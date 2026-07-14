SpaceX pierde altitudine la bursă: acțiunile ajung la un minim istoric, în timp ce China și Japonia recuperează terenul

Scăderea vine într-un moment dificil. Investitorii analizează pierderile companiei, planurile costisitoare pentru inteligență artificială și concurența internațională. China și Japonia au anunțat recent progrese importante în dezvoltarea rachetelor reutilizabile.

Euforia de după IPO s-a transformat în îndoială

Listarea SpaceX a fost una dintre cele mai mari din istoria Wall Street. Compania a atras aproximativ 75 de miliarde de dolari. Valoarea de piață a urcat pentru scurt timp spre 3.000 de miliarde de dolari.

Investitorii au cumpărat acțiuni atrași de Starlink, Falcon 9 și Starship. Un rol important l-au avut și promisiunile lui Elon Musk despre centre de date orbitale. SpaceX a fost prezentată nu doar ca o companie spațială, ci și ca un pariu pe viitorul inteligenței artificiale.

Entuziasmul a început însă să dispară. În 2025, SpaceX a raportat venituri de aproximativ 18,7 miliarde de dolari. Pierderea netă s-a apropiat de 4,9 miliarde de dolari. Dezvoltarea Starship și extinderea Starlink necesită investiții uriașe.

Primele semne de slăbiciune au apărut la doar câteva zile după debut. Acțiunile SpaceX au început să coboare după euforia IPO-ului, iar volatilitatea a atras comparații cu acțiunile speculative promovate intens pe internet.

China a recuperat o rachetă cu ajutorul unei plase

Presiunea nu vine doar din zona financiară. China a realizat primul său test reușit de recuperare a treptei unei rachete de clasă orbitală. Long March 10B a decolat pe 10 iulie și a plasat un satelit pe orbită.

La aproximativ șase minute după lansare, treapta principală a revenit controlat spre o platformă maritimă. Aceasta a fost prinsă cu ajutorul unui sistem format din cabluri și o plasă. Metoda este diferită de cea utilizată de Falcon 9.