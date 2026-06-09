Google transformă NotebookLM într-un asistent AI mult mai puternic. Funcțiile noi care pot crea prezentări, documente și fișiere Excel

Lansat în 2023, într-o perioadă în care industria tehnologică începea să fie dominată de explozia instrumentelor generative, NotebookLM s-a diferențiat prin capacitatea de a lucra pe baza surselor furnizate de utilizator.

În loc să ofere răspunsuri generale, platforma poate analiza documente, pagini web și alte materiale încărcate, construind răspunsuri și sinteze pornind de la acestea, scrie ArsTechnica.

NotebookLM trece la Gemini 3.5 și primește un „computer în cloud”

Una dintre cele mai importante noutăți este integrarea modelului Gemini 3.5 Flash, prezentat de Google în cadrul conferinței I/O din acest an. Compania susține că noua generație oferă procesare mai rapidă și rezultate mai eficiente comparativ cu versiunile anterioare.

Potrivit testelor interne realizate de Google, NotebookLM bazat pe Gemini 3.5 a obținut rezultate mai bune în mai multe categorii importante, inclusiv analiză de documente complexe, cercetare avansată, creare de conținut și suport pentru mai multe limbi.

Actualizarea introduce și ceea ce Google descrie drept un „computer în cloud” dedicat aplicației. Acesta permite utilizarea tehnologiei Antigravity, un sistem care poate genera și executa cod pentru îndeplinirea unor sarcini complexe de cercetare și analiză.

Compania afirmă că NotebookLM va avea acces la peste 100 de competențe software predefinite, ceea ce ar putea elimina necesitatea utilizării mai multor aplicații separate pentru anumite fluxuri de lucru.

Platforma poate genera acum PDF-uri, prezentări PowerPoint și fișiere Excel

Până acum, NotebookLM era cunoscut în principal pentru rezumate, răspunsuri și sinteze bazate pe documentele încărcate. Noua versiune extinde însă semnificativ tipurile de conținut pe care le poate produce.