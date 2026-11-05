Inteligența artificială conduce singură un laborator din China. Roboții pot analiza ADN-ul și realiza experimente genetice fără intervenție umană permanentă

Cum funcționează laboratorul în care inteligența artificială coordonează experimentele

AutoDNA a fost proiectat de la început pentru integrarea inteligenței artificiale în activitatea de laborator. Spre deosebire de sistemele tradiționale de automatizare, care execută anumite operațiuni prestabilite, noua platformă urmărește coordonarea unor procese experimentale complexe, desfășurate în mai multe etape.

Laboratorul poate utiliza peste 20 de tipuri de instrumente, iar probele sunt deplasate cu ajutorul brațelor robotice. Agenții AI organizează succesiunea operațiunilor, coordonează echipamentele și gestionează diferitele etape ale experimentelor.

În anumite situații, cercetătorul trebuie doar să descrie obiectivul urmărit. Sistemul stabilește apoi procedurile necesare și le execută, fără ca un specialist să fie nevoit să intervină permanent pentru fiecare operațiune.

Totuși, autonomia nu este absolută. Personalul uman rămâne necesar pentru alimentarea echipamentelor cu reactivi, întreținerea componentelor și supravegherea generală a infrastructurii.

Cercetătorii au testat platforma inclusiv în experimente care presupuneau identificarea unei mutații genetice asociate cancerului. Într-un alt test, sistemul a primit sarcina de a codifica un mesaj într-o secvență de ADN, folosind cele patru baze fundamentale ale acestuia: adenina, citozina, guanina și timina.

De ce ar putea accelera descoperirea medicamentelor și cercetarea genetică

Unul dintre cele mai mari obstacole în cercetarea biologică este timpul necesar realizării experimentelor. Chiar și procedurile relativ simple pot presupune numeroase etape, pregătirea probelor, verificări și repetarea operațiunilor pentru obținerea unor rezultate relevante.

Automatizarea coordonată de AI ar putea reduce timpul consumat cu sarcinile repetitive și ar putea permite desfășurarea unui număr mai mare de experimente. În plus, sistemele robotice pot executa operațiuni standardizate, reducând anumite diferențe introduse de manipularea manuală.