Google transformă NotebookLM într-un asistent AI mult mai puternic. Funcțiile noi care pot crea prezentări, documente și fișiere Excel
Google continuă să investească masiv în inteligența artificială, iar una dintre aplicațiile care primește acum una dintre cele mai importante actualizări de la lansare este NotebookLM.
Platforma, concepută pentru analizarea documentelor și organizarea informațiilor cu ajutorul AI, primește un nou model de inteligență artificială, funcții extinse de generare a fișierelor și instrumente care îi permit să execute sarcini mult mai complexe decât până acum.
Lansat în 2023, într-o perioadă în care industria tehnologică începea să fie dominată de explozia instrumentelor generative, NotebookLM s-a diferențiat prin capacitatea de a lucra pe baza surselor furnizate de utilizator.
În loc să ofere răspunsuri generale, platforma poate analiza documente, pagini web și alte materiale încărcate, construind răspunsuri și sinteze pornind de la acestea, scrie ArsTechnica.
NotebookLM trece la Gemini 3.5 și primește un „computer în cloud”
Una dintre cele mai importante noutăți este integrarea modelului Gemini 3.5 Flash, prezentat de Google în cadrul conferinței I/O din acest an. Compania susține că noua generație oferă procesare mai rapidă și rezultate mai eficiente comparativ cu versiunile anterioare.
Potrivit testelor interne realizate de Google, NotebookLM bazat pe Gemini 3.5 a obținut rezultate mai bune în mai multe categorii importante, inclusiv analiză de documente complexe, cercetare avansată, creare de conținut și suport pentru mai multe limbi.
Actualizarea introduce și ceea ce Google descrie drept un „computer în cloud” dedicat aplicației. Acesta permite utilizarea tehnologiei Antigravity, un sistem care poate genera și executa cod pentru îndeplinirea unor sarcini complexe de cercetare și analiză.
Compania afirmă că NotebookLM va avea acces la peste 100 de competențe software predefinite, ceea ce ar putea elimina necesitatea utilizării mai multor aplicații separate pentru anumite fluxuri de lucru.
Platforma poate genera acum PDF-uri, prezentări PowerPoint și fișiere Excel
Până acum, NotebookLM era cunoscut în principal pentru rezumate, răspunsuri și sinteze bazate pe documentele încărcate. Noua versiune extinde însă semnificativ tipurile de conținut pe care le poate produce.
Utilizatorii vor putea genera vizualizări de date și grafice, documente în mai multe formate, imagini, fișiere structurate pentru analiză și chiar prezentări PowerPoint sau foi de calcul compatibile cu Microsoft Excel.
Toate aceste materiale vor fi disponibile într-o zonă dedicată a aplicației și vor putea fi modificate ulterior prin intermediul comenzilor oferite de utilizator. Practic, NotebookLM nu se va limita la furnizarea de informații, ci va putea crea documente complete gata de utilizare.
Google adaugă și o funcție care simplifică procesul de documentare. În loc ca utilizatorii să introducă manual toate sursele necesare, sistemul poate căuta materiale relevante direct pe web și poate propune integrarea acestora într-un notebook. După aprobare, aceste surse devin parte din baza de informații utilizată de AI pentru răspunsuri și analize.
Deocamdată, noile funcții nu sunt disponibile pentru toți utilizatorii. Google a început distribuirea actualizării către clienții care utilizează abonamente AI Ultra și către anumite conturi Workspace destinate companiilor.
Restul utilizatorilor Google vor primi acces la noile capabilități într-o etapă ulterioară, însă compania nu a comunicat încă un calendar exact.