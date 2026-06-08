Apple Intelligence integrează inteligența artificială în activitățile tale tale zilnice pentru eficiență sporită și experiențe noi

Craig Federighi, vicepreședinte senior Apple pentru Software Engineering, descrie Apple Intelligence ca o tehnologie care trebuie să fie utilă, intuitivă, integrată în produsele folosite zilnic și construită cu protecția datelor în centru. Dincolo de formularea oficială, direcția este clară: Apple vrea ca AI-ul să nu mai fie doar ceva ce deschizi separat, ci ceva care te ajută în fundal, exact în aplicațiile pe care le folosești deja.

Fotografii mai bune, Safari mai inteligent și parole reparate automat

Una dintre cele mai vizibile schimbări vine în aplicația Photos. Apple Intelligence aduce modele de imagine mai puternice, capabile să ajute utilizatorul să editeze fotografii fără să distrugă momentul original. Funcția Spatial Reframing permite schimbarea compoziției unei fotografii după ce aceasta a fost făcută, prin ajustarea perspectivei, ca și cum ai fi repoziționat camera în scena inițială. Apple spune că sistemul generează conținut nou doar acolo unde perspectiva a fost modificată, pentru ca rezultatul să rămână coerent cu fotografia originală.

Instrumentul Extend permite extinderea imaginii pentru a oferi mai mult spațiu subiectului sau pentru a schimba raportul de aspect fără să tai elemente importante. De exemplu, poți îndrepta un orizont strâmb fără să pierzi o parte importantă din cadru, iar AI-ul completează zonele lipsă. Clean Up, funcția de eliminare a obiectelor nedorite, primește și ea un upgrade major, cu rezultate mai realiste inclusiv în scene complexe. Fotografiile editate cu Apple Intelligence vor include automat un watermark SynthID ascuns, pentru identificarea modificărilor generate de AI.

Safari devine, la rândul său, mai inteligent. Browserul poate organiza automat taburile în subiecte relevante. Dacă îți planifici un weekend, de exemplu, paginile despre cazare, traseu, restaurante și obiective turistice pot fi grupate într-un singur topic. Pe măsură ce deschizi noi pagini, Safari le poate integra în subiectele existente sau poate crea unele noi.

Funcția Notify Me permite monitorizarea unei pagini web pentru schimbări importante, precum reapariția unui produs în stoc sau o reducere de preț. Utilizatorul descrie ce îl interesează, iar Safari trimite o notificare când detectează modificarea. Pentru cei care urmăresc oferte la gadgeturi, bilete de avion, electrocasnice sau produse greu de găsit, funcția poate deveni foarte utilă.

Aplicația Passwords primește o funcție cu impact direct asupra securității. Pe lângă avertizările pentru parole slabe sau compromise, Apple Intelligence poate repara automat unele probleme cu o singură apăsare. Sistemul folosește Safari pentru a intra pe site-uri și pentru a actualiza conturile cu parole puternice. Este genul de funcție care poate conta enorm pentru utilizatorii care știu că ar trebui să își schimbe parolele, dar amână mereu procesul.

Comunicare, calendar, scurtături și casă inteligentă cu mai puțin efort

Apple Intelligence ajunge și în Messages și Mail, unde oferă sugestii contextuale mai utile. Dacă cineva îți cere poze, Messages poate ajuta la găsirea celor potrivite, recunoscând cuvinte-cheie, persoane și locuri din biblioteca foto. Smart Reply devine mai personal, pentru că poate folosi stilul tău obișnuit de scriere, astfel încât răspunsurile să nu pară complet artificiale.