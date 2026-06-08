Apple Intelligence integrează inteligența artificială în activitățile tale tale zilnice pentru eficiență sporită și experiențe noi
Apple a prezentat noua generație Apple Intelligence, un pachet extins de funcții AI integrat mai adânc în iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods și Apple Vision Pro. Spre deosebire de abordările în care inteligența artificială este tratată ca o aplicație separată, Apple încearcă să o transforme într-un strat invizibil, dar prezent în activitățile de zi cu zi: editare foto, navigare web, parole, mesaje, e-mailuri, calendar, automatizări, casă inteligentă și accesibilitate.
Noile funcții vor fi disponibile pentru testare de către dezvoltatori, urmând ca utilizatorii să le primească în toamnă, odată cu iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 și visionOS 27, pe dispozitive compatibile și setate într-o limbă acceptată. Apple spune că noua arhitectură este construită în jurul modelelor Apple Foundation Models, dezvoltate în colaborare cu Google și modelele Gemini, dar integrate în stilul caracteristic Apple, cu accent puternic pe confidențialitate, procesare locală și Private Cloud Compute.
Craig Federighi, vicepreședinte senior Apple pentru Software Engineering, descrie Apple Intelligence ca o tehnologie care trebuie să fie utilă, intuitivă, integrată în produsele folosite zilnic și construită cu protecția datelor în centru. Dincolo de formularea oficială, direcția este clară: Apple vrea ca AI-ul să nu mai fie doar ceva ce deschizi separat, ci ceva care te ajută în fundal, exact în aplicațiile pe care le folosești deja.
Fotografii mai bune, Safari mai inteligent și parole reparate automat
Una dintre cele mai vizibile schimbări vine în aplicația Photos. Apple Intelligence aduce modele de imagine mai puternice, capabile să ajute utilizatorul să editeze fotografii fără să distrugă momentul original. Funcția Spatial Reframing permite schimbarea compoziției unei fotografii după ce aceasta a fost făcută, prin ajustarea perspectivei, ca și cum ai fi repoziționat camera în scena inițială. Apple spune că sistemul generează conținut nou doar acolo unde perspectiva a fost modificată, pentru ca rezultatul să rămână coerent cu fotografia originală.
Instrumentul Extend permite extinderea imaginii pentru a oferi mai mult spațiu subiectului sau pentru a schimba raportul de aspect fără să tai elemente importante. De exemplu, poți îndrepta un orizont strâmb fără să pierzi o parte importantă din cadru, iar AI-ul completează zonele lipsă. Clean Up, funcția de eliminare a obiectelor nedorite, primește și ea un upgrade major, cu rezultate mai realiste inclusiv în scene complexe. Fotografiile editate cu Apple Intelligence vor include automat un watermark SynthID ascuns, pentru identificarea modificărilor generate de AI.
Safari devine, la rândul său, mai inteligent. Browserul poate organiza automat taburile în subiecte relevante. Dacă îți planifici un weekend, de exemplu, paginile despre cazare, traseu, restaurante și obiective turistice pot fi grupate într-un singur topic. Pe măsură ce deschizi noi pagini, Safari le poate integra în subiectele existente sau poate crea unele noi.
Funcția Notify Me permite monitorizarea unei pagini web pentru schimbări importante, precum reapariția unui produs în stoc sau o reducere de preț. Utilizatorul descrie ce îl interesează, iar Safari trimite o notificare când detectează modificarea. Pentru cei care urmăresc oferte la gadgeturi, bilete de avion, electrocasnice sau produse greu de găsit, funcția poate deveni foarte utilă.
Aplicația Passwords primește o funcție cu impact direct asupra securității. Pe lângă avertizările pentru parole slabe sau compromise, Apple Intelligence poate repara automat unele probleme cu o singură apăsare. Sistemul folosește Safari pentru a intra pe site-uri și pentru a actualiza conturile cu parole puternice. Este genul de funcție care poate conta enorm pentru utilizatorii care știu că ar trebui să își schimbe parolele, dar amână mereu procesul.
Comunicare, calendar, scurtături și casă inteligentă cu mai puțin efort
Apple Intelligence ajunge și în Messages și Mail, unde oferă sugestii contextuale mai utile. Dacă cineva îți cere poze, Messages poate ajuta la găsirea celor potrivite, recunoscând cuvinte-cheie, persoane și locuri din biblioteca foto. Smart Reply devine mai personal, pentru că poate folosi stilul tău obișnuit de scriere, astfel încât răspunsurile să nu pară complet artificiale.
În Phone, funcția Call Context poate afișa automat informații relevante atunci când suni o companie. Dacă apelezi o linie aeriană pentru modificarea unui zbor, iPhone-ul poate găsi codul de confirmare în Mail și îl poate afișa direct în aplicația Phone. Apple subliniază că funcția se uită la cine suni, nu la ce spui în apel, și rulează local pe dispozitiv, fără să trimită date către companie sau altă parte.
Calendar devine mai ușor de folosit, pentru că evenimentele pot fi adăugate sau modificate prin descriere. Pe măsură ce tastezi, aplicația poate identifica persoane, locuri și poate genera un titlu potrivit pentru eveniment. Este o schimbare mică la prima vedere, dar poate reduce semnificativ timpul pierdut cu introducerea manuală a detaliilor.
Shortcuts primește o funcție numită Describe a Shortcut, care transformă automatizările într-un proces mai accesibil. În loc să construiești manual pași și condiții, poți descrie ce vrei: o alarmă setată în funcție de primul eveniment din calendar, aplicații de productivitate deschise într-un anumit aranjament când conectezi iPad-ul la Magic Keyboard sau luminile de la intrare aprinse când primești notificare că livrarea de mâncare se apropie.
Home beneficiază de notificări mai inteligente și de descrieri video generate automat pentru camerele HomeKit Secure Video. În loc să primești mai multe alerte separate pentru aceeași activitate, aplicația poate grupa notificările într-un singur fir actualizat pe măsură ce se întâmplă ceva. În plus, poți căuta în clipurile camerelor după evenimente concrete, precum o livrare de colet, fără să urmărești manual fiecare înregistrare.
Apple Intelligence aduce îmbunătățiri importante și pentru accesibilitate. VoiceOver poate oferi descrieri mai bogate ale imaginilor și ale mediului înconjurător, iar Live Recognition permite utilizatorilor cu deficiențe de vedere să pună întrebări despre ce se află în jur. Voice Control devine mai natural, pentru că utilizatorii pot descrie butoanele și controalele de pe ecran, în loc să memoreze etichete exacte sau numere.
Noua generație Apple Intelligence include și funcții mai mici, dar utile: corectură automată mai avansată în tot sistemul, sugestii inteligente pentru nume de fișiere și foldere, Genmoji de calitate mai bună și un Image Playground complet refăcut, capabil să genereze imagini fotorealiste prin modele rulate în Private Cloud Compute. Imaginile generate vor avea, la rândul lor, watermark SynthID ascuns, pentru identificarea conținutului AI.
Disponibilitatea depinde de dispozitiv, limbă și regiune. Apple Intelligence va funcționa pe iPhone 16 sau mai nou, iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max, iPad mini cu A17 Pro, iPad-uri cu M1 sau mai nou, MacBook Neo cu A18 Pro, Mac-uri cu M1 sau mai nou, Apple Vision Pro și anumite modele Apple Watch compatibile, atunci când sunt asociate cu un iPhone care suportă Apple Intelligence. Unele funcții, mai ales cele de generare de imagini, vor avea limite zilnice, deoarece folosesc modele puternice de server, iar accesul extins va fi disponibil prin anumite planuri iCloud+.
Pentru utilizatorul obișnuit, concluzia este simplă: Apple Intelligence începe să devină mai mult decât o promisiune de marketing. Dacă funcțiile vor funcționa la nivelul descris de Apple, AI-ul va intra în activități foarte concrete, de la editarea fotografiilor și organizarea taburilor până la parole, mesaje, apeluri, calendar și casă inteligentă. Nu este vorba doar despre un chatbot, ci despre o încercare de a transforma întregul ecosistem Apple într-un spațiu mai personal, mai eficient și mai adaptat contextului fiecărui utilizator.