Pisicile apar și în alte locuri. Unele stau printre cărți, altele sunt reprezentate în tablourile de pe pereți sau în mici obiecte decorative, astfel că ai multe siluete de urmărit înainte să ajungi la fluture.

Sarcina este să identifici un singur fluture, integrat în decor. Nu trebuie să numeri pisicile și nici să cauți diferențe între două imagini, ci să recunoști forma insectei printre obiectele ilustrate.

Pornește cronometrul pentru nouă secunde și încearcă să găsești locul exact. Oprește-te când timpul a expirat și verifică dacă poți indica fluturele fără să mai cercetezi încă o dată întreaga cameră.

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Un indiciu pentru cei care vor să mai încerce

Dacă prima încercare s-a încheiat fără rezultat, lasă deoparte rafturile și tablourile. Mută privirea spre jumătatea inferioară a imaginii, unde sunt adunate mai multe obiecte mici, unele așezate foarte aproape unele de altele.

În această zonă, urmărește separat contururile. Caută cele două aripi ale fluturelui, în loc să privești obiectele doar ca pe un grup de căni, cărți și accesorii.

Poți relua căutarea fără cronometru, pornind dintr-o margine a desenului și continuând către cealaltă. Astfel, ai ocazia să verifici și porțiunile peste care ai trecut în grabă la prima privire.