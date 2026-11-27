Potrivit studiului semnat de Christian Năsulea și Diana Năsulea, proiectul de concluzii prezentat de președintele Consiliului European, António Costa, pe 21 noiembrie, propune creșterea cotei la 2,25 euro pe kilogram. Calculele autorilor folosesc această valoare.

Baza contribuției ar fi diferența dintre media cantităților de echipamente puse pe piață în ultimii trei ani și cantitatea colectată ca deșeu. Autorii subliniază că formula ia în calcul întreaga diferență, nu doar cantitatea lipsă până la atingerea țintei de colectare de 65%.

Pentru România, analiza estimează o contribuție de aproximativ 2,2 miliarde de lei în 2028. Pe întreaga perioadă 2028–2034, costul ar ajunge la circa 3,2 miliarde de euro în scenariul central al studiului.

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Ce scumpiri estimează autorii pentru mașini de spălat și frigidere

Contribuția ar fi datorată de statele membre. Propunerea europeană nu impune automat o taxă distinctă pe bonul cumpărătorului, iar eventuala transferare a costurilor depinde de deciziile luate la nivel național.

IES-Europe consideră însă probabil ca povara să ajungă la producători și consumatori. În acest scenariu, timbrul verde pentru o mașină de spălat de 65 de kilograme ar crește cu aproximativ 343 de lei, cu TVA inclus.

Pentru o combină frigorifică de 70 de kilograme, suma estimată ar urca de la aproximativ 103 lei la 473 de lei. Aceste valori reprezintă calculele studiului pentru componenta respectivă de cost.