Uniunea Europeană introduce reguli noi pentru conținutul creat cu AI. Ce se schimbă din august 2026

Ce obligații vor avea companiile care folosesc inteligență artificială

Noile recomandări pregătesc terenul pentru obligațiile care vor deveni aplicabile începând cu 2 august 2026. De la această dată, anumite tipuri de conținut generate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale vor trebui identificate în mod clar.

Printre cele mai importante situații vizate se află materialele de tip deepfake, dar și textele realizate sau alterate prin AI atunci când acestea tratează subiecte de interes public. Scopul este ca publicul să poată înțelege mai ușor dacă informațiile pe care le consumă provin integral din activitate umană sau dacă au fost create ori transformate cu ajutorul unor sisteme automate.

În plus, utilizatorii vor trebui informați atunci când discută cu un sistem de inteligență artificială conversațională, cum sunt chatbot-urile. Ideea din spatele acestor măsuri este simplă: oamenii trebuie să știe când interacționează cu o tehnologie și când consumă conținut generat artificial.

Documentul publicat de Comisia Europeană a fost realizat cu sprijinul mai multor categorii de participanți, de la dezvoltatori de tehnologii AI și organizații profesionale până la reprezentanți ai mediului academic, instituții publice și organizații ale societății civile. În procesul de elaborare au fost implicate peste 180 de părți interesate.

Pe lista experților care au contribuit la redactarea codului se află și profesoara Mădălina Botan, cadru universitar la SNSPA, aceasta având un rol de conducere într-unul dintre grupurile de lucru responsabile de dezvoltarea documentului.

Cum vor fi marcate imaginile, videoclipurile și textele generate de AI

Codul este structurat în două componente principale. Prima este dedicată furnizorilor de sisteme de inteligență artificială generativă. Această secțiune explică modalitățile prin care conținutul produs sau modificat de AI poate fi marcat astfel încât să poată fi identificat automat ca material generat artificial.

Sunt vizate fișiere audio, imagini, videoclipuri și texte, iar accentul este pus pe dezvoltarea unor metode standardizate de identificare. În practică, acest lucru ar trebui să permită detectarea mai ușoară a conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale.