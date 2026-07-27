Cardul de cumpărături poate deveni cel mai scump împrumut. În ce situații se întâmplă asta
Cardurile de cumpărături sunt promovate ca o soluție rapidă pentru achiziții în rate fără dobândă. Pentru mulți români, acestea reprezintă o alternativă convenabilă la un credit de nevoi personale, mai ales când este vorba despre electrocasnice, telefoane, mobilier sau vacanțe.
Totuși, avantajul ratelor fără dobândă există doar dacă sunt respectate toate condițiile contractului. În anumite situații, un card de cumpărături poate deveni unul dintre cele mai costisitoare produse de creditare oferite de o bancă.
Ratele fără dobândă nu sunt valabile în orice situație
Principalul beneficiu al unui card de cumpărături este posibilitatea de a achita anumite produse în mai multe rate fără dobândă, însă această facilitate este disponibilă doar pentru tranzacțiile efectuate la comercianții parteneri ai băncii și în condițiile prevăzute de contract.
Dacă achiziția nu este eligibilă pentru programul de rate sau dacă utilizatorul nu respectă obligațiile de plată, costurile pot crește considerabil.
De asemenea, retragerile de numerar de la bancomat realizate cu un card de credit sau de cumpărături nu beneficiază, în general, de perioada de grație și pot genera dobândă și comisioane încă din ziua efectuării operațiunii, potrivit condițiilor practicate de bănci.
Plata întârziată poate anula avantajele cardului
Una dintre cele mai frecvente greșeli este întârzierea plății sumei datorate.
În funcție de contractul încheiat cu banca, neachitarea la timp a obligațiilor poate duce la aplicarea dobânzii aferente creditului, a dobânzii penalizatoare și, după caz, a altor comisioane prevăzute în contract.
Cu alte cuvinte, o achiziție care inițial părea avantajoasă poate ajunge să coste semnificativ mai mult decât prețul produsului.
Retragerea de numerar este una dintre cele mai scumpe operațiuni
Mulți posesori de carduri de cumpărături nu știu că aceste produse sunt concepute în principal pentru plăți la comercianți, nu pentru retrageri de bani.
În cele mai multe cazuri, retragerea de numerar presupune:
- plata unui comision pentru retragere;
- aplicarea dobânzii din ziua efectuării operațiunii, fără perioadă de grație;
- eventuale comisioane suplimentare dacă operațiunea este realizată la bancomatul altei bănci.
Din acest motiv, utilizarea cardului de cumpărături pentru obținerea de numerar este, de regulă, una dintre cele mai costisitoare modalități de finanțare.
Plata minimă nu înseamnă că datoria dispare
Extrasul de cont emis de bancă poate include o sumă minimă de plată, iar achitarea acesteia este suficientă pentru a evita intrarea în restanță.
Totuși, plata doar a valorii minime nu înseamnă că întreaga datorie este stinsă. Soldul rămas continuă să existe, iar în funcție de tipul tranzacțiilor și de condițiile contractuale, asupra acestuia se poate aplica dobânda prevăzută de bancă.
Din acest motiv, specialiștii recomandă ca, atunci când este posibil, întreaga sumă datorată să fie achitată în perioada de grație pentru a evita costurile suplimentare.
Ce trebuie verificat înainte de a solicita un card de cumpărături
Înainte de semnarea contractului, este recomandat ca viitorul titular să analizeze cu atenție toate costurile asociate produsului financiar.
Printre cele mai importante aspecte se numără:
- dobânda standard aplicabilă după expirarea perioadei fără dobândă;
- dobânda penalizatoare pentru întârzieri;
- comisioanele de administrare și de retragere numerar;
- perioada de grație;
- comercianții la care sunt disponibile ratele fără dobândă;
- condițiile în care facilitatea de rate poate fi pierdută.
Citirea cu atenție a informațiilor precontractuale și a contractului poate preveni situațiile în care un card de cumpărături, aparent avantajos, ajunge să genereze costuri mult mai mari decât cele estimate inițial.
Înainte de a utiliza un astfel de produs financiar, este important ca titularul să înțeleagă nu doar beneficiile promovate de bancă, ci și condițiile în care acestea încetează să se aplice. Respectarea termenelor de plată, evitarea retragerilor de numerar și verificarea tuturor comisioanelor pot face diferența dintre un instrument util și un împrumut costisitor.