Windows 11 poate deveni mai rapid dacă dezactivezi funcțiile inutile. Ce setări reduc reclamele și consumul de resurse
Windows 11 vine cu aplicații preinstalate, recomandări comerciale și funcții conectate la serviciile online ale Microsoft, chiar și pe calculatoarele configurate de la zero. O parte dintre acestea rulează în fundal sau adaugă elemente în meniul Start, iar pe sistemele cu memorie RAM limitată și stocare lentă pot contribui la un consum suplimentar de resurse.
Eliminarea aplicațiilor care nu sunt folosite și dezactivarea unor funcții de promovare pot face sistemul mai aerisit și pot reduce activitatea inutilă în fundal. Procesul trebuie însă făcut cu atenție, deoarece unele componente sunt necesare pentru funcționarea corectă a Windows 11, iar anumite aplicații pot reveni după actualizări.
De ce Windows 11 include aplicații și recomandări încă de la instalare
Instalarea sistemului de operare nu înseamnă că toate aplicațiile preinstalate sunt active imediat. Windows păstrează anumite pachete la nivelul sistemului, în directorul protejat C:\Program Files\WindowsApps, iar înregistrarea lor pentru un anumit cont se poate face atunci când este creat un profil nou sau când utilizatorul se conectează pentru prima dată.
Procesul este gestionat, printre altele, de serviciul AppX Deployment. Acesta înregistrează aplicațiile pentru profilul respectiv și creează directoare cu datele lor în %LocalAppData%\Packages. Separat, Microsoft și producătorii de calculatoare pot adăuga comenzi rapide, versiuni de probă ale unor programe și ecrane de întâmpinare în meniul Start.
O altă sursă de conținut suplimentar este funcția Microsoft Consumer Experience, care poate descărca din serviciile online ale companiei comenzi rapide către jocuri, aplicații sociale și alte programe. Acestea pot apărea în meniul Start fără să fi fost instalate în mod activ de persoana care folosește calculatorul.
Căutarea din Windows este, de asemenea, conectată implicit la servicii online. Atunci când este introdus un termen în meniul Start sau în caseta de căutare din bara de activități, sistemul poate afișa atât rezultate locale, cât și sugestii web, știri sau conținut promovat. Recomandările pot apărea și în secțiunea dedicată elementelor sugerate din meniul Start, pe ecranul de blocare sau în aplicația Setări, inclusiv sub forma unor invitații de a folosi Microsoft 365 și OneDrive.
Cum elimini aplicațiile inutile și oprești recomandările
Primul pas este verificarea aplicațiilor instalate. Din Setări, secțiunea Aplicații, apoi Aplicații instalate, lista poate fi sortată după dimensiune sau data instalării. Programe precum Microsoft News, Clipchamp, Solitaire ori versiunile de probă adăugate de producător pot fi eliminate dacă nu sunt necesare.
Dezinstalarea obișnuită nu șterge însă întotdeauna pachetul pregătit la nivelul sistemului. Pentru administrarea acestor pachete există comenzi PowerShell, care trebuie folosite cu drepturi de administrator. Comanda Get-AppxProvisionedPackage -Online afișează pachetele pregătite pentru înregistrarea în profilurile utilizatorilor, iar Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName poate elimina un pachet identificat corect.
Această operațiune este diferită de Remove-AppxPackage, care elimină aplicația din profilul utilizatorului curent. Înainte de a folosi comenzile, este important să fie verificat numele exact al pachetului și rolul său. Eliminarea unor componente fără să fie înțelese dependențele poate provoca probleme, iar actualizările Windows pot modifica ulterior comportamentul aplicațiilor preinstalate.
Pentru reducerea conținutului promovat, trebuie deschise Setări, apoi Personalizare și Start. Aici pot fi dezactivate recomandările de sfaturi, comenzi rapide și aplicații noi, precum și afișarea elementelor adăugate sau deschise recent. În secțiunea Confidențialitate și securitate, opțiunile referitoare la recomandări, oferte, conținut sugerat și publicitate personalizată pot fi dezactivate în funcție de versiunea sistemului.
Cum limitezi căutările online și programele pornite odată cu Windows
Căutarea din meniul Start poate fi configurată pentru a reduce integrarea cu Bing. Una dintre metodele prezentate de How-To Geek presupune modificarea Registrului Windows. Prin apăsarea combinației Windows + R și introducerea comenzii regedit se deschide editorul Registrului. Înainte de orice modificare, este recomandată o copie de siguranță, deoarece valorile incorecte pot afecta funcționarea sistemului.
Calea indicată pentru această setare este HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer. Dacă anumite chei nu există, acestea trebuie create cu atenție, apoi poate fi adăugată valoarea DWORD pe 32 de biți DisableSearchBoxSuggestions, setată la 1. Modificarea urmărește să oprească sugestiile web din căutarea Windows. Rezultatul poate depinde de versiunea sistemului și de politicile aplicate dispozitivului.
Un alt pas este verificarea aplicațiilor care pornesc automat. În Managerul de activități, accesibil prin combinația Ctrl + Shift + Esc, fila Aplicații de pornire arată programele lansate odată cu Windows și impactul estimat asupra pornirii sistemului. Aplicațiile care verifică actualizări, clienții de chat care nu sunt necesari permanent și funcțiile de preîncărcare ale browserelor pot fi dezactivate dacă nu sunt folosite.
Nu trebuie oprite la întâmplare programele asociate componentelor hardware. Utilitarele audio Realtek, panourile grafice NVIDIA, AMD sau Intel, driverele touchpadului și soluțiile de securitate pot avea un rol important în funcționarea calculatorului. O pornire mai rapidă nu justifică dezactivarea componentelor necesare.
Ce componente trebuie păstrate pentru a evita problemele
Reducerea aplicațiilor preinstalate poate ajuta în special calculatoarele mai vechi, dar eliminarea unor pachete de sistem poate provoca erori sau poate afecta alte funcții. How-To Geek recomandă păstrarea componentelor Edge WebView2 Runtime, Microsoft Defender, Windows Security, Microsoft Store și App Installer. Acestea pot fi folosite de alte aplicații sau de funcțiile integrate în Windows.
Dezactivarea funcțiilor nefolosite nu este neapărat o operațiune care se face o singură dată. Unele actualizări pot reinstala aplicații sau pot readuce anumite setări la valorile implicite, astfel încât verificarea periodică a meniului Start, a aplicațiilor instalate și a programelor de pornire poate fi necesară.
Înainte de a elimina pachete prin PowerShell sau de a modifica Registrul, este indicat să fie creat un punct de restaurare și să fie păstrate componentele al căror rol nu este clar. Cele mai sigure schimbări sunt cele reversibile: dezinstalarea programelor nefolosite, oprirea recomandărilor și dezactivarea aplicațiilor care nu trebuie să pornească automat. Aceste ajustări pot face Windows 11 mai puțin aglomerat, fără intervenții riscante asupra componentelor de bază.