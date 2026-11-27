Fluturele este chiar în fața ta, dar aproape nimeni nu-l vede din prima. Îl găsești în 9 secunde?
Un fluture se ascunde într-o cameră plină de cărți, pisici și obiecte decorative, iar provocarea este să-l găsești în doar nouă secunde. Imaginea publicată de Jagran Josh are suficiente detalii cât să-ți abată privirea de la ceea ce cauți. Pregătește cronometrul și privește desenul de mai jos, fără să ajungi la soluție înainte de prima încercare.
Unde se ascunde fluturele din imagine
În centrul camerei se află o pisică portocalie, cu ochelari, așezată lângă un birou. În jurul ei sunt rafturi cu cărți, globuri pământești, ceasuri, recipiente, gheme și alte obiecte care ocupă aproape fiecare colț al desenului.
Pisicile apar și în alte locuri. Unele stau printre cărți, altele sunt reprezentate în tablourile de pe pereți sau în mici obiecte decorative, astfel că ai multe siluete de urmărit înainte să ajungi la fluture.
Sarcina este să identifici un singur fluture, integrat în decor. Nu trebuie să numeri pisicile și nici să cauți diferențe între două imagini, ci să recunoști forma insectei printre obiectele ilustrate.
Pornește cronometrul pentru nouă secunde și încearcă să găsești locul exact. Oprește-te când timpul a expirat și verifică dacă poți indica fluturele fără să mai cercetezi încă o dată întreaga cameră.
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Un indiciu pentru cei care vor să mai încerce
Dacă prima încercare s-a încheiat fără rezultat, lasă deoparte rafturile și tablourile. Mută privirea spre jumătatea inferioară a imaginii, unde sunt adunate mai multe obiecte mici, unele așezate foarte aproape unele de altele.
În această zonă, urmărește separat contururile. Caută cele două aripi ale fluturelui, în loc să privești obiectele doar ca pe un grup de căni, cărți și accesorii.
Poți relua căutarea fără cronometru, pornind dintr-o margine a desenului și continuând către cealaltă. Astfel, ai ocazia să verifici și porțiunile peste care ai trecut în grabă la prima privire.
Nu coborî încă la imaginea cu răspunsul dacă vrei să rezolvi singur provocarea. Indiciul următor restrânge căutarea și mai mult, spre obiectele aflate lângă lampa din partea de jos a camerei.
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Soluția provocării cu fluturele ascuns
Fluturele se află în partea de jos a imaginii, pe geanta galbenă, în dreapta lămpii de masă. Este un detaliu mic, aflat într-o porțiune aglomerată a desenului, lângă alte obiecte care pot atrage mai repede atenția.
Pentru a-l identifica, găsește mai întâi abajurul deschis la culoare din stânga-jos. Privește apoi geanta galbenă de lângă el și urmărește detaliul care formează aripile fluturelui.
Soluția provocării. Sursa foto — Jagran Josh
Compară locul ales de tine cu marcajul din imaginea de mai sus. Dacă ai indicat aceeași zonă în cele nouă secunde, ai rezolvat provocarea în timpul propus.
Poți trimite apoi imaginea inițială unui prieten, fără varianta cu răspunsul. Păstrați aceeași limită de timp și vedeți cine reușește să observe primul fluturele dintre obiectele din cameră.