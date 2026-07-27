Cum va fi toamna lui 2026 din punct de vedere meteorologic. Anunţul ANM despre vremea din următoarele săptămâni

La începutul lunii iulie au fost publicate cele mai recente măsurători privind temperatura apei în zona centrală a Pacificului ecuatorial, regiunea utilizată pentru evaluarea intensității fenomenului El Niño. Acestea arată că temperaturile s-au menținut timp de aproximativ o lună la niveluri-record.

Estimările indică faptul că încălzirea ar putea continua într-un ritm fără precedent. În luna decembrie, temperatura medie a apei ar putea ajunge la aproximativ 3,9 grade Celsius peste valorile normale, cu aproape un grad peste nivelul înregistrat în timpul episodului El Niño din 2015.

Specialiștii subliniază că încălzirea oceanelor presupune o acumulare de energie mult mai mare decât încălzirea uscatului, motiv pentru care o astfel de evoluție este considerată una excepțională.

Temperaturi extreme și fenomene meteo severe în mai multe regiuni ale lumii

Analizele citate de The Washington Post arată că aproximativ 2,8 miliarde de oameni ar putea fi expuși, până în luna septembrie, unor temperaturi neobișnuit de ridicate.

Prognozele nu indică producerea unor fenomene meteo într-o anumită zi sau într-o anumită localitate, ci evidențiază regiunile în care probabilitatea apariției unor condiții meteorologice severe este mai ridicată decât în mod obișnuit.

Conform acestor estimări, există o probabilitate de peste 80% ca anul 2027 să devină cel mai cald an înregistrat vreodată.

Explicația este legată de cantitatea mare de apă caldă acumulată de-a lungul Ecuatorului, în Oceanul Pacific, care eliberează treptat căldură în atmosferă. Această energie este apoi transportată la scară globală, influențând circulația atmosferică și temperaturile din numeroase regiuni.