea poate ocupa până la zeci de GB

Hibernarea este utilă atunci când este nevoie ca Windows să păstreze starea actuală a sistemului după oprirea laptopului. Pentru a face acest lucru, conținutul din memoria RAM este salvat într-un fișier numit hiberfil.sys.

Dimensiunea acestuia poate ajunge la aproximativ 40-75% din memoria RAM instalată. Pe un sistem cu 24 GB de RAM, de exemplu, fișierul poate ocupa în jur de 10 GB. Pentru un SSD de 512 GB, acesta este un spațiu semnificativ, mai ales dacă hibernarea nu este folosită aproape niciodată.

Cei care preferă Sleep pentru pauzele scurte și închid complet laptopul la finalul zilei pot renunța la funcție. Hibernarea poate fi dezactivată din Command Prompt, deschis cu drepturi de administrator, folosind comanda powercfg /hibernate off. Dezactivarea elimină fișierul hiberfil.sys și eliberează spațiul ocupat de acesta.

Fișierul de paginare poate ajunge la 20 sau chiar 30 GB

Paging file este o componentă importantă a Windows și nu ar trebui dezactivată fără un motiv foarte bun. Funcția permite sistemului să folosească spațiul de stocare drept memorie virtuală atunci când memoria RAM fizică nu mai este suficientă.

Windows stabilește automat dimensiunea acestui fișier în funcție de necesități. Un PC folosit pentru multitasking intens, cu multe taburi deschise, mașini virtuale sau aplicații precum AutoCAD, poate ajunge să aloce un spațiu considerabil pentru memoria virtuală.

Problema este că fișierul poate rămâne mare și după ce necesarul de memorie scade. În anumite situații, acesta poate ocupa 20 GB sau chiar mai mult.

În loc să fie dezactivat, paging file poate fi limitat manual. În meniul Windows Search poate fi căutat „adjust the appearance and performance of Windows”, după care trebuie deschisă secțiunea Advanced din Performance Options. La Virtual memory, butonul Change permite stabilirea unei dimensiuni minime și maxime pentru fișier.