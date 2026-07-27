Cardul de cumpărături poate deveni cel mai scump împrumut. În ce situații se întâmplă asta

Ratele fără dobândă nu sunt valabile în orice situație

Principalul beneficiu al unui card de cumpărături este posibilitatea de a achita anumite produse în mai multe rate fără dobândă, însă această facilitate este disponibilă doar pentru tranzacțiile efectuate la comercianții parteneri ai băncii și în condițiile prevăzute de contract.

Dacă achiziția nu este eligibilă pentru programul de rate sau dacă utilizatorul nu respectă obligațiile de plată, costurile pot crește considerabil.

De asemenea, retragerile de numerar de la bancomat realizate cu un card de credit sau de cumpărături nu beneficiază, în general, de perioada de grație și pot genera dobândă și comisioane încă din ziua efectuării operațiunii, potrivit condițiilor practicate de bănci.

Plata întârziată poate anula avantajele cardului

Una dintre cele mai frecvente greșeli este întârzierea plății sumei datorate.

În funcție de contractul încheiat cu banca, neachitarea la timp a obligațiilor poate duce la aplicarea dobânzii aferente creditului, a dobânzii penalizatoare și, după caz, a altor comisioane prevăzute în contract.

Cu alte cuvinte, o achiziție care inițial părea avantajoasă poate ajunge să coste semnificativ mai mult decât prețul produsului.

Retragerea de numerar este una dintre cele mai scumpe operațiuni

Mulți posesori de carduri de cumpărături nu știu că aceste produse sunt concepute în principal pentru plăți la comercianți, nu pentru retrageri de bani.