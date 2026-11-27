Electrocasnicele s-ar putea scumpi din cauza unei contribuții europene. Ce ar însemna plata a 2,25 euro pe kilogram
România ar putea plăti aproximativ 435 de milioane de euro în 2028 pentru o nouă contribuție la bugetul Uniunii Europene, calculată în funcție de echipamentele electrice și electronice necolectate ca deșeuri. Un studiu publicat de Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe) estimează că transferarea costului către cumpărători ar putea scumpi electrocasnicele. Pentru o mașină de spălat de 65 de kilograme, timbrul verde ar putea ajunge de la aproximativ 96 la 439 de lei, cu TVA.
Cum ar funcționa contribuția pentru deșeurile electrice
Comisia Europeană a propus o nouă resursă proprie pentru bugetul UE aferent perioadei 2028–2034, bazată pe deșeurile de echipamente electrice și electronice necolectate. Varianta inițială prevedea o cotă de doi euro pe kilogram, ajustată anual cu inflația.
Potrivit studiului semnat de Christian Năsulea și Diana Năsulea, proiectul de concluzii prezentat de președintele Consiliului European, António Costa, pe 21 noiembrie, propune creșterea cotei la 2,25 euro pe kilogram. Calculele autorilor folosesc această valoare.
Baza contribuției ar fi diferența dintre media cantităților de echipamente puse pe piață în ultimii trei ani și cantitatea colectată ca deșeu. Autorii subliniază că formula ia în calcul întreaga diferență, nu doar cantitatea lipsă până la atingerea țintei de colectare de 65%.
Pentru România, analiza estimează o contribuție de aproximativ 2,2 miliarde de lei în 2028. Pe întreaga perioadă 2028–2034, costul ar ajunge la circa 3,2 miliarde de euro în scenariul central al studiului.
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Ce scumpiri estimează autorii pentru mașini de spălat și frigidere
Contribuția ar fi datorată de statele membre. Propunerea europeană nu impune automat o taxă distinctă pe bonul cumpărătorului, iar eventuala transferare a costurilor depinde de deciziile luate la nivel național.
IES-Europe consideră însă probabil ca povara să ajungă la producători și consumatori. În acest scenariu, timbrul verde pentru o mașină de spălat de 65 de kilograme ar crește cu aproximativ 343 de lei, cu TVA inclus.
Pentru o combină frigorifică de 70 de kilograme, suma estimată ar urca de la aproximativ 103 lei la 473 de lei. Aceste valori reprezintă calculele studiului pentru componenta respectivă de cost.
Aplicarea unei cote în funcție de greutate ar afecta proporțional mai mult aparatele grele și ieftine, arată autorii. La o mașină de spălat cu prețul de 1.300 de lei, diferența estimată de 343 de lei ar depăși un sfert din preț.
De ce sunt incluse în calcul și aparate care încă funcționează
Una dintre criticile studiului privește diferența dintre echipamentele vândute și deșeurile generate efectiv. Un frigider, o mașină de spălat sau un panou fotovoltaic poate rămâne în utilizare mult timp după cumpărare.
Aplicată datelor pentru 2025, formula ar fi produs pentru România o contribuție de aproximativ 303 milioane de euro. Autorii estimează că circa 82% din această sumă ar corespunde unor echipamente care nu deveniseră încă deșeuri.
„Dacă aparatele sunt reparate și refolosite mai mult, ele devin deșeuri mai târziu, iar colectarea scade față de vânzările din anii anteriori”, explică autorii analizei.
Aceștia susțin că raportarea colectării la vânzările recente poate dezavantaja piețele în creștere. În România, extinderea instalării panourilor fotovoltaice contribuie la cantitățile de echipamente puse pe piață, în timp ce colectarea lor ca deșeuri va avea loc ulterior.
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Introducerea contribuției necesită acordul statelor membre
Decizia privind noile resurse proprii ale Uniunii Europene necesită unanimitate în Consiliul UE și aprobarea statelor membre potrivit cerințelor lor constituționale. Negocierile asupra bugetului european includ atât nivelul contribuțiilor, cât și mecanismele prin care vor fi calculate.
Autorii studiului recomandă României să se opună contribuției în forma analizată. Ca alternativă, propun calcularea acesteia pornind de la cantitatea de deșeuri efectiv generate și rămase necolectate, în locul diferenței față de vânzările din ultimii trei ani.
Studiul complet poate fi citit AICI.