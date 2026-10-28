Energia solară se apropie de un prag istoric și depășește energia nucleară la nivel mondial
Energia solară este pe cale să depășească energia nucleară în producția mondială de electricitate, pe fondul extinderii rapide a capacităților fotovoltaice și al reducerii costurilor. Potrivit unei analize citate de BBC, panourile solare ar urma să asigure 10% din electricitatea produsă la nivel global până la sfârșitul anului 2026.
Creșterea are loc într-un context în care statele caută alternative la combustibilii fosili și încearcă să își reducă dependența de petrol. În timp ce energia nucleară a avut o evoluție relativ stabilă în ultimele decenii, producția solară a crescut spectaculos, susținută în special de industria chineză.
Producția de energie solară a crescut de 2.700 de ori
În ultimii 26 de ani, producția de electricitate din surse nucleare a rămas, la nivel mondial, în mare parte constantă. În același interval, cantitatea de energie generată de panourile solare a crescut de aproximativ 2.700 de ori, potrivit datelor prezentate de BBC.
Dacă estimările pentru finalul lui 2026 se confirmă, energia fotovoltaică va trece înaintea fisiunii nucleare în clasamentul surselor de electricitate la nivel global. Evoluția arată cât de repede s-a extins tehnologia solară, de la o sursă cu o contribuție relativ redusă la producția de energie până la un actor important al sectorului energetic.
Jan Rosenow, profesor de politici energetice și climatice la Universitatea Oxford, a descris această schimbare într-o declarație pentru BBC: „Energia solară este acum motorul tranziției energetice”, scrie Futurism.
China a contribuit la scăderea costurilor panourilor solare
Unul dintre factorii care au accelerat dezvoltarea energiei solare este capacitatea de producție a Chinei. Oferta mare de echipamente fotovoltaice a contribuit la reducerea prețurilor, făcând tehnologia mai accesibilă pentru tot mai multe piețe.
Costurile mai mici contează pentru statele care vor să își diversifice sursele de electricitate și să reducă dependența de petrol. În plus, instalarea de noi capacități solare poate avansa mai rapid decât proiectele energetice complexe, care necesită investiții mari și perioade lungi de construcție.
Cererea pentru alternative la combustibilii fosili a devenit și mai importantă în contextul tensiunilor provocate de războiul dintre Statele Unite și Iran, care au afectat accesul la petrol. Pentru numeroase țări, extinderea producției din surse regenerabile este atât o opțiune energetică, cât și o modalitate de a limita expunerea la crizele de pe piața combustibililor.
Energia nucleară se confruntă cu proiecte tot mai scumpe
În Statele Unite, mai multe companii încearcă să relanseze sectorul nuclear, însă dezvoltarea comercială a tehnologiei de fisiune se lovește de dificultăți. Un obstacol important îl reprezintă costurile proiectelor de construcție, care au crescut considerabil în ultimele decenii.
Evoluția contrazice așteptările potrivit cărora infrastructura complexă ar trebui să devină mai ieftină pe măsură ce sunt construite mai multe proiecte și se acumulează experiență. În cazul centralelor nucleare, investițiile ridicate și durata dezvoltării pot îngreuna extinderea capacităților.
Energia nucleară rămâne o sursă importantă de electricitate, dar ritmul său de creștere este mult mai lent decât cel al energiei solare. Diferența dintre cele două tehnologii evidențiază avantajul pe care costurile în scădere și extinderea rapidă a producției îl oferă industriei fotovoltaice.
Extinderea energiei solare pune presiune pe infrastructura electrică
Creșterea producției solare nu rezolvă automat toate problemele sistemelor energetice. Rețelele electrice, infrastructura de transport și distribuție, precum și instituțiile responsabile trebuie să țină pasul cu noile capacități de producție.
Această provocare este importantă mai ales pentru țările cu infrastructură insuficient dezvoltată sau pentru cele care au exploatat intens resursele energetice tradiționale. Accesul la panouri mai ieftine poate facilita tranziția, însă beneficiile depind și de capacitatea fiecărei țări de a integra energia produsă în rețelele existente.
Jan Rosenow a subliniat pentru BBC că întrebarea principală nu mai este dacă energia solară va continua să crească, ci dacă sistemele electrice și instituțiile vor reuși să țină pasul cu această evoluție. Pragul estimat pentru sfârșitul anului 2026 ar marca astfel nu doar o schimbare în raportul dintre energia solară și cea nucleară, ci și o nouă etapă în transformarea sectorului energetic.