VIDEO Racheta Chinei, lovită în plin de fulger imediat după lansare. Mulțimea a amuțit, dar misiunea a continuat

Fulgerul a înconjurat racheta în timpul ascensiunii

Racheta Long March 3B se afla deja la câteva zeci de secunde de la desprinderea de sol când cerul a fost iluminat brusc. Descărcarea electrică a urmat o traiectorie în zigzag în jurul fuselajului și prin coloana de gaze fierbinți produsă de motoare, înainte să coboare spre suprafața Pământului.

Mulțimea a reacționat imediat. În înregistrare se aud exclamații de spaimă, urmate de aplauze și urale când devine clar că racheta continuă să urce. Nu au existat semne vizibile că motoarele, sistemul de ghidare sau structura vehiculului ar fi fost afectate.

China Aerospace Science and Technology Corporation a anunțat ulterior că lansarea a fost un succes complet. Comunicatul oficial nu a menționat însă lovitura de fulger, deși momentul a fost surprins clar în fotografii și înregistrări video realizate de spectatori.

La bord se afla satelitul Tianlian-2 (06), destinat unei orbite geostaționare. Acesta va funcționa ca releu de comunicații pentru stația spațială Tiangong, dar și pentru alte misiuni spațiale chineze cu echipaj uman.

De ce nu a explodat racheta după impact

Vehiculele spațiale moderne sunt proiectate pentru a rezista la descărcări electrice și la alte condiții extreme întâlnite în atmosferă. Învelișul exterior, realizat din materiale conductoare, poate ghida curentul electric în jurul structurii, fără ca energia să ajungă direct la echipamentele sensibile din interior.

Principiul este asemănător unei cuști Faraday. Curentul se deplasează predominant pe exteriorul unei structuri conductoare, protejând componentele aflate înăuntru. Același tip de protecție este folosit și în cazul avioanelor comerciale, care pot fi lovite de fulger fără să sufere daune majore.

Nu este clar dacă fulgerul a apărut în mod natural sau a fost declanșat chiar de trecerea rachetei printr-o zonă puternic electrizată. Un vehicul metalic, împreună cu jetul ionizat produs de motoare, poate crea o cale conductoare între regiunile cu sarcini electrice diferite din atmosferă.