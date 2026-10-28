Energia solară se apropie de un prag istoric și depășește energia nucleară la nivel mondial

Producția de energie solară a crescut de 2.700 de ori

În ultimii 26 de ani, producția de electricitate din surse nucleare a rămas, la nivel mondial, în mare parte constantă. În același interval, cantitatea de energie generată de panourile solare a crescut de aproximativ 2.700 de ori, potrivit datelor prezentate de BBC.

Dacă estimările pentru finalul lui 2026 se confirmă, energia fotovoltaică va trece înaintea fisiunii nucleare în clasamentul surselor de electricitate la nivel global. Evoluția arată cât de repede s-a extins tehnologia solară, de la o sursă cu o contribuție relativ redusă la producția de energie până la un actor important al sectorului energetic.

Jan Rosenow, profesor de politici energetice și climatice la Universitatea Oxford, a descris această schimbare într-o declarație pentru BBC: „Energia solară este acum motorul tranziției energetice”, scrie Futurism.

China a contribuit la scăderea costurilor panourilor solare

Unul dintre factorii care au accelerat dezvoltarea energiei solare este capacitatea de producție a Chinei. Oferta mare de echipamente fotovoltaice a contribuit la reducerea prețurilor, făcând tehnologia mai accesibilă pentru tot mai multe piețe.

Costurile mai mici contează pentru statele care vor să își diversifice sursele de electricitate și să reducă dependența de petrol. În plus, instalarea de noi capacități solare poate avansa mai rapid decât proiectele energetice complexe, care necesită investiții mari și perioade lungi de construcție.

Cererea pentru alternative la combustibilii fosili a devenit și mai importantă în contextul tensiunilor provocate de războiul dintre Statele Unite și Iran, care au afectat accesul la petrol. Pentru numeroase țări, extinderea producției din surse regenerabile este atât o opțiune energetică, cât și o modalitate de a limita expunerea la crizele de pe piața combustibililor.

Energia nucleară se confruntă cu proiecte tot mai scumpe

În Statele Unite, mai multe companii încearcă să relanseze sectorul nuclear, însă dezvoltarea comercială a tehnologiei de fisiune se lovește de dificultăți. Un obstacol important îl reprezintă costurile proiectelor de construcție, care au crescut considerabil în ultimele decenii.