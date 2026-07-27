Cum va fi toamna lui 2026 din punct de vedere meteorologic. Anunţul ANM despre vremea din următoarele săptămâni
Toamna anului 2026 se anunță sub influența unui context climatic aparte, pe fondul intensificării fenomenului El Niño, care continuă să modifice tiparele meteorologice la nivel global. Cele mai recente estimări arată că temperaturile ar putea rămâne neobișnuit de ridicate în numeroase regiuni ale lumii, în timp ce alte zone s-ar putea confrunta fie cu secetă severă, fie cu precipitații peste normal. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) atrage atenția asupra evoluției vremii din următoarele săptămâni, în timp ce analizele internaționale indică un episod El Niño care ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate până acum.
Fenomenul El Niño continuă să se intensifice
Episodul El Niño instalat în această vară nu dă semne de slăbire. Din contră, prognozele indică faptul că fenomenul ar putea continua să se intensifice în lunile următoare, iar efectele sale ar putea fi resimțite până la sfârșitul anului și chiar în anul viitor.
La începutul lunii iulie au fost publicate cele mai recente măsurători privind temperatura apei în zona centrală a Pacificului ecuatorial, regiunea utilizată pentru evaluarea intensității fenomenului El Niño. Acestea arată că temperaturile s-au menținut timp de aproximativ o lună la niveluri-record.
Estimările indică faptul că încălzirea ar putea continua într-un ritm fără precedent. În luna decembrie, temperatura medie a apei ar putea ajunge la aproximativ 3,9 grade Celsius peste valorile normale, cu aproape un grad peste nivelul înregistrat în timpul episodului El Niño din 2015.
Specialiștii subliniază că încălzirea oceanelor presupune o acumulare de energie mult mai mare decât încălzirea uscatului, motiv pentru care o astfel de evoluție este considerată una excepțională.
Temperaturi extreme și fenomene meteo severe în mai multe regiuni ale lumii
Analizele citate de The Washington Post arată că aproximativ 2,8 miliarde de oameni ar putea fi expuși, până în luna septembrie, unor temperaturi neobișnuit de ridicate.
Prognozele nu indică producerea unor fenomene meteo într-o anumită zi sau într-o anumită localitate, ci evidențiază regiunile în care probabilitatea apariției unor condiții meteorologice severe este mai ridicată decât în mod obișnuit.
Conform acestor estimări, există o probabilitate de peste 80% ca anul 2027 să devină cel mai cald an înregistrat vreodată.
Explicația este legată de cantitatea mare de apă caldă acumulată de-a lungul Ecuatorului, în Oceanul Pacific, care eliberează treptat căldură în atmosferă. Această energie este apoi transportată la scară globală, influențând circulația atmosferică și temperaturile din numeroase regiuni.
Printre zonele unde ar putea apărea temperaturi mult peste normal se numără centrul și estul Statelor Unite, Caraibele, America Centrală, nordul Americii de Sud, vestul Europei și mari părți ale Africii. De asemenea, valori ridicate sunt posibile și în Orientul Mijlociu, India, Indonezia și în unele state insulare din Pacific.
Seceta și ploile abundente ar putea afecta sute de milioane de oameni
Pe lângă temperaturile ridicate, fenomenul El Niño influențează și distribuția precipitațiilor. Schimbările în poziția și intensitatea zonelor de presiune atmosferică pot favoriza apariția secetei în unele regiuni și a ploilor excesive în altele.
Datele prezentate arată că aproximativ 1,4 miliarde de persoane trăiesc în regiuni unde există, până în septembrie, cel puțin o probabilitate de 10% ca precipitațiile să fie mult sub valorile normale.
În același timp, aproximativ 757 de milioane de oameni se află în zone unde există aceeași probabilitate ca ploile să depășească semnificativ nivelurile obișnuite.
Condiții foarte uscate ar putea apărea în America Centrală, în anumite regiuni din Caraibe, precum și în nordul și vestul Americii de Sud. Riscul de secetă este menționat și pentru unele regiuni din nordul și vestul Europei, nord-estul Africii, Orientul Mijlociu, India, Indonezia și anumite insule din sudul Pacificului.
În schimb, precipitații abundente, care pot favoriza apariția inundațiilor, sunt prognozate pentru vestul muntos al Statelor Unite și pentru regiuni întinse din America de Sud, inclusiv Peru, Ecuador, Chile, Bolivia și sudul Braziliei.
Cantități importante de precipitații sunt posibile și în zonele din jurul Mării Mediterane, inclusiv în sudul Europei și nordul Africii, precum și în anumite regiuni din sudul Africii și Somalia.
Prognozele mai indică un risc crescut de ploi abundente în unele părți din sudul Asiei, între India și Thailanda, dar și în Kiribati, Guam și Insulele Mariane de Nord.
Ce este fenomenul El Niño și de ce influențează vremea la nivel global
El Niño este un fenomen natural care constă în încălzirea apelor din estul și centrul Pacificului ecuatorial și apare, de regulă, o dată la doi până la șapte ani.
Această încălzire modifică formarea furtunilor și distribuția precipitațiilor, iar schimbările produse influențează circulația atmosferică la nivel global. Furtunile transferă căldura acumulată în ocean către atmosferă, iar modificările curenților de aer de mare altitudine determină schimbări ale vremii în numeroase regiuni ale lumii.
Actualul episod El Niño a început să se formeze după intensificarea vânturilor dintr-o zonă îndepărtată a vestului Pacificului, în luna decembrie. Acestea au împins volume importante de apă caldă spre est prin intermediul unor unde oceanice cunoscute sub denumirea de unde Kelvin.
Efectele au fost deja observate în Peru, unde, în timpul iernii, s-au înregistrat condiții asemănătoare verii.
Specialiștii mai precizează că El Niño nu este singurul factor care influențează vremea. Prognozele climatice iau în calcul și alte elemente, iar tiparele meteorologice pot fi modificate pe măsură ce apar noi actualizări ale estimărilor.
În același timp, temperaturile oceanelor continuă să crească pe fondul schimbărilor climatice. Pentru a diferenția încălzirea produsă de El Niño de tendința generală de încălzire a oceanelor, oamenii de știință utilizează un nou indice ajustat în funcție de schimbările climatice. Acesta este folosit de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite, precum și de agenții climatice din Europa, Australia și Noua Zeelandă.