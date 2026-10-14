Windows 11 poate deveni mai rapid dacă dezactivezi funcțiile inutile. Ce setări reduc reclamele și consumul de resurse

De ce Windows 11 include aplicații și recomandări încă de la instalare

Instalarea sistemului de operare nu înseamnă că toate aplicațiile preinstalate sunt active imediat. Windows păstrează anumite pachete la nivelul sistemului, în directorul protejat C:\Program Files\WindowsApps, iar înregistrarea lor pentru un anumit cont se poate face atunci când este creat un profil nou sau când utilizatorul se conectează pentru prima dată.

Procesul este gestionat, printre altele, de serviciul AppX Deployment. Acesta înregistrează aplicațiile pentru profilul respectiv și creează directoare cu datele lor în %LocalAppData%\Packages. Separat, Microsoft și producătorii de calculatoare pot adăuga comenzi rapide, versiuni de probă ale unor programe și ecrane de întâmpinare în meniul Start.

O altă sursă de conținut suplimentar este funcția Microsoft Consumer Experience, care poate descărca din serviciile online ale companiei comenzi rapide către jocuri, aplicații sociale și alte programe. Acestea pot apărea în meniul Start fără să fi fost instalate în mod activ de persoana care folosește calculatorul.

Căutarea din Windows este, de asemenea, conectată implicit la servicii online. Atunci când este introdus un termen în meniul Start sau în caseta de căutare din bara de activități, sistemul poate afișa atât rezultate locale, cât și sugestii web, știri sau conținut promovat. Recomandările pot apărea și în secțiunea dedicată elementelor sugerate din meniul Start, pe ecranul de blocare sau în aplicația Setări, inclusiv sub forma unor invitații de a folosi Microsoft 365 și OneDrive.

Cum elimini aplicațiile inutile și oprești recomandările

Primul pas este verificarea aplicațiilor instalate. Din Setări, secțiunea Aplicații, apoi Aplicații instalate, lista poate fi sortată după dimensiune sau data instalării. Programe precum Microsoft News, Clipchamp, Solitaire ori versiunile de probă adăugate de producător pot fi eliminate dacă nu sunt necesare.

Dezinstalarea obișnuită nu șterge însă întotdeauna pachetul pregătit la nivelul sistemului. Pentru administrarea acestor pachete există comenzi PowerShell, care trebuie folosite cu drepturi de administrator. Comanda Get-AppxProvisionedPackage -Online afișează pachetele pregătite pentru înregistrarea în profilurile utilizatorilor, iar Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName poate elimina un pachet identificat corect.

Această operațiune este diferită de Remove-AppxPackage, care elimină aplicația din profilul utilizatorului curent. Înainte de a folosi comenzile, este important să fie verificat numele exact al pachetului și rolul său. Eliminarea unor componente fără să fie înțelese dependențele poate provoca probleme, iar actualizările Windows pot modifica ulterior comportamentul aplicațiilor preinstalate.