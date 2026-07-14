SpaceX pierde altitudine la bursă: acțiunile ajung la un minim istoric, în timp ce China și Japonia recuperează terenul
Acțiunile SpaceX au coborât la cel mai redus nivel de la listarea companiei la bursă. Titlurile au încheiat ședința de luni, 13 iulie 2026, la aproximativ 139 de dolari. Valoarea este apropiată de prețul de 135 de dolari stabilit pentru oferta publică inițială, potrivit MarketWatch.
SpaceX a intrat pe Nasdaq în luna iunie. Primele tranzacții au fost realizate la aproximativ 150 de dolari pe acțiune. Entuziasmul a împins ulterior prețul peste 225 de dolari. În numai câteva săptămâni, compania a pierdut însă aproape 40% față de acel maxim.
Scăderea vine într-un moment dificil. Investitorii analizează pierderile companiei, planurile costisitoare pentru inteligență artificială și concurența internațională. China și Japonia au anunțat recent progrese importante în dezvoltarea rachetelor reutilizabile.
Euforia de după IPO s-a transformat în îndoială
Listarea SpaceX a fost una dintre cele mai mari din istoria Wall Street. Compania a atras aproximativ 75 de miliarde de dolari. Valoarea de piață a urcat pentru scurt timp spre 3.000 de miliarde de dolari.
Investitorii au cumpărat acțiuni atrași de Starlink, Falcon 9 și Starship. Un rol important l-au avut și promisiunile lui Elon Musk despre centre de date orbitale. SpaceX a fost prezentată nu doar ca o companie spațială, ci și ca un pariu pe viitorul inteligenței artificiale.
Entuziasmul a început însă să dispară. În 2025, SpaceX a raportat venituri de aproximativ 18,7 miliarde de dolari. Pierderea netă s-a apropiat de 4,9 miliarde de dolari. Dezvoltarea Starship și extinderea Starlink necesită investiții uriașe.
Primele semne de slăbiciune au apărut la doar câteva zile după debut. Acțiunile SpaceX au început să coboare după euforia IPO-ului, iar volatilitatea a atras comparații cu acțiunile speculative promovate intens pe internet.
China a recuperat o rachetă cu ajutorul unei plase
Presiunea nu vine doar din zona financiară. China a realizat primul său test reușit de recuperare a treptei unei rachete de clasă orbitală. Long March 10B a decolat pe 10 iulie și a plasat un satelit pe orbită.
La aproximativ șase minute după lansare, treapta principală a revenit controlat spre o platformă maritimă. Aceasta a fost prinsă cu ajutorul unui sistem format din cabluri și o plasă. Metoda este diferită de cea utilizată de Falcon 9.
Rachetele SpaceX aterizează pe propriile picioare, pe platforme amplasate în ocean. Sistemul chinezesc elimină o parte dintre componentele necesare aterizării. Astfel, masa rachetei poate fi redusă, iar capacitatea de transport ar putea crește.
Reutilizarea treptelor a fost unul dintre cele mai mari avantaje SpaceX. Falcon 9 a redus semnificativ costul lansărilor. Dacă rivalii ajung la rezultate similare, compania lui Musk ar putea pierde o parte din diferența tehnologică acumulată.
Japonia face primul pas spre rachete reutilizabile
Japonia a testat, la rândul său, o rachetă experimentală reutilizabilă. Prototipul RV-X a fost dezvoltat de agenția spațială JAXA împreună cu Mitsubishi Heavy Industries.
Testul a fost mult mai modest decât misiunea chineză. Racheta s-a ridicat la aproximativ 11 metri, s-a deplasat lateral și a aterizat vertical. Zborul a durat mai puțin de un minut.
Experimentul nu reprezintă încă o amenințare directă pentru SpaceX. El demonstrează însă că tot mai multe state investesc în tehnologii reutilizabile. Japonia vrea să reducă prețul lansărilor și să dezvolte, în timp, un înlocuitor mai ieftin pentru actualele rachete H3.
SpaceX rămâne cu mult înaintea acestor proiecte. Falcon 9 a efectuat numeroase misiuni cu trepte folosite de mai multe ori. Compania testează și Starship, cea mai mare rachetă construită până acum. Diferența nu mai pare însă imposibil de recuperat.
Pariul pe centre de date orbitale îi neliniștește pe investitori
Una dintre cele mai controversate direcții SpaceX este construirea infrastructurii AI în spațiu. Elon Musk susține că sateliții ar putea găzdui cipuri și servere alimentate permanent cu energie solară.
În teorie, spațiul ar elimina o parte dintre problemele energetice ale centrelor de date terestre. În practică, proiectul presupune costuri imense. Echipamentele trebuie lansate, protejate împotriva radiațiilor și conectate la rețele rapide de comunicații.
Compania a explorat chiar posibilitatea unei constelații cu până la un milion de sateliți. Planul SpaceX pentru centre de date orbitale a atras deja criticile astronomilor și ale specialiștilor preocupați de aglomerarea orbitei.
Analiștii rămân împărțiți. Unii cred că SpaceX ar putea reveni puternic, datorită Starlink și avantajului său în lansările comerciale. Alții consideră că evaluarea actuală este greu de justificat în lipsa profitului.
Acțiunea rămâne puțin peste prețul de 135 de dolari stabilit pentru IPO. Investitorii care au cumpărat la debutul efectiv, în jurul valorii de 150 de dolari, se află deja pe pierdere. SpaceX trebuie acum să demonstreze că promisiunile sale pot produce și bani, nu doar entuziasm.